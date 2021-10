Mit einer Ausstellung im damaligen Grassimuseum begann 1896 die Geschichte der Länderkunde in Leipzig. Heute sitzt das Leibniz-Institut in Paunsdorf – doch zum 125. Geburtstag ist die Rückkehr ins Zentrum beschlossene Sache. Mit dem geplanten Umzug auf den Leuschnerplatz schließt sich ein Kreis.

125 Jahre Länderkunde in Leipzig: „Wir gehören in die Stadtmitte“

Leibniz-Institut - 125 Jahre Länderkunde in Leipzig: „Wir gehören in die Stadtmitte“

Leibniz-Institut - 125 Jahre Länderkunde in Leipzig: „Wir gehören in die Stadtmitte“