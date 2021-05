Leipzig

Über ein Jahr ist vergangen, seit der 1. Corona Fall in Deutschland am 28. Januar 2020 publik wurde. Seitdem gehören FFP2-Masken, Schnelltestes, Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen fest zum Alltag. Zwei Lockdowns haben die Wirtschaft, die Gastronomie und individuelle Existenzen erschüttert. Doch so düster alles wirkte, es gibt sie dennoch – die Menschen, die sich auch durch Virus und Wirtschaftstief nicht davon abhalten ließen, ihre Träume zu verwirklichen und beruflich neu durchzustarten. Mit guten Ideen, viel Herzblut und einer großen Portion Optimismus bauen sie Online Shops auf, wagen den Schritt in die Selbstständigkeit oder tauschen den Bürojob gegen einen Beruf mit mehr Berufung ein. Die LVZ hat vier von ihnen getroffen.

Christopher Böhme (26): Mitten im Lockdown eröffnete er ein Café

Christopher Böhme (26) im 1st Cup Café Leipzig während der Corona-Pandemie.

„Tausche unbefristeten Arbeitsvertrag gegen neue Herausforderungen und Probezeit. Klingt verrückt? Ich habe es im vergangenen Jahr gewagt und im Sommer meine Stelle als Gastgeber in einem Hotel in Leipzig aufgegeben, um als Teamleiter das neue 1st Cup Café der Hotelmarke Premier Inn aufzubauen. Lange überlegen musste ich nicht, der engere Kontakt zu den Kunden und die größere Verantwortung haben mich von Anfang an gereizt. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich im Sommer 2020 auch große Hoffnung, dass wir Mitte November regulär eröffnen können. Dazu kam es nicht: Als ich am 19.11.2020 die Türen des Café offiziell aufschloss, befand sich Leipzig mitten im zweiten Lockdown. Der Eröffnungstag war ernüchternd: Fast niemand kam vorbei. Das tat weh, auch wenn ich damit gerechnet hatte. Schließlich hatten meine drei Mitarbeiter und ich lange auf diesen Moment hingefiebert. Wir wollten mit der Eröffnung im Lockdown bewusst ein Zeichen setzen: Es geht weiter, wenn man nur fest daran glaubt.

Nach den ersten Startschwierigkeiten klappte dann zum Glück unser „to go“-Prinzip. Die Resonanz war durchweg positiv: Viele Kunden sind wiedergekommen und haben uns Mut zugesprochen. Für mich waren vor allem diese ersten Stammgäste eine große Motivation, den zweiten Lockdown durchzustehen. Ich persönlich zähle jetzt einfach nur die Wochen, bis die Pandemie ausgestanden ist. Zumal ich von meinem Team und unserem nachhaltigen Coffeeshop-Angebot extrem überzeugt bin. Wir drei lassen uns von Corona nicht aufhalten.

Sarah Winder (29): Hochzeit in Zeiten der Pandemie

Sarah Winder (29) und Hündin "Molly" im Mariannenpark.

„Ich werde häufig gefragt, was zuerst da war: Meine Geschäftsidee oder Corona? Die Antwort: Corona. Ohne den ersten Lockdown wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich beruflich nochmal neu aufzustellen. Seit ich 18 bin, arbeite ich für das gleiche Fotostudio in Leipzig und habe in all den Jahren nie an meiner Festanstellung gezweifelt: Als freie Fotografin hat man es auf dem Markt extrem schwer, da die Konkurrenz sehr groß ist. Außerdem bringt es eine große Sicherheit mit sich, zu wissen, dass am Monatsende ein fester Betrag auf dem Konto landet. Dann kam im März 2020 der erste Lockdown und ich war plötzlich jeden Tag Zuhause in meiner Wohnung. Da Fotostudios als Handwerksbetriebe gelten, durften sie zwar geöffnet bleiben, allerdings bleiben die Kunden aus. Wer brauchte jetzt schließlich noch Bewerbungsfotos? Oder hatte Lust, Porträt zu stehen? Meinem Chef blieb nichts anderes übrig, als mich in Kurzarbeit zu schicken. Für mich persönlich war das allerdings eine Katastrophe, da mein Freund und ich in diesem Jahr heiraten wollen. Durch die Kurzarbeit fehlte mir aber auf einmal ein großer Anteil meines Einkommens.

Da ich nicht ins Studio konnte, um zu arbeiten, verbrachte ich seit dem 1. Lockdown unfreiwillig viel Zeit Zuhause und beim Gassi gehen. Im letzten Jahr begann ich damit, auf meinen Spazierrunden meine Hündin Molly regelmäßig zu fotografieren und die Fotos auf Instagram zu posten. Für mich war es erstmal nur Spaß, bis ich auf einmal für erste Kooperationen von Herstellern für Halsbänder, Futter und Spielzeug angefragt wurde. Schnell habe ich festgestellt, dass gerade im Hinblick auf Hundeaccessoires in Deutschland noch Nachholbedarf besteht: Fast alle Produkte sind immer in tristen Grau - und Schwarztönen gehalten, die strahlen überhaupt keine Freude aus. Wilde Muster oder knallige Farben habe ich bislang nur im Ausland gefunden. Im Zuge meiner Recherche habe ich dann richtig Lust bekommen, selbst flippige Designs zu verkaufen, also habe ich beschlossen, mich nebenberuflich mit einem Onlineshop für fröhliche, bunte Hundeaccessoires in diesem Jahr selbstständig zu machen. Für mich ist das aber keine Beschäftigungstherapie: Klappt mein Business, kann ich mir vielleicht unsere Traumhochzeit doch noch erfüllen und für mehr Farbe auf Deutschlands Hundewiesen sorgen.“

Ehlia Frutig (35): Ein Job mit mehr Sinn – mitten in der Corona-Krise

Ehlia Sascha Frutig (35) im Einfach Unverpackt Laden in der Südvorstadt.

