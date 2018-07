Leipzig

Im Zoo Leipzig gibt es wieder Nachwuchs: In der Erlebniswelt Südamerika tummele sich seit kurzem ein junger Großer Mara, teilte der Tierpark am Freitag mit. Es sei der erste Nachwuchs in der neu eröffneten Anlage.

Auch in „Asien“ leben aktuell Tierbabys. Dort sind Pustelschweinfrischlinge geboren worden, so der Zoo. Der Nachwuchs der vom Aussterben bedrohten Art suhlt sich von nun an gemeinsam mit Vater Pickeldi und Mutter Miss Piggy im Schlamm.

Zu den Roten Pandas ist außerdem ein Schopfhirschpaar gezogen. Die Vierbeiner leben seit dieser Woche im Himalaya. Sie haben ihren Namen durch einen bis zu 17 Zentimeter hohen Haarschopf bekommen.

Von jhz