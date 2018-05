Freuen Sie sich auf Tierpflegersprechstunden, kommentierte Fütterungen, Zoolotsentouren, Mitmach-Stationen und viele zoologische Highlights im Zoo Leipzig. Von den Krallenaffen im Gründer-Garten über die Husarenaffen in Afrika, den Bartaffen in Asien, den Kronenmakis in Gondwanaland bis zu den Menschenaffen in Pongoland - das lange Himmelfahrtswochenende im Zoo Leipzig steht ganz im Zeichen der Affen.

Zur Galerie Die Entdeckertage im Zoo Leipzig am langen Himmelfahrtswochenende stehen ganz im Zeichen der Affen: Hier Fotos vom 10. Mai 2018 anschauen!

Programm Entdeckertage Affen

täglich vom 10. bis 13. Mai, 10 bis 18 Uhr

Gründergarten

Tiergesichterschminken mit den Zoolotsen auf dem Aquariumsvorplatz

Asien

10.30 Uhr: Tierpflegerkommentierung bei den Bartaffen

Tropenerlebniswelt Gondwanaland

"Wo kommen unsere Affen her?" - Tieraffenquiz mit den Zoolotsen

11:00 Uhr und 15:30 Uhr: Tierpflegerkommentierung bei den Riesenottern, mit Schwerpunkt Weißgesichtssakis, Silberäffchen und Zwergseidenäffchen

11:30 Uhr und 14:30 Uhr: Tierpflegerkommentierung an den Afrikahütten mit Schwerpunkt Dianameerkatzen und Eulenkopfmeerkatzen

14:00 Uhr: Fütterung der Kronenmakis mit anschließendem Tierpflegergespräch

Pongoland

Stocherkasten selbst ausprobieren zusammen mit dem Freundes- und Förderverein/Rosinenhölzer befüllen

Informationsstand des Orang-Utan e.V. und des WWF

Tierbeobachtungen mit den Zoolotsen

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Basteln von Futterknoten mit anschließender Fütterung ab 15.30 Uhr (je nach Witterung auf Außen- oder Innenanlage)

11:00 Uhr, 12:00 Uhr, 15:00 Uhr und 17:00 Uhr: Präsentation und Erläuterung der Gesamtfuttermenge für die Menschenaffen sowie Bilderrätsel für Groß und Klein mit den Tierpflegern

Affenkletterschule im Urwalddorf

Afrika

11:15 Uhr: Tierpflegerkommentierung an der Kiwara-Kopje mit Schwerpunkt Husarenaffen

Aufgepasst: In der Kiwara-Lodge und im Restaurant Patakan erhalten Sie passende Leckereien zu den Entdeckertagen.

