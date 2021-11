Leipzig

Ab 2024 wird es eng: Die Deutsche Nationalbibliothek am Deutschen Platz in Leipzig braucht zusätzliche Magazine, um ihre Aufgaben als „kollektives Gedächtnis der Nation“ auch künftig erfüllen zu können. Deshalb laufen nun die Vorbereitungen für den mittlerweile fünfte Erweiterungsbau am Deutschen Platz. „Das soll ein reiner Magazinbau werden“, sagt Michael Fernau, der Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Derzeit gehe es darum, in einer „qualifizierten Bedarfsanforderung“ erst einmal zu ermitteln, was für mindestens 30 Jahre an zusätzlichen Magazinflächen notwendig ist. Das muss mit dem Bund – vor allem dem Finanzministerium in Berlin – sowie der Bauverwaltung des Landes Sachsen geklärt werden. „Wir gehen davon aus, dass wir bis zur Fertigstellung des Neubaus zunächst andere Flächen anmieten müssen“, ergänzt Jörg Räuber, der Leiter Benutzung und Bestandsverwaltung.

Der vierte Erweiterungsbau – für den die Stuttgarter Architektin Gabriele Glöckler eine vielfarbige gläserne Fassade in Form eines Buchrückens entworfen hatte – war 2011 eingeweiht worden. Dort sind Magazine beheimatet, aber auch das Deutsche Buch- und Schriftmuseum sowie das Deutsche Musikarchiv mit Ausstellungsräumen, Lesesälen und einem Tonstudio. Und auch im historischen Gebäude wird es künftig ebenfalls Veränderungen geben, um die Arbeitsmöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern.

Der Verwaltungsrat der Bibliothek hat im Oktober 2021 die Dringlichkeit des Neubaus bestätigt und geht davon aus, dass mehr als 100 Millionen Euro für Neubau samt Anmietung von Flächen investiert werden müssen.

Direktor Michael Fernau (rechts) und Jörg Räuber, der Leiter Benutzung und Bestandsverwaltung, bereiten einen 5. Erweiterungsbau für die Deutsche Nationalbibliothek vor. Quelle: Andre Kempner

Jährlich Zuwachs von vier Regalkilometern

Darum geht es: Die Deutsche Nationalbibliothek, 1913 als Deutsche Bücherei in Leipzig gegründet, sammelt alle auf Deutsch erscheinenden Druckerzeugnisse. So sind allein 90.000 Neuerscheinungen pro Jahr, die die Standorte Leipzig und Frankfurt/Main in jeweils einem Exemplar von den Verlagen bekommen, unterzubringen. In Leipzig kommen noch Bücher und Materialien über Deutschland hinzu, die in anderen Teilen der Welt erscheinen, egal in welcher Sprache, so genannte Germanica. Deshalb muss die Bibliothek jährlich mehr als 300.000 Neuzugänge sammeln – vom Amtsblatt über Groschen- oder Bestsellerromane, Zeitungen, Zeitschriften, wissenschaftliche Publikationen, Dissertationen, Tonträger, E-Books und Co., selbst Schülerzeitungen werden aufbewahrt, wenn sie greifbar sind. Pro Jahr füllen sich so etwa vier Kilometer mit Materialien in neuen Regalen.

