Der StuRa der Uni Leipzig in Corona-Zeiten: Geld für arme Studis statt für Partys

Es ist ein kompliziertes Wort: „Manteländerungssatzung“. Aber es kommt der Studentin Dorothea Günther leicht von den Lippen. Die Geschäftsführerin des Studierendenrats (StuRa) verbindet einen großen Erfolg mit dem Begriff. Als die Fakultäten ihre Studienordnungen vergangenes Jahr in „Manteländerungssatzungen“ an die Corona-Pandemie anpassten, setzte der StuRa durch, dass die Uni Leipzig nicht-bestandene Prüfungen annulliert, solange die Ausnahme-Situation besteht. Die Studierenden erhalten weitere Chancen. „Es war ein Kampf“, erinnert sich die Politik-Studentin. „Wir haben zwei Monate lang alles gegeben. Und es hat sich gelohnt.“

In solchen Momenten sei der Frust vergessen, den die StuRa-Arbeit ebenfalls mit sich bringe, sagt sie. Renate Baricz, Studentin der „Digital Humanities“ und StuRa-Referentin für Hochschulpolitik, gibt zu: „Wir würden gern mehr bewegen, aber unsere Wirkmacht ist eingeschränkt.“ Zwar sind die rund 30.000 Studierenden die größte Gruppe an der Universität. „Aber im Senat, der letztlich die Entscheidungen trifft, sind wir unterrepräsentiert.“ Nur vier der 21 stimmberechtigten Mitglieder sind Studierende.

„Zur Not auch mit dem Kopf durch die Wand“

Trotzdem: „Es ist gut, dass es einen Raum gibt, an dem man etwas erreichen kann“, findet Dorothea Günther. „Zur Not auch mit dem Kopf durch die Wand“, fügt Paul Reinhardt an. Der Informatik-Student ist StuRa-Referent für Lehre und Studium. Er beklagt, dass sich die Lehrenden keineswegs immer an die Studienordnung halten. Wenn ein Prof die Anwesenheit kontrolliert, obwohl das gar nicht erlaubt ist, wenn mehr Klausuren im Plan stehen, als vorgesehen sind – „dann verhelfen wir den Studierenden zu ihrem Recht“, betont der 24-Jährige. Für Ökologie-Referentin Tina Krawczyk ist „die Uni der Ort, an dem wir uns engagieren und vernetzen“. Nicht zuletzt gehe es darum, existierende studentische Gruppen zu unterstützen. Die Kulturwissenschaftsstudentin ist selbst auch bei den „Students for Future“ aktiv.

Die studentische Mitbestimmung ist in einem Rätesystem organisiert. Alle Studierenden sind einmal im Jahr wahlberechtigt, um die Mitglieder der 32 Fachschaftsräte zu bestimmen. Von dort werden Vertreterinnen und Vertreter ins StuRa-Plenum entsandt und wählen ihrerseits die Geschäftsführung sowie die Referentinnen und Referenten in 15 Ressorts von Sport und Kultur über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Antirassismus und Gleichstellung. Nur das Referat für Ausländische Studierende wird direkt von den internationalen Studis gewählt. Die studentischen Mitglieder des Senats, des Erweiterten Senats und der Fakultätsräte gehen ebenfalls aus Direktwahlen hervor. Einige Beteiligte des Plenums sitzen zudem in der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften aller 14 Hochschulen des Freistaats.

