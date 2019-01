Wenn die Weihnachtsbäume abgeschmückt und die Adventsmärkte abgebaut sind, erhellt ein neuer Lichtschein die winterliche Dunkelheit: Das Magische Tropenleuchten, das im vergangenen Jahr seine Premiere feierte, kehrt in diesem Winter zurück.

Vom 10. Januar bis zum 3. Februar 2019 erstrahlt die Tropenerlebniswelt Gondwanaland immer donnerstags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr in faszinierenden Farben. Erleben Sie das einzigartige Lichterfestival in einer einzigartigen Atmosphäre! Die Tropenerlebniswelt Gondwanaland erstrahlt 2019 wieder in einem faszinierendem Licht. Lassen Sie sich mit Einbruch der Dunkelheit von leuchtenden Wesen, rhythmischen Klängen und einer bunten Illuminierung verzaubern und erleben Sie eine unvergleichliche Stimmung in Deutschlands größtem Dschungel. Sommerliche 26°C, kulinarische Highlights und spannende Künstler entführen die Zoobesucher in eine zauberhafte Welt, mitten in Leipzig.

Programm-Highlights

Deutschlands größter Schwarzlichttunnel führt mit fluoreszierenden Figuren und Pflanzen in die leuchtende Tropenwelt.

führt mit fluoreszierenden Figuren und Pflanzen in die leuchtende Tropenwelt. Eine faszinierende Lichtshow erzählt in 20 Minuten das Farbenspiel eines Tropentages: Vom malerischen Sonnenaufgang über die warme Mittagssonne bis zum sternenklaren Nachthimmel eröffnet der Lichtdesigner Michael Freyer einmalige Blicke in die Tropenerlebniswelt .

erzählt in 20 Minuten das Farbenspiel eines Tropentages: Vom malerischen Sonnenaufgang über die warme Mittagssonne bis zum sternenklaren Nachthimmel eröffnet der Lichtdesigner einmalige Blicke in die . Mystische Künstler entführen in fremde Sphären.

entführen in fremde Sphären. Leuchtende Bootsfahrten auf dem Urwaldfluss Gamanil erkunden das Gondwanaland .

auf dem Urwaldfluss Gamanil erkunden das . Glänzende Aussichten erwarten die Besucher auf dem Baumwipfelpfad und der Aussichtsplattform.

An den Rotlichtstationen geben Zoolotsen wissenswerte Informationen.

geben Zoolotsen wissenswerte Informationen. Große und kleine Insekten sowie exotische Früchte können Sie im Nutzpflanzengarten entdecken.

Erleben Sie köstliche Gastronomie-Angebote im Restaurant Patakan und tropische Getränke im asiatischen Dorf Mubaan .

Patakan und tropische im asiatischen Dorf . Unter #tropenleuchten können die Besucher ihre magischen Momente mit anderen teilen.

Donnerstag bis Sonntag: 17 bis 22 Uhr, letzter Einlass ist 21.15 Uhr.

Eintrittspreis: 5 Stunden Zoo-Genuss mit der günstigen Abendkarte ab 17 Uhr (Erwachsene zahlen 13 Euro, Kinder zwischen 6 und 16 Jahre 9 Euro inkl. Artenschutzeuro).

Jahreskartenbesitzer zahlen ab 17 Uhr nur 7 Euro, Kinder mit Jahreskarte 5 Euro.

Alle Infos zum Event finden Sie hier!

PM