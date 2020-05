Debatte um Schulessen – 103 von 125 Leipziger Schulen haben ihren neuen Caterer gewählt

Wer liefert das Schulessen ab 30. August? Die meisten Schulkonferenzen haben es trotz der Corona-Krise geschafft, ihr Votum abzugeben. Ob die restlichen Caterer nun per Losverfahren bestimmt werden, ist offen.

Was kommt in der Schule auf den Tisch? An der Entscheidung, wer ihre Bildungsstätte beliefert, konnten Schulkonferenzen sich beteiligen. Einige kamen wegen der Corona-Krise allerdings unter Zeitdruck. Quelle: dpa