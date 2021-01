Leipzig

Trotz Kritik und weiterhin hoher Infektionszahlen will Sachsen am Montag seine Bildungseinrichtungen teilweise wieder öffnen. 50.800 Jugendliche in den Abschlussklassen von Gymnasien, Oberschulen und beruflichen Gymnasien sollen jeweils in Gruppen am Präsenzunterricht teilnehmen.

Schüler und Schülerinnen der Abschlussjahrgänge wehren sich dagegen. Auf der Online-Plattform Change.org haben sie die Petition „ Schulstreik“ gestartet und fordern Sachsens Regierung auf, „die Entscheidung zur vorschnellen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes zurückzunehmen“.

„Wie könnt ihr uns in dieser brisanten Phase in die Schule schicken?“

„Wie könnt ihr uns in dieser dynamischen und höchst brisanten Phase der Pandemie in die Schulen schicken?“, heißt es im Petitionsaufruf bei Change.org, den bis Sonntagmittag bereits mehr als 2000 Menschen unterzeichnet hatten. Die Kampagnenplattform wird nach Angaben der Initiatoren in Deutschland von mehr als sieben Millionen Menschen genutzt.

Kritik nimmt zu: Leipzigs Oberbürgermeister Jung hält Schulöffnungen für verfrüht

Die Entscheidung aus Dresden stünde im direkten Widerspruch zu Aussagen von Virologen. Im Sommer wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, Langzeitstrategien für Bildung zu entwickeln und in den Schutz der Schüler zu investieren, heißt es auf der Plattform weiter. „Diese Chance wurde vertan und nach dem Wunschdenken von möglichem Regelunterricht agiert. Lüften, Hände desinfizieren, Zwiebellook, Kniebeuge und Klatschen waren die einzigen Konzepte. Die Ergebnisse des Nichthandelns liegen jetzt vor.“

GEW-Chefin Kruse : „Das ist eine reelle Gefahr“

Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) kennt man die Aktion. „Plakate mit dem Petitionsaufruf habe ich an mehreren Stellen in Leipzig schon gehen“, sagt Sachsens GEW-Chefin Uschi Kruse. Als besonders treffend empfindet sie eines mit dem Foto einer älteren Dame und der Aufschrift: Ich möchte den Abschluss meines Enkels noch miterleben.“

Kruse: „Das ist doch eine reelle Gefahr, dass Schüler ihre Eltern oder Großeltern anstecken könnten. Laut Corona-Verordnung darf man sich nur noch mit einer haushaltsfremden Person treffen. Aber in der Schule soll das nicht gelten.“ Sie kann deshalb den Frust der Schüler nachvollziehen. „In anderen Bundesländern bleiben die Schulen weiter zu, und dort gibt es nicht die hohen Infektionszahlen wie in Sachsen. Das kann doch keiner verstehen – weder Schüler noch Lehrer“, sagt sie.

Mehr zum Thema: So soll die Teilöffnung der Schulen am Montag in Sachsen funktionieren

Kruse geht davon aus, dass die Bundesregierung am Dienstag die Corona-Maßnahmen verschärfen wird. Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) will dann mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen beraten. „ Sachsens Regierung will dies abwarten und wird dann die Öffnung der Schulen rückgängig machen. Ein Armutszeugnis.“

Schüler sollen in Kleingruppen am Unterricht teilnehmen

Kultusminister-Sprecher Dirk Reelfs wies am Freitag darauf hin, dass die ab Montag wieder am Unterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit strengen Abstandsregeln und in Kleingruppen unterrichtet werden. Es gehe dabei in erster Linie um die Vorbereitung der Abschlussprüfungen. Zudem werde im Vorfeld des Unterrichts allen Lehrern und Schülern ein freiwilliger Antigen-Schnelltest angeboten.

Wie viele der insgesamt 50.800 Schüler sich an diesen Corona-Testungen beteiligen werden, sei noch unklar. Ergebnisse dazu würden erst nach dem Wochenstart erwartet. Kritik, dass die Jugendlichen in ländlichen Regionen gemeinsam mit Busse zu den 100 Teststationen gebracht werden und deshalb ein hohes Infektionsrisiko bestehe, wies der Ministeriumssprecher zurück: „Wie jeder, der sich im öffentlichen Raum bewegt, sind natürlich auch die Schüler angehalten, alle notwendigen Hygieneregeln einzuhalten. Wer Maske trägt und wo immer möglich Abstand hält, für den ist die Gefahr gering, infiziert zu werden.“

Von Andreas Dunte, Matthias Puppe und André Böhmer