Leipzig

Ronald Renner kommt an diesem Morgen aus Frankfurt am Main. Der 57-Jährige hat in der Mainmetropole übernachtet und bringt einen Intercity Express (ICE) der ersten Generation im Leipziger Hauptbahnhof zum Stehen.

Seit 30 Jahren ist der ICE 1 im Einsatz. Am 29. Mai 1991 stellte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe symbolisch die Signale auf Grün für diese Hochgeschwindigkeitstechnik.

Doch die hohe Geschwindigkeit konnten die ICE vorerst nur zwischen Hannover–Würzburg und Mannheim–Stuttgart voll ausfahren. Weitere Schnellfahrstrecken mussten erst ausgebaut werden.

Mit dem ICE entfiel der zeitaufwändige Lokwechsel

Fast ein Jahrzehnt sollte vergehen, bis das Flaggschiff der Deutschen Bahn auch nach Leipzig kam. Ronald Renner, einer der ersten Lokführer, die ans Steuer durften, erinnert sich:

„Der ICE ist nicht nur schnittig und schnell. Da kein Lokwechsel mehr nötig ist, kann er auch Kopfbahnhöfe wie hier in Leipzig in wenigen Minuten wieder verlassen. Ein echter Zeitgewinn“, erklärt der Lokführer. Während er seinen Führerstand räumt, kontrolliert seine Ablösung am anderen Ende des Zuges die Systeme. Kurz drauf verlässt der Zug den Hauptbahnhof in Richtung Berlin und weiter nach Hamburg.

Renner hat Feierabend, nimmt sich aber die Zeit für einen kurzen Plausch. Lokführer sei sein Traumberuf, sagt er bei einem Kaffee. Seine Laufbahn bei der Bahn begann er aber mit einer Lehre zum Triebfahrzeugelektriker. Die Mutter wollte es so. Als Elektriker könne er überall arbeiten. „Als guter Sohn hört man natürlich auf seine Eltern.“ Doch schon bald zog es Renner in den Führerstand. Der Leipziger fuhr Reisende nach Cottbus, Trebsen, Glauchau oder Zwickau.

2000 wurde Leipzig Kreuzungspunkt für zwei ICE-Linien

Im Mai 2000 wechselte er in den ICE-Führerstand. Das Aushängeschild der DB verkehrte endlich auch im Osten. Und Renner war einer der ersten, die ans Steuer eines ICE T durften.

Die Neigetechnikzüge ersetzten ab dem 30. Januar 2000 zwei bis dahin verkehrende InterCity-Züge auf der Strecke Berlin-München. Wobei der Zug morgens aus Berlin kommend in Lutherstadt Wittenberg, Bitterfeld, Leipzig, Naumburg, Jena-Paradies und Saalfeld Halt machte und weiter nach München fuhr, erklärt Bahnsprecher Jörg Bönisch. Abends ging es auf der gleichen Route zurück.

Dieser sogenannte Vorlaufbetrieb endete im Mai. Ab dem 28. Mai 2000 wurde Leipzig dann Kreuzungspunkt für zwei ICE-Linien. Außer auf der Saalebahn setzte die Bahn mit dem Fahrplanwechsel auch auf der Strecke Frankfurt/Main–Dresden ICE T ein. Beide Linien verkehrten im Zwei-Stunden-Takt.

Immer wieder schaltete sich die Neigetechnik ab

Mit dem Einsatz der bis zu 230 Kilometer pro Stunde schnellen Züge verkürze sich die Fahrtzeit auf beiden Strecken um je 50 Minuten, sagte zum Start in Leipzig der damalige Vorstand Personenverkehr der Deutschen Bahn AG, Christoph Franz. Zuvor sei der Neigetechnikzug in Deutschland nur auf einer Pilotstrecke zwischen Stuttgart und Zürich eingesetzt worden.

