„Für meine Kinder und meine Enkel“ – so steht es auf der Innenseite seines Lebensbuches. Cornelius Weiss, Alt-Rektor der Universität Leipzig, Chemiker von Beruf und Politiker aus demokratischer Verantwortung, hatte vor einigen Jahren seine Biografie unter dem Titel „Risse in der Zeit - Ein Leben zwischen Ost und West“ veröffentlicht. Er war sich sicher, viel erzählen zu können. Doch als es dann konkret wurde und sich sogar der renommierte Rowohlt-Verlag des Buches annahm, kamen dem alten Herrn doch gewisse Zweifel: „Ich als Autor in jenem Verlag, in dem Kurt Tucholsky publizierte?“ Die Sache ging gut. So ein Leben wie Cornelius Weiss, eins in mehreren Welten, hatte ja nicht jeder vorzuweisen ...

Spezialrichtung Quantenchemie

Cornelius Weiss, der Leipziger. Dabei verschlug es ihn einst nur per Zufall hierher. Es war das Jahr 1955. Der damals 22 Jahre alte Cornelius kehrte mit seinen Eltern und Geschwistern in die DDR zurück. 1945 war die Familie des Atomphysikers Carl Friedrich Weiss ins sowjetische Wissenschaftszentrum Obminsk bei Moskau verbracht und dort für die folgenden Jahre in einem Forschungslager interniert worden. Nach zehn Jahren in der Fremde wurden Weiss und die Seinen entlassen. Cornelius Weiss kam nach Leipzig. Er setzte an der Karl-Marx-Universität sein in Minsk und Rostow am Don begonnenes Chemie-Studium fort, wurde später an der Alma Mater Hochschullehrer und Forscher in der Spezialrichtung Quantenchemie und war immer auch ein Wegbegleiter der Leipziger Geschichte(n). Das im Jahr 1968, als auch Weiss unter seelischen Qualen die Universitätskirche, in der er seine Frau Anne geheiratet hatte, fallen sah, ebenso wie bei der Friedlichen Revolution im Herbst 1989.

11. März 1991, das neue Rektoratskollegium der Universität Leipzig wird ins Amt eingeführt. Von links: Kanzler Peter Gutjahr-Löser, Prorektor Günther Wartenberg, Rektor Cornelius Weiss, Prorektor Gerald Leutert, Prorektor Adolf Kühnel. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Rektor sein machte auch Spaß

Nach 1990 begann für Cornelius Weiss ein neues und schon wieder aufregendes Leben. Der politisch integre Wissenschaftler wurde zur eigenen riesigen Überraschung zum Rektor der von Ideologien und auch vom Namen Karl Marx befreiten Leipziger Universität gewählt und übte das Amt erst drei und dann nochmal vier Jahre aus. Rückblickend spricht der Alt-Rektor von „wüsten Zeiten“. Er sei ins Amt gehoben worden, weil man einen Pragmatiker und keinen Eiferer brauchte, um die Alma Mater neu zu strukturieren. Nun stand er auf einmal nicht mehr mit dem Rücken an der Wand, sondern musste entscheiden in oft diffizilen Fällen. Rektor zu sein, so erinnerte er sich, machte auch Spaß. Auf einmal war er wichtig, die Queen zu Gast in Leipzig, im Gewandhaus in der besten Reihe. Genugtuung war es, Leute, die es verdient hatten, zu verteidigen. Weiss lernte Vertraute wie Scharfmacher kennen und hatte die personelle Erneuerung der Universität zu verantworten und musste in seiner Amtszeit die Mitarbeiterzahl der Uni um fast 6000 Menschen reduzieren. Weiss nicht ohne Selbstkritik: „Die Agrarwissenschaften gingen verloren, auch die Tropische Landwirtschaft, eine Perle unserer Universität. Das tut mir noch heute weh, und ich stelle mir Fragen, warum ich das nicht verhindern konnte ... Wie könnten wir dastehen in der Dritten Welt?“

Zum 80.Geburtstag gratulierte der „Altmagnifizenz Weiss" auch Leipzigs Ex-Oberbürgermeister Dr. Hinrich Lehmann-Grube (l.). Quelle: Armin Kühne

SPD-Fraktionschef im Landtag

1997 trat der Ex-Rektor in die SPD ein. Das zu tun, hatte er schon 1991 vor, durch die Berufung ins höchste Amt an der Universität hatte er davon Abstand genommen. Weiss, der Willy Brandt verehrt mit dessen Leben als Widerständler und als Politiker (unvergessen für ihn der Kniefall in Warschau), wurde in den Landtag gewählt, war SPD-Fraktionschef und später Alterspräsident. Jetzt ist Cornelius Weiss mit 87 Jahren gestorben.

Sachsens SPD-Fraktionschef Dirk Panter zeigte sich „tief bestürzt und traurig“ über den Tod des ehemaligen Leipziger Unirektors. „ Cornelius Weiss war eine große Persönlichkeit für die SPD, für Sachsen und selbstverständlich auch für Ostdeutschland“, würdigte Panter den Verstorbenen. Der Familie von Weiss sprach er sein herzliches Beileid aus.

Von Thomas Mayer