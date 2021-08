Leipzig

Die Zutaten für das Wunder sind nicht gerade leicht zu beschaffen. Das „Fett eines grimmig blickenden Löwen“ wird mit Nilpferdfett, Krokodilsfett, Katzenfett, Schlangenfett und Steinbockfett zu einer „homogenen Masse“ vermischt. Reibt sich ein „Kahlköpfiger“ damit die Glatze ein, sprießt die Haarpracht, lautet das Versprechen.

Ob’s hilft? Die Alten Ägypter vertrauten jedenfalls darauf. Die Anleitung ist Nummer 465 von 879 Rezepten des „Papyrus Ebers“. Die größte erhaltene Schriftrolle der ägyptischen Heilkunst entstand vor rund 3500 Jahren vermutlich in der Umgebung von Theben. Seit 1873 gehört das Dokument der Universitätsbibliothek Leipzig: ursprünglich 18,63 Meter lang, 30 Zentimeter hoch und in schwarzer und roter Schrift teilweise beidseitig in 108 Kolumnen mit Ratschlägen sowie einem Kalender beschrieben.

„Wunderschöne Illusion“

Das Original ist mittlerweile in chemisch stabiles Sicherheitsglas eingefasst und liegt im Tresor. Doch weil es schade wäre, den kulturhistorischen Schatz der Öffentlichkeit vorzuenthalten, ist jetzt eine „wunderschöne Illusion“ im Erdgeschoss der Albertina ausgestellt. So nennt Bibliotheksdirektor Ulrich Johannes Schneider die Replik, die in einer elf Meter langen Vitrine an kaum sichtbaren Nylonfäden hängt. In mindestens dreierlei Hinsicht ähnelt das Schriftstück dem ursprünglichen Werk sogar stärker als das Überbleibsel selbst.

Erstens zerschnitt schon der Leipziger Ägyptologe Georg Ebers, der den Papyrus 1873 in Luxor für 300 Pfund einem koptischen Händler abkaufte, die Rolle in 29 Teile, um sie unter mitteleuropäischen Klimabedingungen zu konservieren. Dagegen sind die 48 Blätter der Replik zusammengeklebt. Zweitens gingen 1945 einige Seiten des Originals verloren, die nachgeahmte Rolle aber ist komplett: aufbauend auf einem Faksimile, das Ebers bereits im 19. Jahrhundert erstellt hatte. Drittens dürfte die Replik auch farblich ungefähr so hell sein wie der historische Papyrus, als ihn damalige Leser in Händen hielten, bevor dreieinhalb Jahrtausende daran nagten. Seinen Ocker-Farbton wird die neue Schriftrolle vermutlich über die Jahre ebenfalls annehmen.

Jörg Graf, Chefrestaurator der Uni-Bibliothek, ist einer der weltweit führenden Papyrus-Experten und organisierte die Anfertigung der Replik. Ein Papyrus-Händler in Franken, der einzige in Europa, stellte ihm 3000 verschiedene Blatt-Typen zur Wahl. Der Hauptbestandteil ist stets derselbe: Die Pflanze Papyrus gehört zur Gruppe der Riedgräser und ist fast ausgestorben. Sie wächst heute noch in Italien und Nordafrika, hauptsächlich in Ägypten. Wie vor Jahrtausenden erfolgt dort auch die Umwandlung in Papier: in traditionellen Werkstätten, die ihre Arbeit heutzutage vor allem Touristen anbieten. Auch dort hat Graf sich umgeschaut: „Es gibt noch sechs kleine Buden“, berichtet er. „Und gleich daneben steht der Esel im Stall.“

Die Handwerker schneiden die vier bis sechs Zentimeter dicken Stängel in Streifen, legen sie senkrecht und waagrecht aneinander und pressen oder klopfen sie zu einem Blatt. Pflanzensäfte halten die Fasern zusammen. Per Siebdruck statt per Hand gelangte in einer kleinen Reudnitzer Druckerei namens „Black Meadow“ die hieratische Schrift, die sich von rechts nach links liest, auf die offenen Poren des Papyrus. Die Drucker durften das Original für ein paar Stunden in Augenschein nehmen. „Nicht zuletzt, um bei ihnen die Begeisterung für das 3500 Jahre alte Werk zu entfachen“, sagt Graf.

