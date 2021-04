Leipzig

Der Trend hin zu mehr nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen bei jungen Menschen wird auch in Leipzig immer deutlicher. Das geht aus altersspezifischen Daten hervor, die die Stadt Leipzig auf LVZ-Anfrage vorgelegt hat. In Leipzig wurden am 15. Februar die Kindergärten, Grundschulen und Förderschulen und am 15. März auch alle anderen weiterführenden Schulen geöffnet. Seit Mitte Februar habe man mit Stand vom 9. April in Kitas 141 und in Schulen 180 Positivfälle verzeichnet. Zwischenzeitig hatten die Ferien das Geschehen abgebremst.

Corona bei Kindern: Deutliche Steigerungen seit Mitte Februar

In der gesamten Altersgruppe der Null- bis Neunjährigen wurden in der siebten Kalenderwoche (15. bis 21. Februar) nur neun Kinder positiv getestet; in der elften Kalenderwoche (15. bis 21. März) waren es 59. Mitte Februar lag die Zahl der seit Pandemiebeginn getesteten Kinder zwischen null und neun Jahren noch bei 417; seitdem ist sie bis Mitte vergangener Woche um 321 auf 738 geklettert. Bei den Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren gab es Mitte Februar seit Pandemiebeginn insgesamt 911 positiv Getestete – hier stieg die Zahl seitdem um 403 auf 1314 in der vergangenen Woche.

Drohen Schulschließungen in Sachsen? Amt sieht Gründe in Öffnungen und Mutationen

„Die steigenden Infektionszahlen sind einerseits auf die schrittweise Öffnung als auch auf die Zunahme der verschiedenen Virusvarianten zurückzuführen“, teilt das Gesundheitsamt mit. Die Infektionsquellen für Kinder lägen hauptsächlich im privaten Bereich oder sie seien unbekannt, teilt die Behörde Amt mit Blick auf Daten aus der Kontaktnachverfolgung mit. Und: „Liegt bei einem Positivfall eine Virusmutation vor, nimmt häufig auch die Zahl der Ansteckungen in den Einrichtungen zu.