Die Freude über die neue Technik währte nicht lange. Bei den Diesel-Neigetechnik-Rennern vom Typ ICE TD gab es 2001 Probleme: Die Elektronik, die mit intelligentem Kurvenverhalten höheres Tempo ermöglichen sollte, schaltete sich auf der Route Dresden-Nürnberg fortwährend ab. Verspätungen bis zu zwei Stunden wurden zur Regel und führten zu geharnischtem Ärger der Passagiere. Die Züge mussten 2003 von der Strecke genommen werden.

„Der ICE ist eine Erfolgsgeschichte – zu Recht“

30 Jahre ICE ist eine Erfolgsgeschichte, heißt es dennoch aus dem Vorstand der Bahn. Zu Recht, wie Lokführer Renner sagt. In Deutschland Ost wie West schaute man lange Zeit neidisch auf Japan, wo der Shinkansen seit 1964 fährt. Und zu den Franzosen, die seit 1981 den TGV hatten.

Mit dem ICE bekam auch Deutschland endlich einen Hochgeschwindigkeitszug. In drei Jahrzehnten habe er sich zum absoluten Star auf der Schiene entwickelt, ist Bahnchef Richard Lutz voll des Lobes. Er gehöre zu unserem Alltag, sei nicht mehr wegzudenken.

Natürlich sei das Unglück von Eschede nicht vergessen, wie auch. Am 3. Juni 1998 entgleiste der ICE „Wilhelm Conrad Röntgen“ kurz vor dem niedersächsischen Bahnhof Eschede und prallte gegen eine Brücke. 101 Menschen starben bei dem schwersten Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik. Seither müssen die Züge häufiger zur Inspektion.

2700 Streckenkilometer sind in Deutschland ausgebaut

Heute fahren in Leipzig in der Regel drei ICE je Stunde ab. Insgesamt sind es rund 50 pro Tag. Bundesweit sind 1,5 Milliarden Fahrgäste seit 1991 mit dem Paradepferd der DB gereist. Waren vor dem Start des ICE-Verkehrs nur einige hundert Streckenkilometer für höhere Geschwindigkeiten ausgebaut, ist das Netz auf mittlerweile 2700 Kilometer angewachsen.

„Ein Meilenstein war die Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke von Berlin über Halle und Leipzig nach Erfurt und später bis nach München“, sagt DB-Sprecher Jörg Bönisch. Ab Leipzig sei man in zwei Stunden und vier Minuten in Nürnberg und in drei Stunden und 19 Minuten in München. „Das macht die Fahrt mit dem Zug unschlagbar.“

Lokführer Renner fährt die Strecke nach München gern, wie er sagt. Zu sehen gebe es trotz der vielen Tunnel und Lärmschutzwände „jede Menge“.

Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometern sind drin

Durch den Thüringer Wald und zwischen Nürnberg und München sind Geschwindigkeiten bis 300 Stundenkilometer drin. „Hört sich gewaltig an, spürt man aber nicht.“ Der Zug liege ruhig im Gleis. Ob er Sorge vor Störungen oder Pannen habe. „Nein“, sagt er. „Ich vertraue der Technik.“

Dass er sein Arbeitsgerät liebt, so weit würde der Leipziger nicht gehen. Zumal es erhebliche Unterschiede zwischen den ICE-Generationen gibt. Etwa in puncto Wohlfühlfaktor. Der ICE 1 habe aus seiner Sicht besten Reisekomfort zu bieten, ein überaus durchdachtes Fahrzeug. Weshalb diese Züge derzeit eine weitere Modernisierung durchlaufen, um mindestens bis 2030 eingesetzt werden zu können. Die Erfahrungen aus dem Betrieb wurden auch bei den folgenden drei Generationen des Zuges berücksichtigt.

Sehr zufrieden ist Renner damit, dass frühere Versuche, den Speisewagen abzuschaffen, gescheitert sind. Nicht nur, weil er für sein Leben gern frisch zubereiteten Kaffee trinkt, und das – völlig untypisch für einen Sachsen – schwarz und ohne Zucker. Sondern weil er seine Partnerin dank dieses Services kennengelernt hat. „Sie war Zugbegleiterin und brachte mir einen Kaffee.

Von Andreas Dunte