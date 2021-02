Angeklagt vom Generalbundesanwalt: Wer ist die Connewitzerin Lina E.?

Leipzig

An einem Donnerstagabend im November letzten Jahres fahren in Connewitz mehrere Vans vor. Den Autos ist von außen nicht anzusehen, dass sie dem LKA gehören. Die Ermittler agieren „geräuschlos“, wie es eine Beobachterin beschreibt. Sie sind mit einem Haftbefehl gekommen und durchsuchen mindestens zwei Wohnungen. Schließlich verhaften sie die Leipzigerin Lina E., 25, Studentin der Erziehungswissenschaften.

Lina E. sitzt bis heute in Untersuchungshaft, ihr Prozess verzögert sich noch. Aber seit ihrer Festnahme hat sich innerhalb Leipzigs linker Szene so viel Wut und Kritik entfacht, wie es sie vielleicht noch nie im Zuge einer Ermittlung gab.

Wer ist die junge Frau, die in der linken Szene kaum jemand persönlich kennt – aber wegen der es nun Spontandemonstrationen in Connewitz gibt? Und deren Name hier alle paar hundert Meter an einer Fassade gesprüht steht?

Lina E. als Schlüsselfigur der „Gruppe E.“?

Nach Ansicht der Ermittler soll Lina E. Teil einer gewissen „Gruppe E.“ gewesen sein, die immer wieder Jagd auf mutmaßlich Rechtsextreme gemacht haben soll. Beispielsweise im Januar 2019, als fünf Vermummte in Connewitz einen Bauarbeiter überfielen, der eine Mütze mit stilisiertem Reichsadler trug. Ein halbes Jahr später stürmten etwa 15 Vermummte die Kneipe des bekannten Neonazis Leon Ringl, versprühten Reizgas, zerschlugen Fensterscheiben. Auch der Angriff wird der „Gruppe E.“ zugeschrieben.

Bei einem anderen Überfall soll die Gruppe Ringl vor seinem Wohnhaus aufgelauert sein. Mit Stangen, Schlagstöcken und einem Radschlüssel fügten sie ihm und seinen Begleitern Verletzungen zu. Aber diesmal werden die Angreifer gestellt – in einem VW Golf, der laut Polizei Lina E. gehört. Er ist auf den Namen ihrer Mutter angemeldet.

Die Tatvorwürfe gegen Lina E. lauten nun so: Bildung einer kriminellen Vereinigung, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung, besonders schwerer Landfriedensbruch, räuberischer Diebstahl.

Anwaltteam erstattet selbst Anzeige

Die Geschichte von der militanten Gruppe, innerhalb derer die junge Studierende aus Leipzig eine „herausgehobene Stellung“ eingenommen haben soll, lässt sich in den Wochen nach ihrer Festnahme detailliert in vielen Zeitungen nachlesen. Auch Ermittlungsergebnisse gelangen an die Öffentlichkeit: Beispielsweise, dass Lina E. mit Perücken verkleidet Rechtsextreme observiert haben soll. Oder, dass ihre Mutter ihre Miete gezahlt habe, damit die Tochter „klandestin“, also: im Untergrund, leben kann.

Die Details stammen aus Akten, aus denen die Ermittler verschiedenen Journalisten Details zuspielten – ein im investigativen Journalismus nicht unüblicher Vorgang. Einer der Anwälte von Lina E., der Leipziger Erkan Zünbül, glaubt aber: „Die Ermittler versuchen so, Sympathien für ihren Prozess zu erzeugen.“ Gemeinsam mit einem Kollegen, mit dem er Lina E. vertritt, erstattete Zünbül daher Anzeige gegen Unbekannt – „wegen der strafbaren Weitergabe von Ermittlungsakten durch die Ermittlungsbehörden.“

Zünbül kritisiert auch, wie Lina E. zur Generalbundesanwaltschaft nach Karlsruhe gebracht wurde. „Die bildliche Darstellung des Hubschraubers und der vermummten Elitepolizisten soll wohl ein bestimmtes Bild in der Bevölkerung zeichnen“, sagt Zünbül. So erinnere das Foto an mordende Terroristen, beispielsweise den Halle-Attentäter Stephan B., der auf ähnliche Weise in Karlsruhe vorgeführt wurde. Zu den Vorwürfen an seine Mandantin will er zu diesem Zeitpunkt keine Stellung nehmen.

NSU-Prozesse könnten Lina E. politisiert haben

Einer, der mit Lina seit vielen Jahren kennt, sagt: „Die Lina, wie sie in den Medien dargestellt wird, kenne ich nicht.“

Philipp W., ein mittelgroßer Mann mit braunen Augen, der an der Uni Leipzig arbeitet, möchte seinen echten Namen nicht in der Zeitung lesen. Zu groß sei das öffentliche Interesse an seiner Freundin Lina. Aber man kann ihn zu einem Spaziergang im Leipziger Osten treffen, um über die Frau zu sprechen, die als linksradikale Gewalttäterin inhaftiert wurde.

