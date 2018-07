Leipzig

Am Samstag stehen im Leipziger Zoo die Affen im Mittelpunkt: Das Pongoland macht mit beim ersten Welt-Schimpansen-Tag. Die Tierpfleger bieten am 14. Juli für die Besucher verschiedene Info-Gespräche an. Der Leipziger Zoo setze sich mit der Teilnahme am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für die Zukunft der vom Aussterben bedrohten Primaten ein, heißt es in einer Mitteilung.

Jede Menge niedlicher Nachwuchs im Leipziger Pongoland kann über den ernsten Hintergrund nicht hinwegtäuschen: Menschenaffen sind vom Aussterben bedroht. Ihr natürlicher Lebensraum wird zunehmend zerstört, Wilderei macht vielen Tieren den Garaus. Mit dem Welt-Schimpansen-Tag lenken Zoos den Fokus auf die Situation der betroffenen Arten. Der 14. Juli erinnere an den Tag des Jahres 1960, an dem die berühmte Forscherin Jane Goodall mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania begann.

2018 schon zwei Schimpansen-Babys

Im Leipziger Pongoland, in dem vier Menschenaffenarten leben, können die Besucher viele Jungtiere erleben. In diesem Jahr brachte Schimpansen-Weibchen Natascha am 14. März Makeni zur Welt. Elf Tage später bekam Schimpansin Corry die kleine Youma.

Auch bei den Westlichen Flachlandgorillas, den Orang-Utans und den Bonobos macht Nachwuchs das Gehege unsicher. Für Senior-Kurator Gerd Nötzold und das Zoo-Team sei es etwas ganz Besonderes, die Entwicklung der vielen Jungtiere zu sehen. Der große Menschenaffen-Kindergarten bestätige die kontinuierliche Arbeit des Teams, so Nötzold. Am Samstag können sich die Besucher davon selbst ein Bild machen.

Von lyn