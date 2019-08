Was ist LVZ+?

LVZ+ kennzeichnet die bezahlpflichtigen Inhalte auf lvz.de. Mit einem LVZ+-Abo erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu den kostenpflichtigen Inhalten auf lvz.de. Als LVZ+-Abonnent lesen Sie exklusiv, was unsere Journalisten für Sie herausgefunden haben: Ob Reportagen, Hintergründe, Analysen oder Kommentare der

Redakteure, Erklär- und Nachrichtenvideos, Bilderstrecken von Veranstaltungen bei Ihnen vor Ort oder umfangreiche Multi-Media-Reportagen. Die lokalen und regionalen Stücke unserer Journalisten sind exklusiv unseren Abonnenten vorbehalten - denn dieses Plus finden Sie sonst nirgends. Doch eine Ausnahme gibt es: Polizeinachrichten und Vermisstenmeldungen sowie kurze Veranstaltungsankündigungen sind auch weiterhin kostenfrei. Warum? Hier übernehmen wir weitgehend die Fakten aus anderen Quellen. Sobald die Journalisten jedoch weitergehend recherchieren, haben auch diese Artikel ein Plus. Auch bei Ereignissen und Vorkommnissen, die die Bevölkerung gefährden könnten (Bombenräumung, Straftäter auf der Flucht, Terroranschlag), werden die Texte frei verfügbar bleiben. Das gilt auch für nationale Nachrichten, denn diese sind auch auf anderen Seiten im Internet zu finden – Lokales aus der Heimat jedoch nicht.

Warum kosten die Artikel auf einmal Geld?

Bitte bedenken Sie, dass unabhängiger Journalismus auch finanziert werden muss. So, wie Sie am Kiosk Geld für eine gedruckte Zeitung ausgeben und sie nicht einfach kostenlos mitnehmen können, ist das auch mit den Inhalten im Internet. Wir haben fast rund um die Uhr Journalisten im Einsatz, um für Sie aus Ihrer Region und der Welt zu berichten – das wollen wir auch in Zukunft tun, doch dafür muss die Arbeit der Redaktion auch finanziert werden. Neu ist, dass diese Artikel in den ersten 60 Minuten nach der Veröffentlichung frei zugänglich sind.

Manchmal kosten die Artikel etwas und manchmal nicht – warum?

Für Schnellleser gibt es einen besonderen Kniff: Jeder Plus-Text ist in der ersten Stunde nach der Veröffentlichung frei verfügbar – das ist auch direkt gekennzeichnet. Nach einer Stunde gehört der Text dann exklusiv den Abonnenten. Es lohnt sich also, immer einmal wieder bei uns vorbeizuschauen - oder ein Abo für nur 2,49 Euro/Woche abzuschließen.

Warum kann ich auf der Webseite nicht mehr kommentieren?

Uns sind Austausch und Diskussion mit unseren Lesern wichtig – und wir sind mit ihnen täglich in den sozialen Netzen, am Telefon, in Mails oder auch ganz persönlich im Gespräch. Aus technischen Gründen kann das bisherige Kommentarsystem auf der Webseite nicht mehr fortgeführt werden. Wir arbeiten daran, auch zukünftig wieder einen Weg des Austausches anzubieten.

Kann ich LVZ+ kostenlos testen?

Ja, Sie können LVZ+ 1 Monat kostenlos testen. Danach lesen Sie weiter für nur 2,49 Euro/Woche.

Ich bin doch schon bei lvz.de angemeldet, warum soll ich mich nochmal registrieren?

Wenn Sie bereits eine Anmeldung für lvz.de haben, können Sie diese einfach weiter nutzen. Gehen Sie dann bitte über den Punkt „Zur Anmeldung“. Die Inhalte von LVZ+ sind verfügbar, wenn sie ein Digitalabo, E-Paper-Abo oder Print-Abo mit Digitalzugang beziehen. Sollten Sie dies noch nicht abgeschlossen haben, bestellen Sie einfach auf lvz.de das Digitalabo für nur 2,49 Euro/Woche.

Kann ich mein LVZ+-Abo unterbrechen?

Mit LVZ+ haben Sie überall Zugriff auf die Artikel auf lvz.de. Eine Unterbrechung ist daher nicht möglich.

Kann ich LVZ+ auch nutzen, wenn ich mein Printabonnement unterbreche?

Ja, vorausgesetzt die Unterbrechung Ihres Printabonnements dauert nicht länger als 6 Wochen und Sie zahlen weiterhin die 2,70 Euro digitalen Aufschlag. Wenn die Unterbrechung Ihres Printabonnements im Jahr 6 Wochen übersteigt, stellen wir Ihren LVZ+-Zugriff auf 2,49 Euro/Woche um.

Gibt es eventuell Zusatznutzen, die ich bisher nicht kenne?

Ja, Sie haben auch Zugriff auf die News-App „LVZ Mobil“. Einfach im AppStore oder Google Play Store herunterladen und Ihre Zugangsdaten dafür nutzen. Sie genießen außerdem weitere Vergünstigungen, wie bspw. kostenlosen Zugang zu LVZ-Veranstaltungen.

Ich habe ein Abo der LVZ, kann ich auch LVZ+ nutzen?

Mit einem E-Paper-Abo haben Sie auch Zugriff auf LVZ+. Printabonnenten benötigen für den Zugriff einen Digitalzugang. Dieser beinhaltet das E-Paper und LVZ+, kostet lediglich 2,70 Euro monatlich und kann gern telefonisch oder online bestellt werden.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe brauche oder Fragen habe?

Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, noch Verbesserungsbedarf sehen – oder auch gern, wenn Sie zufrieden sind. Sie erreichen unseren Kundenservice telefonisch unter 0800 2181020 oder per E-Mail LVZ+@lvz.de. Sie können die Redaktion selbstverständlich auch bei Twitter oder Facebook erreichen.

Von LVZ