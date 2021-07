Die Sommerferien in Sachsen starten – und nach den Ferien soll das Aufholen beginnen

Dresden

Solch ein schwieriges Schuljahr gab es seit Jahrzehnten nicht: Homeschooling, Wechselunterricht und Leistungsnachweise haben vielen Kindern und Jugendlichen zugesetzt – doch jetzt sind Ferien. Am heutigen Freitag bekommen 491.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen ihre Zeugnisse. Doch die Noten sollten diesmal nur eine untergeordnete Rolle spielen, sagt Kultusminister Christian Piwarz (CDU) der LVZ: „Die letzten zwei Schuljahre haben alle an die Grenzen gebracht. Es sollte ganz bewusst keine Notenrallye bis zu den Sommerferien stattfinden. Ich weiß aber, dass dies nicht überall so gehandhabt wurde.“

Jeder dritte Schüler hat Lernrückstände durch das Corona-Schuljahr

Während die Kinder und Jugendlichen in den nächsten sechs Wochen ausspannen sollen, laufen bereits die Planungen für das nächste Schuljahr auf Hochtouren. „Auf der Grundlage von Lernstandserhebungen soll punktgenau gefördert werden. Die Lerndefizite lassen sich nicht binnen weniger Wochen aufholen. Wir werden Zeit brauchen, mindestens das gesamte nächste Schuljahr“, erklärt Piwarz. Erste Schätzungen besagen, dass etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler das Corona-Schuljahr mit teils erheblichen Lernrückständen beendet hat.

Viele Millionen für Förder- und Nachhilfeprogramme

Deshalb wird an breit gefächerten Förderungen gearbeitet. Allein für Nachhilfen sind 30 Millionen Euro eingeplant. Für zusätzliche Ganztagsangebote wird es weitere 15 Millionen Euro geben, womit insgesamt 63 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind mehr Plätze im Freiwilligen Sozialen Jahr (4 Millionen Euro) sowie für Schulassistenten (19 Millionen Euro) vorgesehen. Außerdem werden Gutscheine für Schwimmkurse (2 Millionen Euro) verteilt. Dagegen wird „ganz bewusst“ auf eine Sommerschule verzichtet, die es im vergangenen Jahr auf freiwilliger Basis gegeben hatte, erklärt der Kultusminister: „Ich denke, alle haben die Ferien nötig.“

Sachsen hat die Lehrpläne deutlich reduziert

Bis heute wurden in sämtlichen Fächern und Klassenstufen die Lehrpläne überarbeitet. „Über allem standen die Fragen: Was ist prüfungsrelevant und damit absolut notwendig, was lässt sich in der Tiefe reduzieren oder welche Lehrplaninhalte können sogar ganz gestrichen werden?“, so Piwarz – letztlich habe es deutliche Reduzierungen gegeben. Die Schulen seien in den vergangenen Tagen informiert worden, wie die Defizite aufgeholt werden könnten: „Die Lehrerinnen und Lehrer sollten sich über die Sommerferien damit vertraut machen, so dass wir einen guten Schulstart hinlegen können.“

Schulen sollen auch externes Personal verpflichten

Doch die vorhandenen Lehrkräfte werden allein nicht ausreichen. So soll unter anderem für Ganztagsangebote sowie Förder- und Nachhilfeprogramme externes Personal verpflichtet werden. „Wir werden auch ganz gezielt an die Anbieter herangehen. Es ist allerdings die große Herausforderung, das Personal zu finden und zu binden“, so Piwarz. Dafür sollen alle Schulen eigene Budgets erhalten. Beim Landesamt für Schule und Bildung gibt es seit drei Wochen eine spezielle Servicestelle mit sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Schulen beraten. Dabei gehe es um Kontaktvermittlungen, um Verträge „und natürlich auch um die Abrechnung“.

Von Andreas Debski