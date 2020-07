Forscher der Uni Leipzig: Corona-Situation wieder fragiler geworden

Leipzig

Keine Corona-Entwarnung: Nach Ansicht einer Forschergruppe der Universität Leipzig hat die Epidemie in den vergangenen zwei Wochen eine neue Dynamik angenommen. „Die Situation ist als deutlich fragiler einzuschätzen als noch vor einigen Wochen“, sagt Studienleiter Markus Scholz. „Auch in Leipzig steigen aktuell wieder die Zahlen, nachdem hier über fast vier Wochen praktisch keine Fälle mehr auftraten.“ Der Experte sieht daher keinen wesentlichen Spielraum mehr für weitere Lockerungen.

Studienleiter Professor Markus Scholz vom Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) der Universität Leipzig. Quelle: Universität Leipzig

In regelmäßigen Abständen rechnet das Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie mit Hilfe spezieller Computermodelle aus, wie sich die Infektionszahlen in Sachsen voraussichtlich entwickeln. „Die Reproduktionszahlen lagen Ende Juni deutlich über 1“, gibt Scholz zu bedenken. „Sowohl für Deutschland als auch für Sachsen und andere Bundesländer. Wenn solche Trends über längere Zeit bestehen, kann die Situation außer Kontrolle geraten und eine zweite Welle entstehen.“ Das sei gegenwärtig in den USA und Israel zu beobachten. Immerhin sei der R-Wert jedoch zuletzt in Deutschland wieder auf 0,89 und in Sachsen auf 0,52 gesunken, „so dass wir aktuell noch nicht mit einer zweiten Welle rechnen“.

Furcht vor sprunghaftem Anstieg

Bei lokalen Ausbrüchen sei entscheidend, mit welcher Dynamik die Schwelle von 50 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 pro 100 000 Einwohner durchbrochen werde. Nach einer Einigung von Bund und Ländern vom Mai werden in Landkreisen und Städten, die diesen Grenzwert innerhalb einer Woche überschreiten, Kontakte wieder strikt eingeschränkt. Schon eine allmähliche Steigerung sei problematisch, so Scholz. „Steigt der Wert jedoch sprunghaft über die Grenze, wie in Gütersloh geschehen, können wir davon ausgehen, dass die Epidemie vor Ort schon eine Weile unentdeckt fortgeschritten ist.“ Ein zeitweiliger Lockdown, „möglichst schnell und umfassend“, sei dann „zwingend erforderlich“. Auch die Ein- und Ausreise in solche Hotspots müsse umgehend beschränkt werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Von mwö