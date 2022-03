Wie geht es an der Uni Leipzig mit dem Exzellenz-Wettbewerb und der umstrittenen Umsetzung des Zukunftsvertrags weiter? Was passiert, wenn eine Juristin statt einer Medizinerin die Uni leitet? Zum Monatswechsel übergibt Rektorin Beate Schücking ihr Amt an Eva Inés Obergfell – ein Doppelinterview.