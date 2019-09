Erste Kita des SOS-Kinderdorfs in Leipzig

Leipzig

Für Kitaleiterin Nancy Knoblau ist es ein lang herbeigesehnter Tag: „Schon im August ging unsere Arbeit hier los – umso schöner ist es jetzt, diesen Tag mit den Kindern und Eltern zu feiern.“

Am Dienstag wurde die erste Kindertagesstätte des SOS-Kinderdorfes in Leipzig eröffnet. Anwesend waren unter anderem Sozialbürgermeister Thomas Fabian und Birgit Lambertz, stellvertretende Vorsitzende des Vereins SOS-Kinderdorf. Beide betonten, dass der Standort in Leipzig für die pädagogische Arbeit eine gute Basis bilde.

140 Plätze in der Virchowstraße

Die Kita in der Virchowstraße bietet 40 Krippen- und 100 Kindergartenkindern Platz. In einer vertrauensvollen Atmosphäre sollen die Kinder als individuelle Persönlichkeiten wahrgenommen und die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten beachtet werden. Ein Konzept, das ankommt: „Schon jetzt sind alle Plätze belegt. Die ersten Kinder sind bereits in der Eingewöhnung, bis Dezember kommen dann die letzten dazu“, sagt Knoblau.

Nächste Einrichtung liegt schon im Entwurf vor

Heico Engelhardt ist Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorfes in Zwickau, dem auch die neue Kita untergliedert ist. „Das Besondere am SOS-Kinderdorf ist der sozialräumliche Anspruch. Aus diesem Grund ist auch ein Familienzentrum sowie eine Kinder- und Jugendwohngruppe geplant.“ Außerdem soll eine weitere Kita in der Windscheidstraße entstehen. „Der Entwurf liegt bereits vor, der Bauantrag folgt.“

Von Hendrik Schirner