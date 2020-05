Corona: Kaum Verkehrserziehung für Schulanfänger an Leipziger Kitas

Leipzig

Seit 29 Jahren feiern Leipzigs Schulanfänger jedes Jahr auf dem Augustusplatz und erhalten wichtige Infos für den Unterrichtsbeginn. Doch wegen der Corona-Krise entfällt die traditionelle Auftaktveranstaltung der Gemeinschaftsaktion „Sicherer Schulweg“ von Stadtverwaltung, Polizei, Messestadt-Verkehrswacht und Leipziger Volkszeitung, die für Ende Juni geplant war, in diesem Jahr erstmals ersatzlos. Dennoch wollen die Akteure die Abc-Schützen auf den ersten Schultag umfassend vorbereiten – wenn auch unter erschwerten Bedingungen.

Keine Theorie und Praxis

„Normalerweise sind wir in diesen Wochen in den Kindereinrichtungen, um die Verkehrserziehung im Vorschulbereich durchzuführen“, sagt Grit Blümle. „Aber das musste wegen Corona im März bereits abgebrochen werden.“ Die Geschäftsführerin der Messestadt-Verkehrswacht hält das Pandemie-bedingte Aus für das von der Deutschen Verkehrswacht und dem Freistaat geförderte Programm „Kinder im Straßenverkehr“ für problematisch, weil da auf spielerische Weise motorische Fähigkeiten erworben und die Kinder theoretisch und praktisch auf alltägliche Situationen im Straßenverkehr vorbereitet werden sollen.

Schulwegmappen und Mützen

Es gehe dabei beispielsweise um das richtige Verhalten an der Ampel sowie an Fußgängerüberwegen, um das Sehen und Gesehenwerden in verschiedenen Verkehrssituationen, um Gefahren gerade in Herbst und Winter, um Verkehrszeichen und -regeln sowie Geräusche im Verkehr. Den Abschluss bildete stets ein Verkehrssicherheits-Aktionstag. „Es wäre natürlich gut, wenn diese Inhalte jetzt verstärkt in den Elternhäusern vermittelt werden könnten“, so Blümle. „Aber Erwachsenen fehlt häufig diese spezielle Kindersicht im Straßenverkehr.“

Spannbänder wie dieses sollen wieder im Umfeld von Schulen angebracht werden. Quelle: André Kempner

Trotz Corona sollen zumindest einige gewohnte Standards der Schulweg-Aktion beibehalten werden. So werden für Abc-Schützen und deren Eltern insgesamt 6500 Schulwegmappen erarbeitet. Diese beinhalten neben Elternbriefen auch die vom Amt für Jugend, Familie und Bildung erarbeiteten Schulwegpläne mit den sichersten Routen zur jeweiligen Schule.

Hingucker und Tempo-Kontrollen

Um die Öffentlichkeit für die ersten Schultage zu sensibilisieren, gibt es wieder allerhand Hingucker, etwa hunderte Aufkleber an Ampelanlagen sowie in Bussen und Bahnen. An an Schulen und öffentlichen Einrichtungen sollen außerdem in der Zeit vom 24. August bis 30. September Spannbänder angebracht werden. Im gleichen Zeitraum sollten Autofahrer ohnehin besonders vorsichtig fahren: Denn Polizei und Ordnungsamt haben da verstärkte Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.