Moderne Lagersysteme für Neubau geplant

Für den Neubau (mindestens 200 Kilometer Regale) sollen modernste, computergesteuerte Lagersysteme, die sich kaum von der Logistik in anderen Branchen unterscheiden, verwendet werden. „Es gibt Bücher, wie aktuelle Literatur, die in unseren Lesesälen sehr oft benötigt werden. Andere hingegen eher selten“, erklärt Michael Fernau. Deshalb sei es nicht nötig, beispielsweise eine seit Jahrzehnten erscheinende Zeitschriftenreihe – die in zwanzig Jahren vielleicht zehn Regalmeter benötigt, an einer Stelle aufzubewahren und dort vorausschauend auf Zuwachs zu planen. „Das wollen wir künftig ändern. Unsere Computersysteme finden die Bücher und Zeitschriften überall“, so der Bibliotheksdirektor. „Was nachgefragt wird, darüber haben wir statistische Erfahrungen“, ergänzt Jörg Räuber. „Meist sind es die Publikationen der vergangenen zehn Jahre, die häufig bestellt werden.“ Hinzu kommt: Die Digitalisierung schreitet voran, vieles muss für eine Recherche gar nicht mehr als Buch ausgeliehen werden. „Wir merken schon, dass der Ausleihverkehr für bestimmte Werke zurückgeht, weil sie digital verfügbar sind.“

Grafik von 1916 zur Entwicklung der Deutschen Bücherei in 200 Jahren. Das vom Architekten Oskar Pusch entworfene Gebäude war von vornherein auf eine Erweiterung angelegt. Quelle: Deutsche Nationalbibliothek

Grafik vom Gebäudegrundriss mit den bisher erfolgten vier Erweiterungen. Quelle: Grafik: Deutsche Nationalbibliothek, Anne-Katrin Mettke,

Drei Varianten für Erweiterungsbau möglich

Wo soll der Erweiterungsbau eigentlich hin? Dazu werden derzeit verschiedene Flächen geprüft. Eine Vorzugsvariante wäre ein Neubau an der Semmelweisstraße/Ecke Philipp-Rosenthal-Straße gegenüber der Russischen Kirche – das wäre für den Anschluss an die bestehende Büchertransportanlage unkompliziert. Doch das will die Stadt Leipzig wohl nicht, wie laut Fernau „eine erste Tuchfühlung“ ergab. Möglich wäre ein Neubau direkt an der Philipp-Rosenthal-Straße – doch das würde die Sicht aufs historische Gebäude beeinträchtigen. Daher müsste dort eine unterirdische Variante her – doch unter der Erde liegen zu viele Versorgungsleitungen, die dann verlegt werden müssten. Deshalb wird es wohl aufs Grundstück an der Marie-Curie-Straße hinauslaufen. Hier stehen 4660 Quadratmeter Fläche auf eigenem Grundstück zur Verfügung.

Modell des Gründungsbaues der Deutschen Bücherei von 1914 mit den von Oskar Pusch vorausgeplanten Erweiterungen. Quelle: Deutsche Nationalbibliothek, Bärbel Kaiser.

Im historischen Gebäude entstehen neue Arbeitsräume

Im historischen Gebäude will die Nationalbibliothek zudem Magazine auf zwei Etagen freiräumen – vor allem historische Bestände, die unter besseren klimatischen Bedingungen gelagert werden müssen. So entsteht Platz für zusätzliche Arbeitsräume – auch für Gruppen. Die Museumspädagogik des Deutschen Buch- und Schriftmuseums soll ebenfalls bessere Bedingungen bekommen. Geplant ist auch, den Fußboden im historischen Lesesaal zu erneuern. Dabei werden neue Kabel verlegt – trotz W-Lan. Denn die Verkabelung ist am sichersten, um die Computer vor fremden Zugriffen zu schützen. „Wir müssen einen geschützten, digitalen Raum anbieten. Wer will schon, dass die entstehende Diplomarbeit oder Dissertation vor der Freigabe gelesen wird?“, nennt Fernau ein Beispiel.

Bis der Neubau steht, braucht es eine Interimslösung. „Dissertationen, die haben einen geringen Umlauf, können wir auslagern“, nennt Räuber ein Beispiel. Dafür werden Archivflächen gesucht. Für den Neubau wird es wohl – nach Zustimmung durch den Bund – einen europaweiten Architekturwettbewerb geben. Entscheidend ist, wie schnell die Finanzierung gelingt. „Wir können froh sein, wenn wir in diesem Jahrzehnt den Neubau fertigstellen können“, sagt Bibliothekschef Fernau.

Von Mathias Orbeck