Bewahrer des ostdeutschen Urlaubstraums: Der Faltbootmagier aus Zschocher 

Vier bis fünf Meter sind sie lang, weniger als einen Meter schmal, aus zahlreichen Holzstreben und Flügelschrauben zusammengesetzt, mit einer farbenfrohen Haut aus Stoff und Polymer überzogen. Faltboote gehörten in Ostdeutschland neben Trabant und Wartburg jahrzehntelang zu den charakteristischen Fortbewegungsmitteln. Sie versprachen ein Stückchen Freiheit: Aufbauen, Zelt hinein und einfach losfahren. Wenn schon nicht Abenteuer in Rio, dann wenigstens eine Runde Wasserwandern zwischen Müritz, Havelland und Spreewald. Wer konnte, wagte sich in die Wildnis der Masuren vor. Tagelang keine Menschenseele im Blick, dafür ein paar Raubtiere am Ufer. Ferien im Faltboot – ein echter ostdeutscher Urlaubstraum.

Im Gegensatz zu anderen DDR-Produkten haben diese ihren Reiz bis heute auch kaum verloren. 30 Jahre nach der Wende sind die typisch azurblauen, manchmal auch roten, gelben und grünen Gefährte aus der Produktion in Pouch, Wismar, Sonneberg oder Leipzig noch vielfach auf dem Wasser anzutreffen. Es gibt auch Neuware, aber wer einen originalen RZ 85 („Reisezweier“, 85 Zentimeter breit, für 2 bis 3 Personen) sein Eigen nennt, streicht sanft über das Holz der alten Verstrebung, verschmäht modernes Aluminium und hat für Fortbewegung in „Plastikschüsseln“ ohnehin nur ein müdes Lächeln übrig. Faltbootfahren – das ist ein bisschen auch Ersatzreligion.

„Man muss sich einfach reinsetzen und losfahren, dann merkt man es schon“, sagt der Leipziger Thomas Kuban. Er hat großen Anteil daran, dass viele der alten Kanus heute überhaupt noch so gut schwimmen. In seiner Werkstatt im Stadtteil Kleinzschocher repariert und restauriert der 67-Jährige filigrane Schätze und ist in seinem Metier praktisch einzigartig. Von überall aus dem Land kommen Menschen zu ihm, suchen Abhilfe bei gebrochenen Spanten, lassen Löcher in der Außenhaut flicken, Beschläge neu justieren. Wenigstens noch für eine Saison, oder noch eine und noch eine. Knapp 1000 historische Faltboote mögen in den vergangenen Jahren durch seine Hände gegangen sein. Genau weiß er es nicht, gezählt hat er sie nie.

Filigrane Kunst im Handwerk

Der Bedarf ist auf jeden Fall groß. „Ich kann mich nicht beklagen, kann mir aussuchen, welche Aufträge ich annehme“, erzählt er mit sichtbarem Stolz. Eigentlich sei er ja ohnehin schon in Rente – von den Faltbooten will er trotzdem nicht ablassen. Kuban liebt seine Arbeit, die oftmals mehr Kunst denn reines Handwerk ist. In der Werkstatt wartet aktuell unter anderem ein „Delphin 85“ auf Hilfe, damals hergestellt in der großen Mathias-Thesen-Werft in Wismar. Neben sowjetischen Kreuzfahrtschiffen liefen im Werk seit den 1950er Jahren auch Faltboote vom Band – sogar als Motorboot oder als Katamaran. Der Leipziger Bootsbauer hat es im „Delphin“ nun unter anderem mit dampfgebogenen Holzspanten zu tun. „Da muss ich mir beim Ersetzen noch was einfallen lassen“, sagt er grübelnd.

Wenn Thomas Kuban Holz bearbeitet, Teile detailgetreu nachbaut, an seiner Nähmaschine Löcher flickt, dann immer mit dem Wissen: Hier geht es auch um sehr persönliche Dinge. „Viele meiner Kunden haben Familienerbstücke oder verbinden schöne Erinnerung mit ihrem Boot. Beim Reparaturwunsch heißt es dann: Aber das ’Inge’ am Rumpf muss unbedingt drauf stehen bleiben.“ Manche rufen auch kurzfristig an, weil sie gerade aufs Wasser wollen und bemerken: Oh, da ist ja was kaputt. „So schnell geht es bei mir aber nicht. Ich mag, wenn es heißt: Ich lass das Boot mal hier und melde mich dann in einem halben Jahr wieder“, sagt er schmunzelnd. Entschleunigung – noch so eine Faltboot-Eigenschaft.

Weltmarktführerin DDR

Früher hat er auch mit Booten gehandelt, das lohne sich aber kaum. Wer heute einen historischen Untersatz sucht, wird im Internet schnell und preiswert fündig. „In der DDR wurden mehr Faltboote als irgendwo sonst auf der Welt gebaut. Sie war quasi ’Weltmarktführerin’“, erinnert sich Kuban. Das hat einerseits Auswirkungen auf den Wert, führe aber auch dazu, dass er heute meist eher kleine Ausbesserungen vornehmen soll. Wozu etwas teuer restaurieren, wenn es für ein paar Hundert Euro im Netz Ersatz gibt? An den Wänden seiner Werkstatt stehen große Regale mit Bootsteilen in allen Größen – vor allem für den zum Wasserwandern bestens geeigneten Dauerbrenner aus der Schmiede in Pouch. „Für einen RZ 85 hab ich eigentlich immer alles da. Eine Reparatur dauert je nachdem eine Woche, außer ich habe noch viel parallel zu tun.“

