Ausgesetzte Schulpflicht: Schülern in Sachsen drohen jetzt Konsequenzen

Dresden

In diesem Schuljahr werden viele sächsische Viertklässler eine Bildungsempfehlung für die Oberschule erhalten, obwohl sie für das Gymnasium geeignet sind. Das ist die Konsequenz einer Vorgabe aus dem Kultusministerium. Betroffen sind jene Kinder, deren Eltern von dem Aussetzen der Schulbesuchspflicht Gebrauch gemacht haben – weil sie nicht am Unterricht teilgenommen haben und deshalb keine oder nur unzureichend Zensuren sammeln konnten.

Ohne ausreichend Zensuren wird Oberschule nahegelegt

„Schülerinnen und Schüler, die aufgrund fehlender Leistungsnachweise keine Noten erhalten haben, welche eine Gymnasialempfehlung begründen, erhalten am Ende des ersten Schulhalbjahres der Klassenstufe vier eine Bildungsempfehlung für die Oberschule“, erklärt das Kultusministerium gegenüber der LVZ. Grundlage der Bewertung seien „alle vom Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen“.

Gymnasiumsempfehlung ist an Schnitt von mindestens 2,0 geknüpft

Doch diese Nachweise – etwa Klassenarbeiten, Kurzkontrollen, Referate oder mündliche Tests – konnten Hunderte Viertklässler nicht erbringen. Da seit November und noch bis mindestens 6. Februar keine Präsenzpflicht in Schulen besteht, hatten viele Eltern ihre Kinder aus Corona-Schutzgründen zu Hause gelassen. Die Bildungsempfehlung in Richtung Abitur wird aber nur erteilt, „wenn der Notendurchschnitt aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 2,0 und besser beträgt“, so das Kultusministerium.

Melcher: Schülerinnen und Schülern darf kein Nachteil entstehen

An diesem Vorgehen gibt es nun deutliche Kritik aus den Regierungsfraktionen. „Schülerinnen und Schülern darf aus der aktuellen Situation kein Nachteil entstehen“, fordert Christin Melcher, die bildungspolitische Sprecherin der grünen Landtagsfraktion. Für die Bildungsempfehlung sollten „im Sinne der Kinder individuelle Lösungen vor Ort gefunden werden“, da die Lehrerinnen und Lehrer die Kinder am besten kennen.

SPD: Kindern keine zusätzlichen Stolpersteine in Weg legen

Auch die SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel sieht die Vorgaben kritisch: „Corona ist für den Bildungsweg von Kindern und Jugendlichen ohnehin schon eine Herausforderung. Da sind zusätzliche Stolpersteine schädlich und vom Kultusministerium sicher auch nicht gewollt.“ Das Schulgesetz sei in dieser Beziehung eindeutig, fügt Friedel hinzu und hofft, dass Grundschulen trotzdem Wege finden, „eine Benotung von Leistungen zu ermöglichen“.

Kultusministerium: Eltern wurden frühzeitig informiert

Dagegen verweist das Kultusministerium auf die frühzeitig Benachrichtigung: „Mit Aufhebung der Schulbesuchspflicht wurden die Eltern und Schüler darüber informiert, dass es keinen Anspruch auf Beschulung durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht gibt, wenn sie ihre Kinder von der Schule abmelden.“ Der CDU-Bildungspolitiker Holger Gasse meint: „Es gab für die Lehrer genügend Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit ihrer Schüler zu beurteilen.“ Letztlich liege die Entscheidung über die weiterführende Schule bei den Eltern – unabhängig von der Noten-Anzahl.

Mitte Februar erhalten 32.200 Viertklässler ihre Bildungsempfehlung

Die Bildungsempfehlung ist in Sachsen rechtlich nicht bindend: Auch wer eine Empfehlung für die Oberschule erhält, kann über Aufnahmetests auf ein Gymnasium wechseln. Im Freistaat werden Mitte Februar 32.200 Viertklässler eine Bildungsempfehlung erhalten – davon sind aktuell 1,3 Prozent, also 420 Kinder, vom Unterricht abgemeldet. Über alle Jahrgänge machen derzeit knapp 4700 Schülerinnen und Schüler von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die Abmeldung gilt generell für die gesamte Zeit, in der die Schulbesuchspflicht ausgesetzt ist, und kann nicht tage- oder wochenweise widerrufen werden.

4700 Schülerinnen und Schülern droht verordnetes Sitzenbleiben

Letzteren könnte am Schuljahresende eine böse Überraschung drohen, sollte die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt bleiben: Sind nicht ausreichend Zensuren verteilt worden, müssen sie sitzen bleiben. In diesen Tausenden Fällen würden die Eltern mit dem Halbjahreszeugnis informiert, „dass ohne weitere Leistungsbewertung im zweiten Halbjahr keine positive Versetzungsentscheidung getroffen werden kann“, erklärt das Kultusministerium.

Von Andreas Debski