Bildungsempfehlung in Corona-Zeiten: „Die Vergleichbarkeit von Leistungen hat sehr gelitten“

Leipzig

Am Freitag haben Sachsens Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahreszeugnisse erhalten. Für alle Kinder der vierten Grundschulklassen gibt es zusätzlich eine Bildungsempfehlung, mit der sie sich bis zum 4. März an einer Oberschule oder an einem Gymnasium bewerben können. Soweit, so normal. Nach zwei Jahren Pandemie mit Corona-Ausbrüchen an Schulen, wochenlanger häuslicher Lernzeit fällt die Entscheidung aber nicht unbedingt leichter. Sind die Empfehlungen überhaupt noch verlässlich? Die LVZ sprach darüber mit Ursula Kruse, Voristzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Frau Kruse, wie schätzen Sie die Situation ein? War in den vergangenen zwei Jahren überhaupt soviel Unterricht möglich, dass nun über Gymnasien und Oberschulen entschieden werden kann?

Ursula Kruse: Natürlich ist die Situation für Grundschülerinnen und Grundschüler besonders schwierig. Nicht nur, weil die Grundschule beim Rechnen oder Schreiben die entscheidenden Grundlagen legt. Sie ist auch wichtig für soziales Miteinander und um zum Beispiel zu lernen, wie man überhaupt lernt. Sowohl Schließungen als auch die zeitweise Konzentration auf die sogenannten Kernfächer und damit der Verzicht auf andere Bildungsinhalte waren für die Kinder einschneidend. Die Vergleichbarkeit von Leistungen hat sehr gelitten. Manche Schule ist in diesem Jahr kontinuierlich offen gewesen, andere waren infolge des örtlichen Infektionsgeschehens mehrmals von Schließungen betroffen. Natürlich hat es in Zeiten von Schließungen eine entscheidende Rolle gespielt, welche Unterstützung im Elternhaus möglich war oder wie Angebote zum Distanzlernen funktioniert haben.

Sind die jetzt ausgegebenen Bildungsempfehlungen realistisch? Oder hätte es nach zwei Jahren mit Corona Veränderungen am Bewertungsmodell geben sollen?

Ursula Kruse: Mit der Bildungsempfehlung für zehnjährige Kinder wird eine Prognose über mögliche Schulabschlüsse sechs oder acht Jahre später abgegeben. Deshalb ist sie seit Jahren in der Debatte. Dass sie nicht mehr bindend sind, hilft in dieser schwierigen Situation ein wenig. Änderungen beim Bewertungsmaßstab müssten nicht nur aktuell, sondern grundsätzlich diskutiert werden. Wichtiger ist aber die Frage, ob es nicht viel besser wäre durch längeres gemeinsames Lernen in Gemeinschaftsschulen auf diese frühzeitige Schullaufbahnentscheidung überhaupt zu verzichten.

In der Omikron-Welle sind aktuell wieder viele Grundschulklassen geschlossen. Trotz Impfungen fallen auch wieder viele Lehrerinnen und Lehrer mit Infektionen aus. Hätten diese Situation durch eine andere Strategie verhindert werden können?

Tatsächlich sind die Grundschulen ganz besonders von Einschränkungen betroffen. Nicht nur weil Lehrerinnen und Lehrer ausfallen. Die fehlenden Impfungen von Kindern machen sich durch Erkrankungen bzw. Quarantäne dramatisch bemerkbar. Wir haben im November 2020 eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, die geeignet sind, die Situation wenigstens zu entspannen. Hinweise auf Luftfilteranlagen, Veränderungen beim Schülertransport, die bessere Koordinierung von Schule und Hort oder der Einsatz von zusätzlichem Assistenzpersonal sind bis heute nicht aufgegriffen worden. Bei allen damit verbundenen Problemen: Auch die Frage der Maskenpflicht an Grundschulen haben sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch die Ministerpräsidentenkonferenz anders beantwortet, als das Sächsische Kultusministerium.

Von Matthias Puppe