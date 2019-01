Treten dabei Probleme auf, bräuchte es eine einheitliche Vorgehensweise, um sie zu erfassen. Diese gibt es bis jetzt in Deutschland nicht.

In der zahnärztlichen Praxis entstehen deshalb bei der Diagnosefindung hohe Unsicherheiten. Wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Gebiet sind nur schwer zu vergleichen.

Seit 2014 ist dafür eine neue internationale Norm verfügbar. Ihre Übertragung in die deutsche Sprache ist fast abgeschlossen.

Beteiligt sind daran unter anderem Experten der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde am Universitätsklinikum Leipzig.

Vor kurzem wurde die UKL-Einrichtung zudem als „Trainingszentrum“ für die Lehre und Weitergabe der internationalen Norm akkreditiert – als eines von weltweit vier. „DC/TMD“ – so der Name der Richtlinie – steht für „Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders“, Diagnosekriterien für Kiefergelenk-Erkrankungen.

Die neue Norm soll nun in Deutschland bekannter gemacht und weiterverbreitet werden.

Unter Federführung von Privatdozent Dr. Oliver Schierz und Dr. Angelika Rauch von der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde trafen sich dafür kürzlich Universitätszahnärzte aus ganz Deutschland gemeinsam mit zwei schwedischen Kollegen der Universität Malmö zu einem mehrtägigen Workshop am UKL.

Prof. Sebastian Hahnel, als Direktor der Poliklinik auch Gastgeber des Arbeitstreffens, erläutert, weshalb die beiden skandinavischen Mediziner teilnahmen: „Prof. Thomas List und Birgitta Häggman Henrikson gelten als das, was in der Wissenschaft ‚kalibrierte Goldstandards‘ genannt wird. Beide haben sich so intensiv mit der neuen Norm vertraut gemacht, dass sie den gültigen Standard repräsentieren.“

Die Teilnehmer besprachen sowohl die neuen Untersuchungstechniken als auch die darauf basierenden Diagnosen.

Dabei wurde die UKL-Poliklinik von einem international anerkanntem Konsortium, welches für die Verwaltung der Kriterien zuständig ist, nach Aarhus ( Dänemark), Buffalo ( USA) und dem schwedischen Malmö als viertes „DC/ TMD Training and Reliability Center“ weltweit akkreditiert.

„Nach diesem sehr erfolgreich verlaufenen Debüt sollen nun weitere Universitäten und niedergelassene Zahnärzte von den Vorzügen dieses einheitlichen Untersuchungsstandards überzeugt und geschult werden“, erklärt Prof. Hahnel.

Von Markus Bien