Im Internet fehlt der Zauber des Originals

Überschriften und Mengenangaben sind rot geschrieben, Zutaten, Handlungsanweisungen und die erhofften Wirkungen schwarz. Mit Farbschablonen tasteten sich die Drucker an die Farbtöne heran. Höchstens drei Blätter druckten sie auf einmal. Die 48 Seiten zusammenzukleben, war dann Grafs Aufgabe. „Die Übergänge sollten nicht zu spüren sein“, umschreibt er die Herausforderung. Als Klebemittel nutzte er Weizenstärke und drei Prozent synthetische Stoffe, die die Spannung aushalten.

Der Papyrus Ebers ist zwar seit seiner Digitalisierung 2015 im Internet frei verfügbar. „Doch dort fehlt der Zauber des Originals“, sagt Caroline Bergter, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Uni-Bibliothek. Unter der Treppe, wo früher Schließfächer waren, wirkt die nachgeahmte Schriftrolle im Halbdunkel, als würde sie schweben. „Eine Erfahrung für die Sinne“, findet sie. Nur ein kleiner Teil ist doppelseitig beschriftet: Vermutlich ging dem damaligen Schreiber der Papyrus aus, also nutzte er die Rückseite. Weil der Großteil aber leer blieb, muss er alles untergebracht haben, was er wollte. Daher ist klar, dass die Rolle bis 1945 vollständig erhalten war. Die Replik ist so aufgerollt, dass von den doppelt bedruckten Seiten beide zu sehen sind.

Antrag auf Titel als „Weltdokumentenerbe“

Die Uni-Bibliothek war wegen Corona zwischenzeitlich nur begrenzt geöffnet, doch aktuell ist der Schauraum frei zugänglich – auch wenn seine offizielle Einweihung erst für Oktober geplant ist. Die Kosten für Replik, Vitrine und Schauraum konnten mit Unterstützung von 80 Spenden und von vier Sponsoren weitgehend gedeckt werden. 80.000 Euro kamen in knapp zwei Jahren zusammen. „Für diesen Beitrag aus der Gesellschaft in Leipzig und darüber hinaus sind wir sehr dankbar“, sagt Bibliotheksdirektor Schneider. Im Schauraum sind die Namen der Unterstützer an einer Wand zu lesen.

Parallel haben Ägyptologe Lutz Popko, Althistoriker Reinhold Scholl und Schneider eine bilderreiche Neuübersetzung des Papyrus Ebers herausgegeben. Bei der Unesco ist zudem der Titel als „Weltdokumentenerbe“ beantragt. „Das Original hat eine unbeschreibliche Qualität“, betont Restaurator Graf. Jedenfalls hinsichtlich des Materials, sonst hätte die Rolle kaum 3500 Jahre überdauert. „Unser Ansporn ist, dass die Menschen in Hunderten Jahren vielleicht auch über unsere Replik sagen: Das haben sie damals toll gemacht.“

Die 879 Rezepte gegen rund 80 Krankheitsbilder hielten dem medizinischen Fortschritt hingegen nicht stand. Und das nicht nur, weil sich etliche Zutaten nicht identifizieren lassen. Gegen Bauchbeschwerden etwa helfe es, Feigen und Wüstendatteln in Bier zu kochen, lautet der sechste Ratschlag. Auch gegen Körpergeruch ist laut Rezept 710 ein Kraut gewachsen: Altägyptisches Deodorant setzt sich aus einem Straußenei, dem Panzer einer Schildkröte und dem Harz eines Laubbaums zusammen. Voraussetzung: „Du sollst nicht träge sein dabei!“

Von Mathias Wöbking