HTWK Leipzig: Hochschule erreicht neuen Drittmittel-Rekord

Leipzig

Großer Erfolg der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK): Die Forscherinnen und Forscher haben 2021 mehr Drittmittel als je zuvor eingenommen. 17,5 Millionen Euro konnte die Hochschule für angewandte Wissenschaften für konkrete Projekte einwerben und damit unter anderem die Stellen von mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finanzieren.

Im Wissenschaftsbetrieb bezeichnen „Drittmittel“ Zuschüsse, die nicht zu den regulären Haushalts- oder Investitionsmittel zählen. An der HTWK rührten vergangenes Jahr unter anderem 6,9 Millionen Euro (rund 40 Prozent) aus Bundesprogrammen. 5,6 Millionen Euro (32 Prozent) steuerten regionale sowie überregionale Unternehmen bei. 2,1 Millionen Euro (zwölf Prozent) stammen aus Fördertöpfen der Europäischen Union. 1,3 Millionen Euro (sieben Prozent) schoss der Freistaat Sachsen zusätzlich zu. Auch das reguläre HTWK-Budget speist sich aus dem sächsischen Haushalt.

„Gradmesser für Innovationsstärke“

Im Jahr 2020 waren die Drittmittel der HTWK fast zwei Millionen Euro geringer ausgefallen und lagen bei 15,6 Millionen Euro. „Dies bestärkt uns in unserer Annahme, die richtigen Forschungsschwerpunkte gesetzt und uns für die richtigen Themenfelder engagiert zu haben“, freute sich Rektor Mark Mietzner über den Zuwachs. Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) gratulierte der HTWK: „Drittmittel sind ein wichtiger Gradmesser für die Innovationsstärke.“ Das gute Ergebnis zeige zugleich die große Bedeutung einer wirklich anwendungsnahen Forschung, so der Minister: „Die Unternehmen, die davon profitieren, wachsen und entwickeln Produkte, die den Menschen zugute kommen.“

Zu den geförderten Wissenschaftsprojekten gehören neben digitalen Lehr-Programmen zwei internationale Vorhaben im Leichtbau, in denen etwa über Carbonfasern aus nachwachsenden Rohstoffen geforscht wird. An die HTWK angegliedert ist zudem ein „Forschungs- und Transferzentrum“. Organisiert als Verein, fungiert es als Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und steuerte im vergangenen Jahr 3,3 Millionen Euro der Drittmittel-Summe bei, so zum Beispiel für ein Konzept, die Stromleitungen für erneuerbare Energien effizienter zu machen.

Von mwö