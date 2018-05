Leipzig

Mehr als 200 Bands und Einzelkünstler werden zum diesjährigen Wave-Gotik-Treffen in Leipzig erwartet. Es ist bereits die 27. Ausgabe des renommierten Festivals. Obwohl die Bühnen überall im Stadtgebiet erst am Freitag öffnen, reisen viele Fans bereits am Donnerstag an - um auf dem Zeltplatz, im Hotel oder im Airbnb-Zimmer ihre Quartiere zu beziehen. Unser Fotograf Dirk Knofe hat sich auf dem Festivalgelände im AGRA-Messepark umgeschaut.

