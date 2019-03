Erster Geburtstag für Makeni und Youma: Im März 2018 gab es regen Nachwuchs bei den hochbedrohten Westafrikanischen Schimpansen in Pongoland. Zunächst brachte Schimpansenweibchen Natascha (38) ihren Sohn Makeni zur Welt und nur eine Woche später Corry (42) ihre Tochter Youma.

„Nachzuchten bei Menschenaffen sind mit Blick auf ihren Gefährdungsstatus immer ein Grund zur Freude, vor allem wenn sich diese so gut entwickeln und mobil auf der Anlage unterwegs sind“,

freut sich Zoodirektor Prof. Jörg Junhold über die aktuelle Situation.

Als Folge von Brandrohdungen, Bushmeat-Handel und Wilderei haben sich die Bestandszahlen bei den Westafrikanischen Schimpansen in den vergangenen Jahrzehnten stark dezimiert. Erst im Jahr 2016 stufte die IUCN den Bedrohungsstatus bei dieser Menschenaffenart auf vom Aussterben bedroht hoch, was den Schutz dieser Primaten noch dringlicher macht.

Nur eine Woche nach Makeni erblickte das Schimpansenmädchen Youma das Licht der Welt. Quelle: Zoo Leipzig

Mit global vernetzten Artenschutzprogrammen wird versucht, der Entwicklung entgegenzuwirken. Der Zoo Leipzig unterstützt unter anderem seit dem Jahr 2001 die Wild Chimpanzee Foundation an der Elfenbeinküste in Afrika. Die Stiftung zum Schutz wildlebender Schimpansen leistet Aufklärungsarbeit in drei westafrikanischen Ländern und hat zwei neue Nationalparks initiiert. Ziel ist es, Waldgebiete, in denen große Schimpansenpopulationen leben, unter Schutz zu stellen, um den Lebensraum zu erhalten.

Menschenaffen hautnah

Der Zoo Leipzig stellt im Mai (1. bis 5. Mai 2019) seine Entdeckertage ganz in das Zeichen der Affen. Ganztägige Aktionen wie Fütterungen, Sonderkommentierungen in und an den Gehegen, Bastel- und Mitmachaktionen, Tierpflegergespräche sowie umfangreiche Angebote zur Wissensvermittlung an Informationsständen stehen auf dem Programm.