Die Faltbootproduktion in der DDR Zerlegbare Kanus gibt es seit Jahrhunderten – unter anderem nutzten indigene Völker die schnellen Gefährte zur Jagd. In Industrienationen setzte Anfang des 20. Jahrhunderts ein regelrechter Boom ein. So entstanden auch in Ostdeutschland zahlreiche kleine Manufakturen, in denen auch nach 1949 wieder produziert wurde: beispielsweise in Sonneberg (Thüringen), in Großschönau und Waldheim (Sachsen), in Halle/Saale oder auch in Leipzig. In der Messestadt wurden noch bis in die 1990er Jahre hinein unter dem Namen LFB Stern zerlegbare Kajaks gebaut. Ein Großteil der ostdeutschen Manufakturen wurde in den 1950er und 1960er Jahren allerdings verstaatlicht und die Produktion an zwei Standorten zentralisiert: in Pouch (Sachsen-Anhalt), als Außenstelle des VEB Favorit Taucha sowie in der Mathias-Thesen-Werft in Wismar (MTW). Während am Muldestausee jährlich zu Tausenden die Kajaks RZ85 und E65 auch für den Export gebaut wurden, entstanden in Wismar verschiedene Varianten von „Delphin“ (als Segel- und Motorboote) sowie „Kolibri“ (Kajak) und nicht zuletzt der Katamaran „Scalare“. In Pouch werden RZ85 und Co. noch heute produziert, die Boote kosten zwischen 2000 bis 4000 Euro. Gebraucht gibt es die DDR-Fabrikate vielfach aber auch noch im Netz: für 500 bis 800 Euro.

Manchmal erhält der Experte aber auch noch besondere Anrufe, so wie einst von einem Sportverein aus Berlin. Dort sollte ein Bootshaus beräumt werden, fand sich ein unbekanntes Gestänge im Lager. Vor Ort traute Kuban seinen Augen kaum: Es handelte sich um einen für die Olympischen Spiele 1936 konstruierten Prototypen. „Dieses Boot war so toll aufgebaut, elf messingbeschlagene Spanten, exakt eingepasste Stützstreben, absolut gerade Senten, noch nach 80 Jahren“, schwärmt Kuban und spricht von der „Krone des Faltbootbaus“. Die blieb aber nicht lang in seiner Werkstatt. Bald meldete sich ein Sammler aus Westdeutschland, mit eigenem Museum. Der Leipziger ließ sich erweichen – auch weil er im Tausch ein perfekt erhaltenes Boot aus der legendären „Pionier“-Faltbootwerft in Bad Tölz erhielt. Das hängt nun in seiner Werkstatt als Prunkstück an der Decke. Es muss ja nicht immer nur ostdeutsche Produktion sein.

Neuanfang nach dem Neuanfang

Kuban war nicht schon immer Bootsbauer. Er hat zuvor lange in der Messestadt als Baustofftechniker in Laboren gearbeitet. Wie für viele andere aus seiner Generation kam irgendwann aber die Abwicklung samt Perspektivlosigkeit. Zusammen mit einem Freund machte er als 50-Jähriger sein Hobby zum Beruf, errichtete in der ehemaligen Industrieruine Westwerk im Leipziger Stadtteil Plagwitz ein Bootshaus samt Werkstatt und Verleih – direkt am Karl-Heine-Kanal. Die rasante Entwicklung im Quartier konnte er allerdings irgendwann nicht mehr mitgehen. „Ich hätte meine Werkstatt im Westwerk einfach nicht mehr bezahlen können. Die Sanierung sollte mit Hilfe der Mieter finanziert werden und bei mir wäre es dann das Sechsfache meiner ursprünglichen Miete geworden. Ich musste also zwangsläufig ausziehen.“ Heute wird in den ehemaligen Werkstatträumen Kaffee geröstet.

Der Neuanfang nach dem Neuanfang gelang für den Bootsbauer zwei Kilometer weiter südwestlich im ruhigeren Leipziger Stadtteil Kleinzschocher. Hier fehlt zwar die Wasseranbindung, dafür sind die Mieten noch nicht vierstellig. „Zum Glück wusste ich vom früheren Westwerk-Verwalter von der Alten Handelsschule in Kleinzschocher. In den vergangenen Jahren sind immer mehr Leute aus Plagwitz hierher gekommen, die sich den Stadtteil dort nicht mehr leisten konnten“, erzählt Kuban. Jetzt restauriert er im Erdgeschoss der einstigen Schule Boote, während nebenan Fahrräder repariert werden und oben drüber bildende Kunst entsteht.

Selbst setzt er sich natürlich auch noch ins Faltboot – auch wenn die Zeit häufig dafür fehlt. Zum Glück bietet auch Leipzig einige schöne Strecken, muss es nicht immer Mecklenburger Seenplatte sein. „Ich fahre am liebsten den E65 – einen Einer. Die Originalpläne dazu stammen noch von einer kleinen Manufaktur aus der Lausitz“, erzählt der 67-Jährige. Die sei dann allerdings wie alle anderen in den 1950er Jahren zwangsverstaatlicht und die Entwicklungen am Hauptstandort in Pouch weitergeführt worden. „Noch besser als der E65 fährt sich übrigens nur ein KS 75 – der Kielsportzweier. Der hat praktisch keine Heckwelle. Ein Traum.“

