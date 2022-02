Leipzig

Über mangelnde Nachfrage muss die 68. Oberschule in der Breitenfelder Straße, eine der Bildungsstätten in Leipzig mit den meisten Anmeldungen, sich nicht beklagen. Das ehrwürdige Gebäude aus dem Jahr 1891 mit dem großem Schulhof und der Sporthalle sieht einladend aus und hat durch die Ausstattung auch gute Bedingungen. „Es gelingt uns, die sanierte Schule in Ordnung zu halten. Eltern sind beispielsweise immer wieder überrascht, wie sauber die Toiletten sind. Das kostet natürlich viel Kraft“, sagt Schulleiterin Silvana Schmidt. Doch Ordnung und Sauberkeit seien wichtig. Wie eine Umfrage bei Eltern künftiger Fünftklässler aus dem Viertel ergab, hat die „68.“ einen guten Ruf. „Die Lehrer sind sehr engagiert und hilfsbereit“, sagt Schülerin Lilly Zoe Vengels aus der 10a.

Schulleiterin Silvana Schmidt von der 68. Oberschule in der Breitenfelder Straße: „Es gelingt uns, die sanierte Schule in Ordnung zu halten.“ Quelle: André Kempner

Kooperation mit der Lindenhofschule

Das Schulkonzept ist natürlich für viele ausschlaggebend. Viele Bildungsstätten reden von Inklusion – die „68.“ praktiziert sie für verschiedene diagnostizierte Förderbedarfe. Darüber hinaus gibt es eine langjährige Kooperation mit der Lindenhofschule, einer Förderschule für geistig Behinderte. Entstanden ist diese einst bei einem Pilotprojekt namens Erina. Als das beendet und die Förderung ausgelaufen war, hat die Bildungsstätte es aus eigener Kraft fortgesetzt. „Wir sind eine Inklusionsschule“, sagt Lilly: „Das kann zwar anstrengend sein, weil viele Kinder mehr Hilfe brauchen. Aber wir haben uns gut eingelebt. Es sind unsere Klassenkameraden.“

Schülerin Lilly Zoe Vengels: „Wir sind eine Inklusionsschule.“ Quelle: André Kempner

Eine von drei M.I.T.-Oberschulen in Leipzig

Spätestens mit dem veränderten Schulgesetz 2018 ist ohnehin jede Schule verpflichtet, Inklusion voranzutreiben. Doch hier ist es gelebte Praxis, das Kollegium mit 39 Lehrerinnen und Lehrern hat sich erneut dazu bekannt, auch ohne zusätzliche Unterstützung das Erina-Projekt fortzusetzen. „Manchmal arbeiten die Lehrer am Limit. Doch es macht uns aus. Wir sind eine kleine Förderschule.“ Derzeit gibt es etwa 50 Inklusionskinder bei 493 Schülern sowie sieben Lindenhofschüler. Letztere sind in zwei Klassen verteilt. Jeweils ein Förderlehrer ist dabei. Wer an der Bildungsstätte arbeiten will, muss dies akzeptieren.

Doch es gibt noch eine Besonderheit: Die „68.“ ist eine von drei „M.I.T.“-Oberschulen in Leipzig. „M.I.T.“ steht für Medien, Informatik und Technologie. Das Projekt wurde im Oktober 2020 gemeinsam mit der Professur für Didaktik der Informatik (DDI) an der Universität Leipzig angeschoben. Ziel ist es, den Nachwuchs besser auf digitale Arbeitswelten vorzubereiten. Das ist auch ein Wunsch vieler Unternehmen, die Fachkräfte suchen. Berufsorientierung, für die es sogar eine Talent Company - einen Fachraum - gibt, und Digitalisierung gehört zusammen. „Schon in der fünften Klasse lernen Schüler bei uns digitale Geräte und den Umgang mit ihnen kennen“, erklärt Silvana Schmidt. Wer geeignet ist, soll ab Klasse 6 eine besondere Förderung erhalten und integriert im Unterricht einen Kurs belegen. Ab Klassenstufe 7 können die Schülerinnen und Schüler den M.I.T.-Zweig wählen.

Schülerin Jasleen Kaur zum digitalen arbeiten über Lernsax: „Wir haben immer Hilfe bekommen, wenn es nötig war.“ Quelle: Andre Kempner

Digitalisierung ist weit fortgeschritten

Digitalisierung ist an der Schule – bis hin zur Verwaltung und der Erprobung des digitalen Klassenbuchs – weit fortgeschritten. Auch die Lernplattformen wie Sax werden rege genutzt. „Das hat auch in der Pandemie gut funktioniert, als wir zu Hause waren“, erzählt Jasleen Zoé Vangels aus der Zehnten. „Wir haben immer Hilfe bekommen, wenn es nötig war.“ Wer sich ein Bild machen will, kann auch einen Film anschauen, bei dem sich alle Fachkonferenzen vorstellen.

Die 68. Oberschule in der Breitenfelder Straße hat bei Eltern und Schülern einen guten Ruf. Quelle: André Kempner

Weitere Infos unter https://cms.sachsen.schule/os68l/68-oberschule-leipzig/

Wie läuft die Anmeldung? Wann gibt es die Bildungsempfehlung? Die gibt es am 11. Februar 2022 an der jeweiligen Grundschule. Wann kann ich mein Kind anmelden? Die Eltern haben bis zum 4. März 2022 Zeit, ihre Kinder an den weiterführenden Schulen, also Oberschulen oder Gymnasien, anzumelden. Die Eltern können den gesamten Anmeldezeitraum nutzen. Es erfolgt keine Platzvergabe nach einer Anmeldereihenfolge. Die Anmeldung erfolgt wie im vergangenen Jahr kontaktarm. Nur Eltern, die ihr Kind ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium an dieser Schulart anmelden wollen oder für ihr Kind eine vertiefte Ausbildung anstreben, melden ihr Kind persönlich an. Für alle anderen gilt bevorzugt eine Anmeldung auf dem Postweg. An welcher Schule kann ein Kind angemeldet werden? Ihre Wunschschule können die Eltern frei wählen. Anders als bei Grundschulen gibt es bei Gym­nasien und Oberschulen keine Schulbezirke. Warum muss ich einen Zweit- und Drittwunsch angeben? Es stehen insgesamt in der Stadt Leipzig genügend Plätze an den weiterführenden Schulen zur Verfügung. Die Erfahrungen zeigen aber, dass das Wahlverhalten bezogen auf die jeweiligen Einzelschulen unterschiedlich ist. Daher wird für den Fall einer Nichtaufnahme an der Erstwunschschule ein Zweit- und Drittwunsch benötigt. Wer entscheidet, ob mein Kind angenommen wird? Die Schulleiter entscheiden entsprechend der Schulordnung und der vorhandenen Kapazitäten über die Aufnahme. Auch Zweit- und Drittwünsche können nur berücksichtigt werden, wenn genügend Plätze vorhanden sind. Wann erhalte ich Bescheid, ob mein Kind angenommen ist? Den Aufnahmebescheid erhalten die Eltern am 3. Juni 2022 von der aufnehmenden Schule.

Von Mathias Orbeck