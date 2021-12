Fünf spektakuläre Projekte: Leipziger Forschung am anderen Ende der Welt

Leipzig

Vom Südosten Chinas bis Westafrika, von 5000 Metern Höhe bis tief in die Erde: Leipziger Forscherinnen und Forscher kommen weit herum in der Welt, um Antworten auf die folgenden Fragen zu finden.

Was verraten Schimpansen über die Entstehung menschlicher Kultur?

Ein erwachsenes Männchen teilt Nahrung mit verwaisten Schimpansen: Im Taï-Nationalpark in der Elfenbeinküste beobachten Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie, wie sich der nahe Verwandte des Menschen verhält. Quelle: Cédric Girard-Buttoz / Taï Chimpanzee Project

Mund-Nasen-Schutz und mehrere Tage Quarantäne, bevor es überhaupt losgehen darf: Beim Schimpansen-Projekt des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie im Taï-Nationalpark in der Elfenbeinküste galten solche Sicherheitsvorkehrungen schon lange vor Corona. Die Forscherinnen und Forscher beobachten dort seit Jahrzehnten das Verhalten der Menschenaffen – und müssen sicherstellen, dass sie keine Viren oder Bakterien einschleppen, die das Immunsystem der Tiere überfordern würde.

Rund 150 Schimpansen leben hier in drei Gruppen. Der weite Weg zu den drei Forschungscamps illustriert ihre Abgeschiedenheit: Nach zwölf Autostunden von der Hafenstadt Abidjan, die letzten drei auf schlammigen Pisten, verbringen die Wissenschaftler einige Tage in einem Hygienestützpunkt. Sofern sich keine Infektion offenbart, marschieren sie dann zu Fuß weiter in den Regenwald.

Seit Projektbeginn 1979 – seit 1997 unter Regie des Leipziger Max-Planck-Instituts – haben die Forscher etliches über unsere nahen Verwandten herausgefunden: dass Schimpansen uneigennützig hilfsbereit sein können, aber dass sie beim Teilen sehr wählerisch vorgehen etwa; und wie sie Werkzeuge benutzen. Welches Verhalten ist instinktiv und welches sozial erlernt? Nach und nach kristallisieren sich evolutionäre Wurzeln auch der menschlichen Kultur heraus, so die Hoffnung. Um die Tiere möglichst nicht zu beeinflussen, nehmen die Wissenschaftler so wenig Kontakt wie möglich auf: Sie essen nicht in Gegenwart der Schimpansen, füttern sie nicht, spielen nicht mit neugierigen Jungtieren. Die Menschenaffen müssen die Menschen dulden – und bestenfalls ignorieren.

Wie viele Arten müssen sterben, bis in China ein Ökosystem kippt?

Atemraubend schöne Landschaft im Gutianshan-Naturreservat: Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig und die Uni Halle erforschen im Projekt „BEF China“ die Bedeutung der verschiedenen Pflanzen für die dortigen Ökosysteme. Quelle: BEF China

Es ist das weltweit größte Waldexperiment: An „BEF China“ sind Forscherinnen und Forscher aus China, der Schweiz sowie der Uni Halle und des Deutsches Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) mit Sitz in Leipzig beteiligt. In der subtropischen Jiangxi-Provinz in Südostchina haben sie auf einer Gesamtfläche von 50 Hektar mehr als 400.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Ihr Ziel: mehr über die Bedeutung der Pflanzen und ihrer Artenvielfalt für das Funktionieren der Ökosysteme herauszufinden. BEF steht für „Biodiversity Ecosystem Functioning“.

