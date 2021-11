Dresden

Die sächsischen Schulen sollen trotz steigender Corona-Infektionszahlen auch im Falle der Überlastung der Krankenhäuser weitgehend im Regelbetrieb bleiben. Dieses Ziel bekräftigte der aus häuslicher Quarantäne zurückgekehrte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung der Eckpunkte der neuen Corona-Schutz-Verordnung, die kommenden Montag in Sachsen in Kraft treten soll. Doch welche Regeln gelten an den Schulen, um dieses Ziel zu erreichen?

Wie häufig müssen sich Schülerinnen und Schüler testen?

Bis mindestens zu den Weihnachtsferien drei Mal pro Woche – „um noch genauer hinzuschauen und Infektionsfälle frühzeitig zu erkennen“, erklärte Piwarz. Damit gilt die zwischenzeitliche Reduzierung auf lediglich zwei wöchentliche Tests nur in der aktuellen Schulwoche, in der wegen des Buß- und Bettags ein Schultag wegfällt. Für geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler gilt die Testpflicht nach wie vor nicht, wird aber vom Kultusministerium „ausdrücklich empfohlen“. Die Testkapazitäten seien vorhanden.

Wo gilt an den Schulen Maskenpflicht?

Es bleibt angesichts der hohen Inzidenzen bei den bisherigen Regelungen. In Schulgebäuden muss ein medizinischer Mund-Nase-Schutz oder eine FFP2-Maske getragen werden. Ausgenommen sind in den Grund- und Förderschulen die Klassenzimmer. Auf weiterführenden Schulen fällt die Maskenpflicht bei Klausuren und Prüfungen weg, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Bei entsprechendem Abstand können die Kinder und Jugendlichen ihre Masken zudem auf dem Schulhof ablegen.

Gilt weiterhin die Schulbesuchspflicht?

Nach jetzigem Stand ja. Piwarz äußerte am Dienstag allerdings Verständnis für Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen und sie lieber zu Hause unterrichtet wüssten. Bislang scheitere die Aussetzung der Schulbesuchspflicht daran, „dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicherstellen können, dass die Kinder, die dann zu Hause bleiben, tatsächlich ein adäquates Beschulungsangebot bekommen“, sagte Piwarz. Die Beratungen über diesen Punkt würden aber fortgesetzt, so der Kultusminister.

Ist eine Rückkehr des Wechselunterrichts geplant?

Nein. Es bleibt Piwarz zufolge dabei, dass selbst bei Erreichen der Überlaststufe an den Kliniken die Schulen nicht wie zunächst geplant in den Wechselunterricht zurückkehren. „Man kommt vielleicht in den Wechselunterricht relativ schnell rein“, sagte Piwarz. „Aber die Frage ist, wann man wieder herauskommt.“

Wie viele Schulen sind in Sachsen aktuell ganz oder teilweise geschlossen?

Nach Auskunft von Piwarz waren am 16. November von den rund 1400 staatlichen Schulen in Sachsen 43 vollständig geschlossen. Bei weiteren 40 Schulen sei für einzelne Klassen häusliche Lernzeit angeordnet worden. Sechs weitere befanden sich im eingeschränkten Regelbetrieb. Flächendeckende Schulschließungen will man vermeiden. „Wir wollen dort eingreifen, wo wir eingreifen müssen“, sagte Piwarz, „aber eben so viel Präsenzunterricht wie möglich“.

Warum müssen in einigen Fällen nur einzelne Schüler in Quarantäne, in anderen Fällen aber ganze Klassen?

Über Quarantäne entscheidet nicht das Kultusministerium, sondern das jeweilige Gesundheitsamt je nach individueller Gefährdungsabschätzung. Laut Piwarz beobachtet aber auch das Kultusministerium die Lage und ordnet teilweise häusliche Lernzeit für Klassen an, in denen Corona-Infektionen aufgetreten sind, um Ansteckungen vorzubeugen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Quarantäne-Verpflichtung.

Werden Lehrerinnen und Lehrer bevorzugt geboostert?

Nein. Die Priorisierung für eine Drittimpfung betreffe in Sachsen aktuell die Über-60-Jährigen, so Piwarz. Ansonsten müsse jeder individuell schauen, wie lange die Impfung zurückliege und sich um einen Termin für eine Auffrischung kümmern. Eine gesonderte Impfaktion für Lehrerinnen und Lehrer sei nicht vorgesehen.

Dürfen Eltern in die Schulgebäude?

Hier bleibt es offenbar bei den bisherigen Regelungen. Bislang war Eltern mit Maske der Zugang für Gespräche mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie für Schulkonferenzen und Elternabende erlaubt.

Von Mathias Wöbking