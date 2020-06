Corona-Ausbruch an sächsischer Schule: 20 neue Fälle in Augustusburg

Augustusburg

In einem Gymnasium in Augustusburg ( Mittelsachsen) sind am Donnerstag weitere acht Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das sagte Bürgermeister Dirk Neubauer ( SPD) in einer Videobotschaft an die Bürger der Stadt. Insgesamt steigt die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Schüler und Lehrer an der Bildungseinrichtung somit auf mindestens 20.

Wie Neubauer weiter erklärte, sollen nun Kontaktpersonen im Umfeld der Betroffenen akribisch ermittelt und weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Die Schule ist bis auf Weiteres geschlossen.

Am Dienstag und Mittwoch hatte das Gesundheitsamt am Regenbogen-Gymnasium bereits alle Schüler der 5., 7. und 9. Klassen testen lassen, weil diese mit einer betroffenen Lehrerin Kontakt hatten. Am Donnerstag folgten auch alle anderen Schüler und Pädagogen. „Wir versuchen, das Ausbruchsgeschehen genau einzugrenzen und damit auch die Verbreitung des Virus“, sagte Landrat Matthias Damm ( CDU). Man hoffe, bis spätestens Ende der Woche Erkenntnisse zur Ausbreitung des Virus zu haben und ob weitere Einrichtungen betroffen sind.

Wie Oberbürgermeister Dirk Neubauer erklärte, seien vorsorglich alle Sportstätten in der Kleinstadt geschlossen und das für kommendes Wochenende geplante Kunstfestival abgesagt worden. Zudem hätten die Eltern betroffener Kinder auch deren Geschwister nicht in Kindertagesstätten und Schulen gebracht.

Fast zwei Wochen lang waren die Infektionszahlen in Sachsen einstellig geblieben, zuletzt gab es tageweise nur maximal eine Neuinfektion landesweit. Aus dem Landkreis Mittelsachsen waren seit mehr als einem Monat kaum mehr als ein halbes Dutzend neue Corona-Fälle gemeldet worden.

Von Matthias Puppe