Die Wissenschaftler lassen 42 Baum- und 18 Straucharten wachsen – an manchen Stellen als Monokulturen, anderswo mit bis zu 24 verschiedenen Arten dicht beieinander. Die Experimentierfläche verteilt sich auf zwei Hauptareale aus je 20 Hektar und 27 kleinere Vergleichsflächen. So lässt sich nachvollziehen, wie das Ökosystem reagiert, wenn die eine oder die andere Pflanze auszusterben scheint. Finden betroffene Tiere einen Ersatz? Wann beginnt ein Dominoeffekt und das ganze Gefüge kippt? Die Resultate setzen die Forscher auch in Bezug zu den Ergebnissen zweier Experimentierflächen vor der Haustür: zum MyDiv-Experiment in Bad Lauchstädt, wo vor allem die Pilz-Artenvielfalt an Bäumen erforscht wird; und zum Jena-Experiment mit 400 Grünland-Parzellen auf einem zehn Hektar großen Feldgelände.

Wie werden die äthiopischen Böden nährstoffreicher?

Die Reste der äthiopischen Kaffeebohnen haben großes Potenzial, in einer Biogas-Anlage zu Energie und zu nähstoffreichem Biodünger verarbeitet zu werden. Im Projekt „Eth-Soil“ verfolgt das Deutsche Biomasseforschungszentrum das Ziel, die Böden in dem afrikanischen Land ertragreicher zu machen. Quelle: Alexander Probst/stock.adobe.com

Mit einem Budget von 18,4 Millionen Euro ist es das bislang größte Vorhaben des in Leipzig ansässigen Deutschen Biomasseforschungszentrums (DBFZ), das 2008 gegründet wurde. Das Pilotprojekt „Eth-Soil“ verfolgt seit dem Start diesen September ehrgeizige Ziele: Die Bioenergie-Experten wollen bis 2026 die Ernährungslage zunächst in drei Pilotregionen in Äthiopien verbessern und darüber hinaus Erfahrungen sammeln, die sich auf den gesamten afrikanischen Kontinent ausweiten lassen. Aber es gibt ein auch globales Bestreben: den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern.

Äthiopiens Ackerböden wurden in den vergangenen Jahrhunderten durch Wasser und Wind stark erodiert. 80 Prozent der Bevölkerung leben von Viehzucht und Landwirtschaft, doch die meisten Bauern ernten alle Pflanzen ab und düngen ihre Felder nur wenig: Den Böden fehlen Nährstoffe, die Erträge sind gering – ein Teufelskreis, den Naturkatastrophen und die Klimaerwärmung weiter antreiben.

In dem DBFZ-Projekt soll zum Beispiel aus Kaffeebohnen-Resten Dünger werden. Mit Hilfe kleiner Pyrolyse-Anlagen können Kleinbauern vor Ort Biokohle herstellen. Gemischt mit Gärresten aus Biogas-Anlagen oder Kompostmaterial entsteht ein Biomasse-Dünger, der die Bodenqualität in mehrfacher Hinsicht verbessert: Die Äcker können mehr Wasser und Nährstoffe speichern, mikrobielle Biomasse und Wurzelwachstum werden stimuliert. Die Ernteerträge steigen und nebenbei binden die Böden mehr CO2, so der Plan.

Das äthiopische Landwirtschaftsministerium ist Kooperationspartner, das Bundesentwicklungsministerium finanziert „Eth-Soil“. Die Aus- und Weiterbildung der Bevölkerung vor Ort gehört zum Programm. Aber nicht nur das: Auch für einige Regionen Sachsens und Brandenburgs könnten die Erkenntnisse aus Äthiopien einmal von Nutzen sein, heißt es aus dem DBFZ.

Wie hoch wirbelt der Dreck aus dem Straßenverkehr in die Atmosphäre?

Wissenschaft auf mehr als 5000 Höhenmetern: Das Leipziger Tropos-Instituts gehört zu dem Forschungskonsortium, das ein Observatorium auf dem Chacaltaya-Berg in Bolivien betreibt. Quelle: Kay Weinhold/TROPOS

Wer hier forscht, muss gut trainiert sein: Auf dem Chacaltaya-Berg in Bolivien liegt auf 5240 Metern die weltweit höchste Messstation. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung brechen von Leipzig aus immer wieder dorthin auf: Das Tropos-Institut gehört dem Konsortium an, das das Observatorium betreibt.

Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Atmosphäre. Sie reicht vom Erdboden bis in etwa 18.000 Meter am Äquator und 8000 Meter an den Polen – im Schnitt bis 12.400 Meter. In der Troposphäre entsteht das Wetter. Vor allem in höheren Schichten sammeln sich Treibhausgase, die das Klima verändern. Mit Hilfe von Messungen vom Chacaltaya-Berg haben Tropos-Forscher und ihre internationalen Kollegen herausgefunden, dass Ruß aus dem Straßenverkehr und aus Waldbränden bis in hohe Luftschichten vordringt. Die dunklen Teilchen absorbieren dort Licht oder tragen zur Wolkenbildung bei – und gelten somit als Faktor in der Klimaerwärmung.

Um ihre Thesen zu überprüfen, messen die Leipziger Aerosol-Experten auch andernorts. Sie haben die Lichtradar-Technik „Lidar“ mitentwickelt: Ein Laser erzeugt kurze Lichtimpulse im UV-Wellenbereich, ein Teleskop fängt das von Partikeln zurückgestreute Licht auf. Mit dem Aeolus-Satelliten ist so ein Gerät seit gut drei Jahren im Weltraum unterwegs. Auch auf dem Eisbrecher Polarstern, der von Herbst 2019 bis Herbst 2020 die Arktis erkundete, waren Leipziger Wissenschaftler mit Lidar-Technik an Bord. Zusätzlich ließen sie am Nordpol einen Ballon mit Messgeräten auf 1500 Meter steigen. Troposphären-Forscher dürfen weder an Höhenangst noch an Seekrankheit leiden.

Was ist am Ort der Weltschöpfung vergraben?

Am Horizont die moderne Millionen-Metropole Kairo: Grabungsgebiet des Nektanebos-Tempels auf dem Areal des altägyptischen Heliopolis. Quelle: Simon Connor

In Heliopolis nahm die Welt ihren Anfang. Jedenfalls glaubten das die alten Ägypter. Zweieinhalb Jahrtausende lang bauten die Menschen dort Tempel an Tempel. An den Ausgrabungen in einem heutigen Randbezirk der Millionen-Metropole Kairo sind seit 2012 auch Wissenschaftler der Universität Leipzig maßgeblich beteiligt. Dietrich Raue, Kustos des Ägyptischen Museums der Uni, leitet das Team zusammen mit einem einheimischen Forscherkollegen. Regelmäßig bereist er die Stätte zusammen mit Leipziger Studierenden.

Spektakuläre Funde sind seither aufgetaucht. Aus einer Schlammgrube bargen die Forscher 2017 den Torso und Teile des Kopfes einer riesigen Quarzit-Statue des Pharaos Psammetich, der von 664 bis 610 vor Christus regiert hatte. Das Monument muss zwischen acht und elf Metern groß gewesen, ergaben Berechnungen – die erste Kolossalstatue, die man aus dieser Epoche entdeckt hat. 2019 förderte das Team das Relief-Fragment eines zerstörten Denkmals aus der Zeit des altägyptischen Königs Echnaton zutage. Er herrschte von 1351 bis 1334 vor Christus und ließ sich in Heliopolis als Sphinx abbilden.

Zuletzt präsentierten die Ägyptologen Überbleibsel aus der Spätzeit der Tempelanlage, als von 380 bis 363 vor Christus Nektanebos I. herrschte. Viele der Blöcke blieben jedoch unvollendet – auch das ist für die Forschung ein wichtiger Hinweis: Mit dem Tod des Königs brachen die Arbeiten vermutlich abrupt ab. Nach jetzigem Kenntnisstand handelte es sich vielleicht um das letzte Bauprojekt auf dem Gelände. Die Frage ist: Warum gaben die alten Ägypter den Tempelbezirk offenbar bereits mehrere Jahrhunderte vor der Christianisierung des Landes auf? Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um das Rätsel vor Ort zu lösen. Auf dem Areal sollen in den nächsten Jahren Wohnungen, eine Schule und ein Krankenhaus entstehen.

Von Mathias Wöbking