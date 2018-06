Der am 30. Juni beginnende Abenteuer-Sommer im Zoo Leipzig zieht sich bis zum beliebten K!DZ-Riesenkinderfest am 8. September und bietet für die kleinen und großen Feriengäste ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm: Ob man tierische Besonderheiten bei den Entdeckertagen Bienen erforschen, während der Puppentheateraufführungen in die Märchenwelt eintauchen oder bei den Lotsen-Sommertouren die neue Erlebniswelt Südamerika erkunden möchte, für Interessen unterschiedlichster Art gibt es ein spannendes Potpourri von Angeboten.

Märchen für Klein und Groß

Gleich zum Ferienauftakt erfahren Elefantenfreunde, „Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“. Die Aufführung beginnt wie alle nachfolgenden Märchenvorführungen an den Ferienwochenenden (30. Juni bis 11. August um 16 Uhr. Zuvor können sich Märchen- Tierfreunde auf dem Aquariumsvorplatz beim Kinderschminken (täglich ab 10 Uhr, Angebot gilt während des gesamten Abenteuer-Sommer) in einen Elefanten, Hasen oder Igel verwandeln lassen und dann stilecht dekoriert zum Puppentheater auf der Eventfläche Kiwara-Kopje ziehen.

Sommerkabarett in den Tropen

Das Sommerkabarett der Leipziger Funzel sorgt an den Spieltagen vom 20. Juli bis 5. August nach dem Spaziergang durch den Zoo in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland mit dem Humorprogramm "Lachsalve pur - gnadenlos durchgelacht - für beste Unterhaltung.

Zoolotsen-Sommertour

Die Zoolotsen nehmen Feriengäste immer dienstags und donnerstags um 11 Uhr auf eine 90-minütige Sommertour mit durch den Zoo und werden anlässlich der Neueröffnung der Erlebniswelt Südamerika die neuen südamerikanischen Bewohner unter die Lupe nehmen.

Entdeckertage Bienen

Bei den Entdeckertagen Bienen am 21. und 22. Juli wird ein kleines Insekt mit großen Fähigkeiten in den Mittelpunkt gestellt. Kaum ein anderes wirbelloses Insekt sorgt in diesem Ausmaß für den Erhalt der biologischen Vielfalt und das tägliche Obst und Gemüse auf unseren Tellern. Grund genug, die Besonderheiten der summenden Bewohner näher zu beleuchten, zu erforschen und für ihren Schutz Vorkehrungen zu treffen. Natürlich gibt es wieder frisch geschleuderten Honig zu verkosten und zu kaufen.

Schulanfang im Zoo

Zum Schulanfang am 11. August lädt der Zoo Leipzig außerdem alle ABC-Schützen kostenlos in den Zoo ein. Bevor es richtig los geht mit rechnen, schreiben und stillsitzen sollte es noch einmal auf große Entdeckungstour durch den Dschungel gehen.

K!DZ-Riesenkinderfest

Den Schlusspunkt eines spannenden Abenteuer-Sommers setzt das K!DZ-Riesenkinderfest am 8. September zugunsten der Uni-Kinderklinik. Bereits zum 21. Mal wird das Benefizfest zu einem großen Tag für die Kleinsten mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm.

