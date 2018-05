Die Safari beginnt in Pantanal. Ein Lama-Quartett mustert neugierig die interessierten Besucher und fungiert als Empfangskomitee. Von einer Terrasse aus schweift der Blick über die Landschaft und fällt auf grasende Capybaras, Große Maras und Pekaris. Auf einer eigenen Hängebrücke überwinden Weißrüssel-Nasenbären spielerisch einen langen begehbaren Holzsteg, der sich zunächst verwunschen durch Pantanal schlängelt, dann die abgelegene Pampa mit Mähnenwölfen und Großen Ameisenbären quert, um schließlich in der wilden Steppe Patagoniens zu enden. Dort durchstreifen Nandus und Guanakos das Areal... Eine wunderbare Szenerie, die ab 17. Mai im Zoo Leipzig Wirklichkeit wird. Mit Südamerika I wird der nächste Baustein des Masterplanes Zoo der Zukunft im Zoo Leipzig eröffnet.

Machen Sie sich selbst ein Bild vom neuen Kontinent im Zoo Leipzig - bei den Südamerika-Tagen vom 17. bis 27. Mai 2018!

Gewinnspiel



Das Finde-das-Paar wird geladen ...

Wir verlosen fünf Familienkarten für den Zoo Leipzig!

Teilnahmeschluss: 17. Mai 2018, 15 Uhr

Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen.

Mit der Eröffnung der Erlebniswelt Südamerika am 17. Mai können Besucher in die faszinierende südamerikanische Tierwelt eintauchen und neue Arten im Zoo Leipzig entdecken. Die Anlageneröffnung wird vom 18. bis 27. Mai mit den Südamerika-Tagen angemessen gefeiert: Tierpfleger-Kommentierungen und Gespräche, Futterschneiden für die tierischen Neuankömmlinge, kreative Bastelaktionen mit den Zoolotsen (z. Bsp. Modellieren von Lamas und Flamingos sowie Tiergesichterschminken), thematische Aktionsstände und südamerikanische Folklore mit Leyenda Andina an der neugestalteten Terrasse der Hancienda Las Casas lassen die Erlebniswelt Südamerika lebendig werden. Stelzenläufer und der magische Feuervogel des Theaters Oberon sorgen außerdem zwischen Haupteingang und Südamerika für die richtige Einstimmung auf die Safari durch die Landschaften Pantanal, Pampa und Patagonien und runden das tägliche Programm von 10 bis 18 Uhr ab.

Programm

Kommentierungen und Fütterungen

10.15 Uhr Pinguine, Pinguinküste

10.15 Uhr Elefantenbaden, Elefantentempel

11.00 Uhr Seebären, Seebärenanlage

11.00 Uhr Haie und andere Meerfische, Aquarium (Ringbecken)

11.15 Uhr Nashörner, Geparde und Husarenaffen, Kiwara-Kopje

11.30 Uhr Brüll- und Krallenaffen, Affeninseln

13.15 Uhr Lippenbären, Lippenbären-Schlucht

13.15 Uhr Afrikanische Savannentiere, Kiwara-Lodge

13.15 Uhr Flamingos, Flamingolagune

13.30 Uhr Menschenaffen, Pongoland

14.00 Uhr Löwen, Erdmännchen und Hyänen, Löwensavanne

14.00 Uhr Amurtiger und Amurleoparden, Tiger-Taiga

14.30 Uhr Pinguine, Pinguin-Küste

15.00 Uhr Elefantenbaden, Elefantentempel (außer am Donnerstag)

15.00 Uhr Seebären, Seebärenanlage

Mehr Infos zum Zoo Leipzig

Öffnungszeiten und Ticketpreise finden Sie hier!