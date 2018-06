Bewerbungen für die zweijährige Ausbildung nimmt die Schule ab sofort entgegen.

Auf die künftigen Krankenpflegehelfer und -helferinnen warten Aufgaben sowohl in Krankenhäusern als auch in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege. In zwei Jahren theoretischer und praktischer Ausbildung an der Medizinischen Berufsfachschule und am Universitätsklinikum Leipzig erhalten die jungen Frauen und Männer das Rüstzeug, um im Berufsalltag eigenverantwortlich die Grundpflege übernehmen zu können und die Pflegefachkräfte bei deren Arbeit in der sogenannten Behandlungspflege adäquat unterstützen zu können.

Bewerbungsschluss: Ende Juli

„Wir sehen diese neue Ausbildung als einen wichtigen Schritt, um das von uns angestrebte Konzept eines 'Skill Mixes' innerhalb der Pflege am Universitätsklinikum Leipzig umsetzen zu können", erklärt dazu Kerstin Voigt, Pflegerische Departmentleiterin am UKL. „Künftig sollen Pflegefachkräfte auf den Stationen zum einen durch Absolventen der Pflegestudiengänge verstärkt und zum anderen von Krankenpflegehelfern unterstützt werden", so Voigt. Durch die damit verbundenen Aufgabenteilungen soll die Arbeitsverdichtung reduziert und die Attraktivität der Pflegeberufe insgesamt erhöht werden. „Jeder wird so die Tätigkeit ausführen, für die er oder sie die beste Qualifikation mitbringt", erläutert Kerstin Voigt. „Wir alle freuen uns sehr, dass mit der neuen Ausbildung eine Möglichkeit geschaffen wurde, um mehr jungen Menschen als bisher den Zugang zu einer Tätigkeit in einem Pflegeberuf zu eröffnen."

Der neue Ausbildungsgang an der Medizinischen Berufsfachschule des UKL startet am 1. August mit einer Klasse mit 20 Schülern. Bewerbungsschluss ist Ende Juli.

