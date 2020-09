Batteriefertigung im Werk Leipzig: „BMW setzt auf Zukunft“

Leipzig

Gerade erst hatte BMW rund 300 Millionen Euro in den Ausbau seines Leipziger Werks investiert, da greift der Konzern erneut tief die Taschen: 100 Millionen Euro steckt der Autobauer in den nächsten zwei Jahren in den Aufbau einer Batteriefertigung am sächsischen Standort.

Bereits ab dem kommenden Jahr soll mit der Großserienproduktion begonnen werden, wie Werksleiter Hans-Peter Kemser sagte. Die Maschinen und Anlagen würden auf einer Fläche von 10000 Quadratmetern aufgebaut. Die Schulung der 150 neuen Mitarbeiter beginne in Kürze.

Die Investition sei wichtig, um die E-Offensive des Konzerns fortzusetzen. Bereits heute fertigt BMW Batterien im bayerischen Dingolfing, in Spartanburg in den USA und im chinesischen Shenyang produziert. Nun weite man die Fertigung in Deutschland aus, sagte Michael Nikolaides, Leiter Planung und Produktion Motoren und E-Antriebe bei der BMW Group. „ BMW setzt in Leipzig auf Zukunft“, ergänzte Kremser.

BMW plant 23 neue Modelle mit E-Antrieb

2021 soll ein Viertel der in Europa verkauften BMW-Fahrzeuge einen elektrischen Antrieb haben, 2025 ein Drittel und 2030 die Hälfte. Bis 2023 will BMW 23 neue Modelle mit Elektroantrieb auf die Straße bringen, die Hälfte davon soll so wie der in Leipzig produzierte i3 rein elektrisch fahren.

Seit 2013 fertig BMW den i3, der den Worten von Kemser zufolge ein „Erfolgsmodell“ ist und bleibt. Derzeit baue man täglich 120 von den Elektroflitzern. Mitte Oktober dieses Jahres soll das 200 000. Fahrzeug vom Band laufen. Generell ziehe der Markt wieder an, so Kemser weiter. Man stehe kurz davor, dass täglich 1200 Fahrzeuge vom Band laufen, so viele wie vor der Corona-Krise. Kemser sprach von Sonderschichten, um die Aufträge abzuarbeiten. Dank der 300 Millionen Euro, die in die Werkserweiterung geflossen sind, können jetzt Fahrzeuge mit unterschiedlichem Antrieb auf einer Linie gefertigt werden.

„Die Transformation kennt nicht nur Gewinner“

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) zeigte sich über die Erweiterung bei BMW sehr erfreut. BMW habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Stadt aufblüht. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) bezeichnete die Investition als ein starkes Signal für Sachsen. „Die Entscheidung unterstreicht einmal mehr die Vorreiterrolle des Freistaates bei der Elektromobilität.“ So würden Arbeitsplätze im Werk und bei vielen Zulieferern gesichert.

Mit Blick auf das Aus beim Autozulieferer Gusswerke Leipzig gab Kretschmer im Gespräch mit der LVZ zu bedenken, dass der Transformationsprozess in der Branche aber nicht nur Gewinner kenne. Zurecht würden viele Zulieferfirmen von der Politik mehr Augenmaß verlangen. Die Entscheidung der EU-Kommission, die Klimaschutzziele zu verschärfen, „ist aus meiner Sicht Gift“. Das verteuere die Produktion in Deutschland und werde weitere Firmen in Schwierigkeiten bringen, so Kretschmer.

Batteriezellen kommen noch aus China , bald aus Arnstadt

Die Zellen, die BMW in Leipzig und in Dingolfingen zu Batterien verarbeitet, kommen derzeit noch aus China. Noch, denn der chinesische Hersteller Catl baut in Arnstadt eine neue Produktionsstätte. Die Investitionssumme beträgt 1,8 Milliarden Euro. 70 Mitarbeiter sind bereits an Bord, sagte Catl-Europachef Matthias Zentgraf. Bei Abschluss des Projekts sollen es 2000 Mitarbeiter sein. „Da Thüringen zentral gelegen ist, können wir auf Kundenanfragen rasch reagieren“, begründete Zentgraf die Standortwahl.