Ein kompliziertes Geflecht. Dagegen ist die Hilfe, die der StuRa den Studierenden bietet, meistens ziemlich konkret. „Seit letztem Jahr kommen sie vor allem mit finanziellen Problemen zu uns“, berichtet Monika Moravčíková, Referentin für Soziales und Studentin der Wirtschaftswissenschaften. Wegen der Corona-Lockdowns verloren viele ihre Jobs. Bis staatliche Überbrückungshilfe floss, dauerte es. Der StuRa stockte seinen Hilfsfonds, aus dem 2019 gut 13.000 Euro ausgezahlt worden waren, daher kurzfristig auf: Mehr als 60.000 Euro gingen 2020 an notleidende Studierende. „Einige standen vor der Obdachlosigkeit“, sagt die 27-Jährige. Einmalig bis zu 400 Euro kann jeder Antragsteller erhalten. Auch 2021 hat der StuRa bereits mehr als 10.000 Euro ausgegeben. „Der konkrete Kontakt zu den Studierenden und dass wir oft schnell helfen können – das ist sehr motivierend für mich“, erklärt Monika Moravčíková.

Wahlbeteiligung im Corona-Semester nur bei 2,4 Prozent

Die Mittel waren und sind vorhanden, weil viele der sonstigen Kosten momentan wegfallen – ebenfalls wegen Corona. Die Studierenden beantragen kein Geld für Semesterpartys oder Studienfahrten. Es gibt keine studentischen Kulturveranstaltungen, keine sportlichen Wettbewerbe, kaum Studi-Demos, für deren Plakate der StuRa Material bezuschusst. Die wesentliche Geldquelle versiegt hingegen nicht, so lange junge Menschen an der Uni studieren: der Semesterbeitrag. 8,50 Euro pro Studi gehen davon zweimal im Jahr an den StuRa, davon 1,94 Euro an die Fachschaftsräte, 37 Cent sind in normalen Zeiten für den Hilfsfonds gedacht. Mit einem jährlichen Budget von knapp 500.000 Euro hantiert das Gremium. Daraus werden unter anderem drei Vollzeit-Stellen bezahlt: in der Buchhaltung, im Personalmanagement, im Campus-Service.

Die Referentinnen und Referenten erhalten eine Aufwandsentschädigung zwischen dem halben und vollen BAFöG-Höchstsatz – in der Regel 430,50 Euro im Monat. Dafür arbeiten sie „zwischen 10 und 60 Stunden pro Woche“, sagt Renate Baricz. „Je nach dem, was anliegt“, erklärt Tina Krawczyk. „Wir stehen immer auf Abruf bereit“, betont Dorothea Günther. Die meisten bleiben ein Jahr im Amt. Für viele verlängert sich dadurch die Studienzeit. Aber auch im StuRa lernen sie viel: über Hochschulpolitik etwa und über die Rechte und Möglichkeiten von Studierenden. Das Wissen mit möglichst vielen zu teilen, sagt Paul Reinhardt, das sei eines der wichtigsten Ziele. Doch die Masse nimmt wenig Notiz vom StuRa: Lag die durchschnittliche Wahlbeteiligung 2019 – vor Corona – immerhin bei 17,1 Prozent, so sackte sie bei der jüngsten Wahl 2021 auf 2,4 Prozent ein. Es war eine Briefwahl, und der Campus war in den Wochen davor dicht, so dass dort nicht wie sonst ein Wahlkampf zum Urnengang mobilisierte.

Bei Renate Baricz bewirkte die Pandemie indes das Gegenteil von Politikmüdigkeit: „Corona hat mich erst motiviert, selbst im StuRa mitzumischen“, sagt sie. Seit April ist sie dabei und verfolgt das Ziel, mehr Mitstudierende dafür zu begeistern, „am demokratischen Prozess teilzunehmen“. Oft erfahren nur die Wenigsten, was sie dem StuRa verdanken: manche Paragrafen der Manteländerungssatzung etwa. Oder die Tatsache, dass die Uni-Bibliothek seit Juli wieder weit mehr Arbeitstische anbietet. „Zusammen mit der Bibliotheksleitung mussten wir ewig auf das Rektorat einreden“, erzählt Dorothea Günther. Als die Uni-Leitung die Öffnungsschritte dann verkündete, war allerdings keine Rede mehr davon, welche Rolle der StuRa gespielt hatte.

