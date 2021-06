Leipzig

Nach einem durchgerüttelten Corona-Schuljahr mehren sich inzwischen die Hoffnungen, dass es im kommenden wieder in gewohnten Bahnen weiter gehen kann. Gut 4600 der insgesamt mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler in Leipzig betreten ab September dennoch viel Neuland – denn sie wechseln nach ihrer Grundschulzeit auf Gymnasien und Oberschulen. Dazu mussten zuletzt Bewerbungen abgegeben und Daumen gedrückt werden. Nicht für alle Kinder in Leipzig ging der größte Wunsch letztlich auch in Erfüllung, wie aktuelle Zahlen aus dem Landesamt für für Schule und Bildung (LaSuB) zeigen. Etwa jedes zehnte Kind erhielt eine Absage und musste sich nach Alternativen umsehen.

In Leipzigs Stadtteilen mit vielen Familien greifen Bildungseinrichtungen bereits seit etwa sechs Jahren notgedrungen zum Losverfahren, um die Flut von Bewerberinnen und Bewerbern mit den räumlichen Kapazitäten in Einklang zu bringen. Vor allem wer auf einem ganz bestimmten, der insgesamt 23 Leipziger Gymnasien weiterlernen möchte, sollte immer auch Alternativen schon mit bedenken. Aber auch unter den 30 Oberschulen der Messestadt gibt es aufgrund von Zuzug und Leipziger Geburten-Boom inzwischen mehrere Einrichtungen, die nicht alle Kinder aufnehmen können.

278 Bewerbungen allein im Karl-Heine-Gymnasium

Allen voran zeigte sich der zum Teil enorme Andrang zuletzt wieder am Gymnasium an der Karl-Heine-Straße, das im kommenden Schuljahr nun tatsächlich auch in die sanierten Gebäude in Plagwitz umziehen wird. 278 Bewerbungen wurden im Frühjahr bei Schulleiterin Mandy Frömmel abgegeben und somit noch einmal 75 mehr als 2020. Um allen entsprechen zu können, bräuchte es in dieser Schule ab September theoretisch zehn neue fünfte Klassen – logistisch ist das aber unmöglich.

Auch in acht anderen Leipziger Gymnasien häuften sich im Postkasten zuletzt wieder deutlich mehr Aufnahmewünsche als es freie Plätze gab, musste deshalb die Lostrommel zum Zuge kommen. 326 der insgesamt 2500 angehenden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erhielten in der Folge Absagen, erklärt LaSub-Sprecher Roman Schulz. Immerhin 172 Kinder hatten danach wenigstens beim zweiten oder dritten Anlauf in einer anderen Schule etwas mehr Glück.

Bleiben 154 Leipziger Mädchen und Jungen übrig, die beim Wetteifern um begehrte Gymnasiums-Plätze gänzlich leer ausgingen und deshalb nun auf einer anderen Schule mit freien Kapazitäten lernen werden. Und die gab es trotz aller Engpässe auch in diesem Jahr wieder: zum Beispiel im Reclam-Gymnasium in Mitte, in der Gustav-Hertz-Schule in Paunsdorf oder im Brockhaus-Gymnasium in Mockau.

Vier Gymnasien erhöhen auf Sechszügigkeit

Obwohl 90 Prozent Trefferquote bei den Erstwünschen durchaus ein guter Wert sei, ist den Verantwortlichen die Enttäuschung in manchen Wohnzimmern natürlich bewusst. „Jede Familie, bei der es nicht funktioniert hat, ist eigentlich eine zu viel“, sagt LaSuB-Sprecher Roman Schulz. Deshalb versuchten die Beteiligten auch alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Für das kommende Schuljahr haben neun Leipziger Gymnasien ihre Kapazitäten noch einmal um eine weitere fünfte Klasse erhöht. Vier der Schulen – Heine, Taro, Reclam und Goethe – sind sogar sechszügig geworden. Das gehe allerdings nur temporär. „Die Kapazitäten der Schulen geben das auf Dauer einfach nicht her“, sagt Schulz.

In Leipzigs Oberschulen ist die Situation auf den ersten Blick noch etwas entspannter, aber auch hier gab es zuletzt neun Einrichtungen, die Aufnahme-Wünsche ablehnen mussten. Spitzenreiter in der Beliebtheit ist wie im Vorjahr die Schule an der Ratzelstraße mit 153 Anmeldungen – aber nur mit Platz für drei neue fünfte Klassen. Anders als in Gymnasien lassen sich in Oberschulen Kapazitäten und Schülerzahlen auch nicht immer in direkten Zusammenhang stellen, weil es dort auch den Blick auf den individuellen Förderbedarf braucht. Zudem mussten in den Fünften der Oberschulen nach dem Corona-Jahr auch 167 Klassenwiederholung einberechnet werden.

Letztlich konnte deshalb bei 204 Kindern dem erst genannten Schulwunsch nicht entsprochen werden, sagt der LaSuB-Sprecher. In wenigen Einzelfällen waren dann auch Zweit- und Drittwunsch der aufgrund der regionalen Engpässe nicht möglich gewesen. In Absprache mit den Eltern sei aber später jeweils trotzdem noch eine andere Einrichtung in Wohnortnähe gefunden wurden.

Weitere Fakten aus Leipzig und Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe