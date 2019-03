Leipzig

Quietschfidel zeigte sich am Freitagnachmittag der Nachwuchs im Elefantengehege des Leipziger Zoos: Hunderte Zuschauer hatten sich versammelt, um live dabei zu sein, wenn der noch namenlose junge Rüsselträger erstmals das Außengelände seiner Anlage betreten sollte. Ob das am Ende auch tatsächlich geschehen würde, war bis zuletzt nicht sicher.

Kurz nach 14 Uhr war es dann aber soweit: Das Jungtier verließ gemeinsam mit seinen Tanten Rani und Don Chung das Elefantenhaus und präsentierte sich der Öffentlichkeit. Zoodirektor Jörg Junhold mahnte währenddessen, dass der Nachwuchs noch nicht über den Berg sei und sein Gewicht „immer noch knapp unter dem Geburtsgewicht“ liege. Mit 108 Kilogramm war er zur Welt gekommen, aktuell seien es 105. Zwischenzeitlich war sein Gewicht auf 98 Kilo abgefallen.

Zur Galerie Das im Januar geborene Elefantenjungtier im Leipziger Zoo zeigte sich am 22. März 2019 erstmals der Öffentlichkeit.

Zwar habe das Jungtier die wichtige Erstmilch bekommen, musste danach aber ausschließlich mit Ersatznahrung durchgefüttert werden. „Wir wissen noch nicht, ob wir ihn dauerhaft durchbringen können“, so Junhold. Die Pfleger seien seit acht Wochen täglich 24 Stunden im Einsatz. Der kleine Elefant aber schien sich am Freitag in der Sonne sichtlich wohl zu fühlen und tollte gar ein wenig herum.

Elefantenkuh Rani ist trächtig - Nachwuchs kommt 2020

Dann der Paukenschlag: Junhold verkündete, dass auch Rani trächtig sei und ihr Nachwuchs im Frühjahr 2020 erwartet werde. Dass die Elefantenkuh derzeit an das Jungtier herangeführt werde, sei auch mit dem Ziel verbunden, den Umgang mit einem Baby kennenzulernen. Rani wurde 2009 im Hamburger Tierpark Hagenbeck geboren und ist damit noch sehr jung. 2014 wurde sie gemeinsam mit ihrer Mutter in den Leipziger Zoo umgesiedelt.

Der kleine Elefant, der von den Pflegern derzeit nur „Von-Hoa“ genannt wird, werde voraussichtlich auch in den kommenden Tagen immer wieder im Außengehege zu sehen sein, so der Zoo-Chef. Vorausgesetzt, sein Gesundheitszustand und das Wetter ließen das zu. Bis klar ist, ob der Jungbulle durchkommt, werden noch einige Monate vergehen, erklärte Junhold. Aktuell sorgt ein Nabelbruch für Bedenken, eine Operation könne erst erfolgen, wenn er größer sei. Muttertier Hoa, die ihren letzten beiden Kinder verloren hatte, ist derzeit in einer anderen Anlage im Zoo untergebracht.

Von Jens Rometsch/ Christian Neffe