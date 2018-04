Leipzig

Für das kleine Spitzmaulnashorn im Zoo Leipzig sind nach dem öffentlichen Aufruf fast 3000 Namensvorschläge eingegangen. Bis Mittwoch nun kann im Internet über die Vorauswahl der Tierpfleger abgestimmt werden, wie der Tierpark am Sonntag mitteilte. Im Rennen ist sogar ein Vorschlag von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD): Osgar.

Das im Dezember geborene männliche Jungtier von Nashornkuh Saba könnte aber auch Sabo (fast wie seine Mutter), Akono für „Ich bin an der Reihe“, Kiburi (Stolz) oder Sudan heißen - in Erinnerung an den kürzlich gestorbenen letzten Nördlichen Breitmaulnashornbullen.

LVZ