„Seit meiner Ausbildung zum Versicherungsvertreter bin ich auf der Suche nach einer Arbeit, die nicht nur meine Miete zahlt, sondern mich auch erfüllt. Obwohl ich das Verkaufen und Beraten liebe, habe ich mich in meinem Ausbildungsberuf immer unwohl gefühlt, weil ich permanent den Druck gespürt habe, möglichst viel Profit zu machen. Deshalb habe ich in den letzten Jahren von Kellnern bis Callcenter alles mögliche ausprobiert. Im Dezember 2020 wurde ich dann auf ein Stellenangebot von Einfach Unverpackt aufmerksam - ein verpackungsfreier Lebensmittelladen mit Schwerpunkt auf Bio-Produkten. Sofort war ich elektrisiert, denn die Anzeige erfüllte direkt zwei große Kriterien von mir: Sicherheit und mehr Sinn. Corona hat mir im vergangenen Jahr einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, die Ressourcen auf unserem Planeten zu schonen und so wenig Müll wie möglich zu produzieren, anstatt immer mehr und möglichst billig zu konsumieren. Im Alltag ging mir das Wissen etwas verloren, weil ich permanent durch Verabredungen und Möglichkeiten abgelenkt wurde, im Lockdown kam ich dagegen zum ersten Mal seit einer langen Zeit wieder zu mir selbst. Mit der Stelle im Einfach Unverpackt Laden hat es dann übrigens schnell geklappt: Eine Woche nach dem Probearbeiten hatte ich meine Zusage. Seit dem 15. Januar 2021 bin ich nun Teil des Teams und helfe vier Mal in der Woche da aus, wo ich gebraucht werde: Im Lager, an der Kasse, bei Bestellungen. Seitdem freue ich mich ungelogen jeden Tag auf einen neuen Arbeitstag. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben angekommen. Und auch wenn sich das vielleicht komisch anhört: Das habe ich in großen Teilen der Krise zu verdanken.“

Luise Klemm (26): Kurz vor der Krise in die Selbstständigkeit

Luise Klemm (26) machte sich während Corona als Virtuelle Assistentin selbstständig.

„Bereits vor Corona habe ich mit meiner Festanstellung als Disponentin in einer Fernsehproduktionsfirma gehadert. Nach mehr als drei Jahren im Betrieb war für mich einfach die Luft raus. Die festen Arbeitszeiten, die klaren Hierarchien, die vorgegeben Abläufe, das erschien mir persönlich nicht mehr zeitgemäß. Anfang März 2020 habe ich dann zum Ende des Monats gekündigt. Rückblickend kann man natürlich sagen, dass das extrem mutig von mir war, genau in diesem Zeitraum zu kündigen. Allerdings war Anfang März noch nicht absehbar, wie lang die Pandemie uns begleiten und schwer die tatsächlichen Auswirkungen auf das Leben und die Wirtschaft sein würden. Bereut habe ich meinen Schritt trotzdem nicht. Aber natürlich musste ich meine Entscheidung anfangs gegenüber Freunden und Kollegen verteidigen, die nicht nachvollziehen konnten, warum ich gerade jetzt die Sicherheit einer Festanstellung gegen das Risiko einer beruflichen Neuorientierung eintauschen wollte. Zumal ich ehrlich gesagt auch gar nicht wusste, welchen Weg ich nun genau einschlagen wollte. Neue Stellen wurden im ersten Lockdown kaum ausgeschrieben, und die Wenigen, die ich fand, sagten mir nicht zu.

Im Mai stieß ich zum ersten Mal auf den Begriff „Virtuelle Assistentin“: Dabei unterstützt man Unternehmen virtuell bei den täglichen Büroaufgaben oder im Online-Marketing. Die Vorteile: Ortsunabhängiges arbeiten, freie Zeiteinteilung und vielfältige Aufgabenbereiche von Content-Planung bis zur Terminkoordination. Ich wusste: Das ist es. Angst vor dem Schritt in die Selbstständigkeit hatte ich nicht. Was sollte mir schließlich passieren? Gerade war bzw. ist eh alles so extrem unsicher, warum also nicht einfach mal etwas wagen? Die zweite Hälfte des Jahres habe ich damit verbracht, mein eigenes Business aufzubauen, das am 15. Dezember online gegangen ist. Tatsächlich passt es genau in die Zeit, in der Home Office verlangt wird und Unternehmen zugleich mehr darauf angewiesen sind, sich online stärker zu vermarkten und neue Kunden zu gewinnen. Ich bin weit davon entfernt, Corona als etwas Positives zu betiteln, aber ich finde schon, dass die Pandemie Baustellen im Leben aufzeigen kann. Anfang 2020 hätte ich persönlich jedenfalls nie gedacht, dass ich heute als Einzelunternehmerin agieren würde. Ich glaube, ich habe mich in den vergangenen 12 Monaten so schnell und stark weiterentwickelt, wie in den letzten drei Jahren nicht.“

