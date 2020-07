Leipzig

Nach den Ferien öffnen in Leipzig vier Grundschulen, ein Gymnasium, eine Oberschule sowie eine Förderschule in einem neuen Domizil. Doch der Kraftakt, neue Schulen zu bauen, ist noch längst nicht beendet. Bei einer Schulrundfahrt überzeugten sich Stadträte verschiedener Fraktionen davon, wie das Schulbauprogramm umgesetzt wird – etwa an drei Baustellen im Leipziger Osten.

Oberschule Hainbuchenstraße

Sie war 1989 eine der letzten Schulen, die in der DDR errichtet wurde. Als die Schülerzahlen zurückgingen, stand die ehemalige Heinrich-Heine-Mittelschule in der Hainbuchenstraße viele Jahre leer. Vor gut drei Jahren wurde sie reaktiviert, zur Unterbringung von Flüchtlingen. Doch die sind längst ausgezogen. Im Juli hat der Ausbau zu einer modernen Oberschule begonnen, die drei Parallelklassen pro Jahrgangsstufe aufnehmen soll. Kosten: 14,4 Millionen Euro. Dafür wird die Gebäudehülle baulich und energetisch saniert. „Der mittlere Gebäudetrakt wird herausgebrochen und durch einen größeren Neubau ersetzt. Dabei kommen die Gebäude auf eine Höhe“, erzählt Architekt Bernard Isfort. Im Mitteltrakt wird Platz für eine Aula, die Mensa, eine Bibliothek sowie die Fachunterrichtsräume zu geschaffen. Es gibt einen neuen, ebenerdigen Eingangsbereich „Mittlerweile laufen die Abbrucharbeiten. Auch eine Schadstoff-Sanierung ist nötig“, ergänzt Bauleiter Uwe de Bernardo vom Amt für Gebäudemanagement. Das Dach der Schule erhält eine Begrünung und wird für eine Photovoltaikanlage vorgerüstet. Die Inbetriebnahme ist für das Schuljahr 2022/23 geplant. Dann sollen einmal 532 Schüler hier lernen. Die Stadt plant ab 2021 eine Vorklasse einzurichten. Wo die Fünftklässler unterrichtet werden, steht aber noch nicht fest.

Zur Galerie Baustart an der Oberschule Hainbuchenstraße, Baufinale am „Bildungsturm“ für Mölkau – auf einigen Baustellen im Leipziger Osten geht es voran.

Energetische Sanierung für drei Gebäude

Nebenan in der Goldsternstraße ist die Brüder-Grimm-Grundschule untergebracht, die noch auf eine Sanierung wartet. Abteilungsleiter Peter Hirschmann vom Amt für Familie, Jugend und Bildung kann einen Lichtblick verkünden: „Da planen wir eine energetische Sanierung mit Dach, Fassade und Fenstern.“ Das betrifft auch die typengleichen Gebäude der Theodor-Körner-Grundschule sowie die Oberschule Paunsdorf. „Da kommen wir einen Riesenschritt nach vorn.“ Vorgesehen ist es für den Doppeletat 2021/22, der ab Dezember 2020 aufgestellt wird. Details sind aber noch unklar. Auch eine neue Dreifeldsporthalle wird noch auf dem Areal Klettenstraße gebaut.

Oberschule Mölkau

Wesentlich weiter ist die Oberschule Mölkau in der Schulstraße, die nach den Ferien ihren „ Bildungsturm“ mit vier Geschossen in Betrieb nehmen kann. „Dort sind 14 Unterrichtsräume und Fachkabinette entstanden, die mit dem alten Gebäude verbunden werden“, erzählt Bauleiterin Kathrin Grählert vom Amt für Gebäudemanagement. Eine neue Schulbibliothek sowie einen Raum für Ganztagsangebote wird es ebenfalls geben. Seit Mai läuft parallel der zweite Bauabschnitt: Bis September 2021 soll ein zweigeschossiger Neubau entstehen, der die Aula, die Mensa sowie zwei Unterrichtsräume beherbergen wird. Baukosten insgesamt: rund neun Millionen Euro. Der Entwurf des „ Bildungsturmes“ stammt vom Leipziger Architekturbüro Auspurg Borchowitz + Partner, das das Gebäude mit schönen großen Fenstern ausgestattet hat. Im Inneren ist für jede Etage sowie die Klassenräume ein eigener Farbton gewählt worden. „Drei bestehende Innenhöfe im Altbau sowie der Schulhof werden auch noch gestaltet“, so Grählert.

Christoph-Arnold-Grundschule

Die alte Küche und Mensa der Christoph-Arnold-Grundschule in Engelsdorf werden noch ausgebaut. „Dort entsteht noch eine Töpferwerkstatt sowie ein Kreativkabinett“, so Bauleiter Uwe Steudten vom Amt für Gebäudemanagement. Noch nicht entschieden ist, wie es mit den Horträumen weitergeht. Ansonsten ist der Ausbau nahezu abgeschlossen. Noch ein Problem: Die Kleinsporthalle auf dem Schulgelände ist zu klein und entspricht auch nicht den heutigen baulichen Anforderungen. Die neue Zweifeldsporthalle (etwa 4,4 Millionen Euro) soll aus Platzgründen etwa 400 Meter entfernt an der Edisonstraße errichtet werden.

Von Mathias Orbeck