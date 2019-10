Leipzig

In Sachsen sind hunderte Kinder ungeimpft. Den von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen vollständigen Impfschutz beispielsweise haben weniger als 90 Prozent aller Schulanfänger. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt die Barmer Krankenkasse in ihrem aktuellen Arzneimittelreport. „Die Impflücken sind damit wesentlich größer als bisher gedacht“, folgert Landesgeschäftsführer Fabian Magerl.

Bei Impfungen gegen Mumps, Masern und Röteln sieht es noch schlechter aus. Hier liegt der Anteil der geimpften Kinder bei unter 80 Prozent. Bei Masern betrifft das nach Hochrechnungen der Krankenkasse 7500 Schulanfänger. Und 1000 Kinder im Freistaat haben sogar überhaupt keine Impfung.

Nur zwei von drei Kindern gegen Windpocken geimpft

In der Gesamtbilanz der 13 wichtigsten Infektionskrankheiten wurde laut Auswertung lediglich bei Tetanus, Diphterie und Keuchhusten eine Impfrate von knapp 90 Prozent erzielt. Dagegen fielen die Werte bei Masern (79,9 Prozent), Mumps und Röteln (je 79,1 Prozent), Pneumokokken (78,3 Prozent) und Hepatitis B (68,1 Prozent) deutlich ab. Nur 67,3 Prozent der Kinder wurden gegen Windpocken geimpft.

Das aber hat schwerwiegende Konsequenzen. Sinkt die Immunisierungsrate nämlich unter 95 Prozent, dann ist der Schutz derjenigen gefährdet, die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfungen erhalten dürfen. Die Mediziner sprechen von einem „Herdenschutz“. „Es ist bedauerlich, dass es unserer Gesellschaft offenbar nicht gelingt, Kinder und chronisch Kranke vor den unvermeidbaren Risiken von Infektionskrankheiten zu schützen“, bedauert der Landesgeschäftsführer. In Sachsen wurden 2017 beispielsweise 66 Masernfälle gemeldet, in diesem Jahr sind es bisher 17.

Risikogruppen ermittelt

Die Auswertung im Arzneimittelreport, der auf Zahlen von 2017 beruht, stellt erstmals eine repräsentative Erhebung dar. Bisher basierten sie ausschließlich auf den vorgelegten Impfpässen. Kinder, die keinen hatten, wurden dabei auch nicht berücksichtigt.

Gleichzeitig wurden Risikogruppen identifiziert. So gehe eine Präferenz für Homöopathie häufig mit der Ablehnung von Impfungen einher. Auch seien Kinder von besonders jungen oder älteren Müttern überdurchschnittlich betroffen. Dies gelte auch für Kindern von Eltern ohne Berufsausbildung.

Ein wenig relativiert wird das Dilemma dadurch, dass die Sächsische Impfkommission zum Teil andere Impfempfehlungen ausspricht. So wird beispielsweise die zweite Masernimpfung erst ab fünften Lebensjahr angeraten. Häufiger als in anderen Bundesländern wird noch nach dem sechsten Lebensjahr geimpft.

Termine geraten häufig in Vergessenheit

„Sind Impfquoten gering, wird häufig angenommen, dass fehlendes Vertrauen in die Impfungen ein wesentlicher Grund dafür ist“, konstatiert Magerl, der solche Schlussfolgerungen nicht teilt. Vielmehr würden weite Anfahrtswege, langfristige Terminplanungen oder umständliche Zugänge letztendlich dazu führen, dass Impfungen dann immer wieder verschoben würden und am Ende auch in Vergessenheit gerieten. Wer aber als Jugendlicher Lücken aufweise, werde sie auch im Erwachsenenalter behalten, sofern nicht gegengesteuert würde.

Magerl sieht den Impfschutz zwar als „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, wünscht sich aber auch von den Hausärzten eine Erinnerung der Patienten an fehlende Impfungen. In Sachsen wird beispielsweise im Zusammenhang mit der Ersteinschulung von Kindern sowohl bei den Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt als auch bei Begutachtungen zur Einschulungsfähigkeit in den Gesundheitsämtern auf das Schließen von Impflücken hingewiesen.

Bundestag plant Gesetzesänderung

Der Bundestag berät derzeit über ein Masernschutzgesetz. Damit will die Bundesregierung Masern effektiver bekämpfen und die Impfquoten erhöhen. Der Entwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sieht vor, dass Eltern künftig nachweisen müssen, dass ihre Kinder gegen Masern immunisiert sind, bevor sie sie in einer Kindertagesstätte oder Schule anmelden. Eltern, die ihre in einer Einrichtung betreuten Kinder nicht impfen lassen, sollen mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro belegt werden können.

Vier von fünf Deutschen befürworten mittlerweile generell eine Impfpflicht. Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage hervor. Auffällig dabei, dass der Anteil der Befürworter im Osten Deutschlands (85 Prozent) acht Prozentpunkte höher liegt als im Westen (77 Prozent).

Die Barmer selbst bietet ihren Versicherten einen digitalen Impfplaner fürs Smartphone an und bezahlt bestimmte Impfungen durch den Betriebsarzt.

Von Roland Herold