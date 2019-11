Experten: Nicht jeder Arzt hat Diabetes auf dem Schirm

Leipzig

Sie mögen noch so schmecken: Kohlenhydrate genießen momentan einen schlechten Ruf. „Low Carb“ nennt sich eine Ernährungsphilosophie, auf die auch viele Diabetiker hoffen. Auf der Herbsttagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) am Wochenende auf der Neuen Leipziger Messe haben die Fachleute aber ein wenig zuckersüßen Wein ins Wasser geschüttet: „Die eine richtige Ernährung gibt es nicht“, sagte Diana Rubin, Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin in Berlin. „Low Carb ist kein Allheilmittel – aber auch kein Teufelswerk.“

Bevor sich Rubin wie mehr als 3500 weitere Wissenschaftler, Fachärzte, Pflegekräfte und Betroffene Richtung Congress Center aufgemacht hatte, „habe ich jede Menge Kohlenhydrate gegessen“, gab sie zu: Haferflocken, Leinsamen, eine Banane. „Es kommt auf die Qualität der Kohlehydrate an“. Dagegen seien Zucker, Weißmehlprodukte, hochverarbeitete Lebensmittel nicht zu empfehlen.

Rücksicht auf individuelle Ernährungsvorlieben

Im DDG-Ernährungsausschuss hat Rubin einen Konsensusreport der Amerikanischen Diabetesgesellschaft ausgewertet und macht sich nun auch hierzulande für eine Hauptforderung des US-Papiers stark: „Jeder Patient soll eine individuell zugeschnittene Ernährungsberatung erhalten.“ Dabei müssten auch die Vorlieben eines Menschen berücksichtigt werden. „Was kann er überhaupt leisten?“, ist für Rubin eine entscheidende Frage. Denn nur wenn das geklärt sei, lasse sich eine bestimmte Diät langfristig einhalten.

Chefs der Tagung: Dr. Nikolaus Scheper und Dr. Cornelia Woitek. Quelle: Mathias Wöbking

Mit ihrem Leipziger Motto positionierte sich die DDG denn auch ausdrücklich „Mitten im Leben“. Tagungskoordinatorin Cornelia Woitek, niedergelassene Diabetologin aus Wurzen: „ Diabetes wird man nicht mehr los – als Patient nicht, aber auch nicht als Arzt.“ Ein Hauptziel der Tagung sei für sie die „gegenseitige Ermutigung“ gewesen. „Nur dann können wir auch den Patienten Mut zusprechen.“ Viele Betroffenen seien frustriert, gibt Woitek zu bedenken. Diese Erfahrung hat auch Tagungspräsident Nikolaus Scheper gemacht. „ Diabetes ruft häufig Ängste hervor, etwa vor schweren Unterzuckerungen. Oder verursacht sogar Depressionen“, so der niedergelassene Facharzt aus Marl.

Eine Tagung mit 3500 Experten – das klingt nach viel. Allerdings sind auch die Patientenzahlen enorm. 7,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland laut einer aktuellen Erhebung an Diabetes mellitus. Mehr als 95 Prozent davon am Typ 2, der größtenteils auf schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung zurückgeführt wird. Hochrechnungen zufolge könnte die Zahl bis 2040 auf zwölf Millionen Diabetiker anwachsen.

Dennoch plagen Nachwuchssorgen den Verband. Jonas Kortemeier führte das auf der Konferenz auf die öffentlichen Krankenhausfinanzierung mit Hilfe von Fallpauschalen zurück: „Als sprechende Medizin ist die Diabetologie in dieser Vergütungsstruktur benachteiligt“, sagte er. Überdies spiele die chronische Volkskrankheit auch an den Universitäten eine kleiner werdende Rolle, so Kortemeier. „In nur 20 Jahren ist die Zahl der klinischen Lehrstühle für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel in Deutschland von 17 auf 8 gesunken.“

Der 29-Jährige hat trotzdem den Weg zu der Disziplin gefunden. Er ist Arzt in Weiterbildung in einem Diabeteszentrum im Sauerland. Um weitere junge Mediziner für das Fach zu begeistern, hat Kortemeier in der DDG eine „AG Nachwuchs“ ins Leben gerufen.

Diabetes und Pubertät

Die Einschätzung, dass Mediziner in Deutschland in der Breite zu wenig über Diabetes wissen, lässt sich nach Erfahrung der Experten bereits gegenwärtig an mehreren Knackpunkten messen. Statistiken zufolge ist jeder fünfte Krankenhauspatient, der aus anderen Gründen aufgenommen wird, zugleich an Diabetes erkrankt. „Aber nicht jeder Arzt hat die Folgen für die Behandlung der Hauptdiagnose auf dem Schirm“, sagt DDG-Sprecher Baptist Gallwitz. Wechselwirkungen zwischen Medikamenten müssen bedacht werden. Vor einer Narkose nüchtern zu sein, ist eine besondere Herausforderung. Die klinische Dokumentation der Arznei, die sich ein Diabetiker im Krankenhaus nebenbei selbst verabreicht, muss ebenfalls gewährleistet sein.

Ein weiteres Problem, das die DDG nach ihrer Leipziger Tagung vermehrt in den Fokus nehmen will, ist die Schnittstelle zwischen Kinderarzt und Hausarzt: Der Übergang fällt mitten in die Pubertät und bürdet jugendlichen Diabetikern ausgerechnet dann mehr Eigenverantwortung auf, wenn losgelöst vom Rhythmus der Eltern Essenszeiten und Freizeitgestaltung variieren. Eine Low-Carb-Diät beispielsweise disqualifiziert sich da vielleicht schon, weil bestimmte Nahrungsmittel einfach zur Clique gehören.

Von Mathias Wöbking