Dresden

Seit drei Wochen unterrichten Sachsens Schulen wieder im Regelschulbetrieb. Die Ausfälle während der vergangenen Corona-Monate sind dennoch nicht vergessen. Wie groß der Rückstand der Schülerinnen und Schüler tatsächlich ist, wird aktuell vielfach mit sogenannten Lernstandserhebungen ermittelt. Doch wie danach weiter? Wie sollen die sehr individuellen Bildungslücken verringert werden? Neben einem angepassten Lehrplan kommen nun unter anderem externe Dienstleister zum Einsatz – und können auch Eltern wieder gefragt sein.

„Die Schulen entscheiden selbst, welche Angebote sie jetzt machen. Jede Einrichtung erhält entsprechend der Schülerzahl ein Budget und kann sich damit externe Partner suchen“, so Dirk Reelfs, Sprecher des Sächsischen Kultusministeriums auf LVZ-Nachfrage. Die Rede ist von insgesamt 47,5 Millionen Euro aus dem Bundesförderprogramm „Aufholen nach Corona“ sowie Geldern in gleicher Höhe aus dem sächsischen Haushalt. An finanziellen Mitteln wird die schulische Aufholjagd somit wahrscheinlich kaum scheitern.

Von mindestens gleicher Bedeutung ist die Frage, wer den Kindern und Jugendlichen denn nun beim Büffeln helfen wird. Die Partnerinnen und Partner der Schulen können professionelle Unternehmen sein, aber beispielsweise auch Studierende, ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, auch Eltern und Großeltern, heißt es aus Dresden. 800 Verträge seien diesbezüglich in den vergangenen Wochen bereits abgeschlossen worden. „Die Schulen selbst bewerten, ob die Partner in der Lage sind, solch ein Angebot machen zu können. Wir haben extra keine Vorgaben gemacht, bieten aber über das Landesamt für Schule und Bildung Beratungen an“, so Reelfs weiter.

Im ländlichen Raum vielfach kreative Lösungen notwendig

Bei insgesamt mehr als 1700 Schulen und mehr als 20.000 Schulklassen in Sachsen mit bedarf es mitunter auch kreativer Lösungen. „Wir wissen natürlich auch, dass es gerade für Schulen im ländlichen Raum besonders schwierig ist, solche Partner zu finden. Eine Schule in Dippoldiswalde ist deshalb beispielsweise eine Kooperation mit einem jungen StartUp in Dresden eingegangen. Dort wird die Nachhilfe jetzt digital stattfinden“, sagt Reelfs.

Letztlich müsse bei der intensiven Suche nach möglichen Nachhilfen aber auch nichts überstürzt werden. „Die Gelder stehen für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung. Das heißt auch, dass nicht alle Schulen sofort diese Angebote machen müssen. Zumal die festgestellten Defizite doch sehr unterschiedlich sind. Letztlich muss vor Ort entschieden werden, was, wann und wie gemacht wird“, so Reelfs weiter.

Reduzierte Lehrpläne mit Fokus auf Kerninhalten

Die Verantwortung, entstandene Bildungslücken in den kommenden Monaten zu schließen, liegt allerdings nicht nur außerhalb der Schulen. Damit die Lehrerinnen und Lehrer auch im Unterricht mehr Raum für Rückblicke haben, wurden die Vorgaben für das aktuelle Schuljahr verändert. In den Lehrplänen gibt es laut Kultusministerium generell nur verpflichtende Inhalte für 25 Unterrichtswochen. In den anderen 13 Wochen ist normalerweise Platz für Klassenfahrten, Praktika, Wandertage und das Vertiefen des Stoffes. Nun soll es in dieser Zeit nach Möglichkeit vorrangig um Versäumtes oder nicht ausreichend Vermitteltes der vergangenen Monate gehen.

Nicht zuletzt wurden laut Kultusministerium auch die Lerninhalte insgesamt angepasst. Von einer Fokussierung auf spätere Prüfungsinhalte oder notwendiges Aufbauwissen ist in Dresden die Rede. Auch von einem gewissen Mut zur Lücke. „Unter dem Strich hat es in den Lehrplänen deutliche Reduzierungen gegeben“, so das SMK.

Lesen und Schreiben, Mathe und Englisch

In Grundschulen stünden jetzt vor allem Lesen und Schreiben sowie Mathematik und Englisch im Fokus. Auch Sport und Musik sollten nicht vergessen werden. Förderschulen legen ihren Schwerpunkt auf den sozial-emotionalen Bereich sowie auf individualisierte Hilfen. In Oberschule werden in diesem Jahr die „klassischen Unterrichtsfächer als auch in der Erlebnispädagogik, Umweltbildung und dem sozialen Miteinander im Fokus stehen“, so Birgit Willhöft vom Landesamt für Schule und Bildung. In Gymnasien werden Deutsch, Mathematik, Englisch und naturwissenschaftliche Fächer vorrangig behandelt.

Wie lange das Aufholen letztlich dauern wird, ist bisher noch unklar, sagt Ministeriumssprecher Reelfs. Das hänge auch von der jeweiligen Situation in den Schulen ab. „Es wird sicherlich das gesamte Schuljahr andauern, kann sich aber auch in das darauffolgende Schuljahr erstrecken. Von Seiten des Ministeriums kann es dazu auch keine Vorgaben geben.“

Von Matthias Puppe