Philipp W. hat vor sieben Jahren Abitur in Kassel gemacht, gleichzeitig mit Lina. „Ich habe sie als politische Person kennengelernt“, sagt er. Es war eine Zeit, in der der NSU-Mord an Halit Yozgat in einem Kasseler Internetcafé und die Verstrickung eines Verfassungsschützers bekannt wurden. „Ich kann mir vorstellen, dass Lina davon – und von dem Mord an Walter Lübcke – politisiert wurde“, sagt Philipp W. „Vielleicht fiel sie vom Glauben ab, dass der Staat in der Lage ist, rechten Terror zu bekämpfen.“ Damals gingen Philipp W. und Lina E. auch gemeinsam auf Demonstrationen.

Drei Tage vor der Verhaftung von Lina war Philipp W. mit ihr klettern, in der Kletterhalle hinter dem Leipziger Bahnhof. Danach tranken sie noch einen Kaffee auf der Eisenbahnstraße. Dann fuhr Lina wieder nach Connewitz. „Sie war auf einen Herr-der-Ringe-Filmabend verabredet“, sagt Philipp W.

Ob seine langjährige Freundin Lina auch eine Gewalttäterin sein könnte? Dass sie noch andere Freunde hatte, mit denen sie Überfälle geplant haben soll? Darüber will sich Philipp W. kein Urteil anmaßen. „Wir haben nie über so etwas gesprochen.“ In ihrer WG sei er aber häufiger zum Abendessen zu Besuch gewesen. „Wie ein klandestines Versteck kam mir diese Wohnung nicht vor“, sagt er.

Juliane Nagel: „Die Erfolge der Soko Linx sind ja eher mau“

Die Linke Leipziger Landtagsabgeordente Juliane Nagel, die die Connewitzer Szene so gut kennt wie kaum jemand anderes, sagt: „Lina E. kennt hier kaum jemand, jedenfalls ist sie keine Schlüsselfigur der Szene.“ Nagel glaubt: Die Ermittlungsbehörden wollen an Lina E. endlich einen erfolgreichen Schlag gegen Links vorweisen. „Die Erfolge der Soko Linx sind ja eher mau“, so Nagel.

Die Soko Linx, die seit dem 1. Dezember 2019 zu linksmotivierter Kriminalität ermittelt und nun auch gegen Lina E., übernahm allein in der ersten Hälfte des Jahres 2020 ganze 335 Ermittlungsverfahren. 96 davon ließen sich aufklären, meistens eher kleinere Vergehen. Aber größere Fälle? Nagel erinnert an die umgestürzten Kränen am Technischen Rathaus, zu der die Einheit linke Täter vermutete, aber niemanden ermitteln konnte. Oder an die Prozesse zu den Ausschreitungen der vorletzten Leipziger Silvesternacht, bei denen es zu keiner nennenswerten Verurteilung kam.

Am Abend der Festnahme, erzählt Nagel, seien Menschen in ihr Büro gekommen und hätten gefragt, wie sie Lina E. helfen könnten. „Das waren ältere Leute, die in den Neunziger Jahren Repressionen gegen links erlebten. Und die sich nun daran erinnert fühlten“, so Nagel. Sie frage sich auch: „Ist es verhältnismäßig, angesichts der Straftaten, die Lina E. vorgeworfen werden, einen solchen Zinnober zu machen? Mit Generalbundesanwalt und Hubschrauberflug?“

„Free Lina“-Merchandise und Briefe aus der Haft

In Connewitz scheint vielen klar, wie die Antwort darauf lautet: In der Nacht nach ihrer Festnahme zieht eine schwarz gekleidete Gruppe die Bornaische Straße entlang. Etwa 50 Personen rufen: „Freiheit für Lina“. In den Wochen danach folgen immer wieder kleinere Demonstrationen. Tagsüber kann man den Slogan „Free Lina“ oder „Freiheit für Lina“ an vielen Häuserecken lesen. In einem Szeneladen werden T-Shirts und Jutebeutel mit „Free Lina“-Aufdruck verkauft. Von den Erlösen sollen ihre Anwaltskosten mitfinanziert werden.

Wann der Prozess gegen Lina E. beginnt, ist weiterhin unklar. Seit ihrer Inhaftierung in der JVA Chemnitz bekommt sie Besuch von ihrer Mutter. Und sie schreibt Briefe – mit Philipp W. „Ich weiß aus den Briefen, dass ihr die Haft zusetzt“, sagt er. „Aber sie hat auch ihren Witz nicht verloren.“ In einem Brief beschreibt Lina E. ihrem Freund den Hubschrauber-Flug kurz nach ihrer Festnahme. „Im Hubschrauber über Leipzig, haben wir das auch mal gemacht.“ Die Welt, schreibt sie, sehe von oben aus „wie eine Partie des Brettspiels Siedler von Catan.“

Von Josa Mania-Schlegel