Zu Beginn des Corona-Lockdowns im März musste es schnell gehen: Den Studierenden und Lehrenden der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) blieben nur gut zwei Wochen, um sich für ein digitales Semester zu wappnen: Am 6. April ging es los. Für eine Studie darüber, wie es bislang lief, hat Gabriele Hooffacker, HTWK-Professorin und stellvertretende Direktorin des Instituts für digitales Lehren und Lernen, gleich zu Beginn sowie zur Semestermitte ihre Kollegen befragt und sich auch unter Studenten umgehört.

Überwiegen die guten oder schlechten Erfahrungen?

Das Pendel schlägt zaghaft in die positive Richtung. Wir waren zu Semesterbeginn zwar alle traurig, dass wir uns nicht treffen durften. Aber viele Studierende sagen jetzt, dass sie es toll finden, sich eine Vorlesung genau dann anzuschauen, wenn sie die Zeit dafür haben. Und zurückzuspulen, wenn sie etwas beim ersten Mal nicht kapieren. Das hat vor allem den Studierenden – und Lehrenden! – geholfen, die sich zu Hause parallel um ihre Kinder kümmern mussten.

Prof. Dr. Gabriele Hooffacker vom Institut für digitales Lehren und Lernen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Quelle: HTWK Leipzig

Vermissen Sie und Ihre Kollegen da nicht die unmittelbare Reaktion?

Es ist schon eine sonderbare Erfahrung, vor einer Webcam zu unterrichten. Wobei es für mich persönlich nicht so seltsam ist: Ich war früher mal beim Radio, und da gibt es kaum Feedback. Zudem haben sich die Studierenden für die digitale Lehre in Echtzeit eine schöne Bandbreite an Reaktionen ausgedacht. In einem meiner Seminare spielt ein Student am Ende immer ein Geräusch ein, das so klingt, als würden alle auf ihre Tische klopfen. Daumen-hoch-Emoticons blinken auf. Oder die Studierenden winken in ihre Webcams.

Grüße aus Hamburg und Regensburg

Wie verhindern Sie bei einem Video-Chat mit etlichen Teilnehmern, dass alles durcheinander geht?

In der digitalen Lehre sind wir gleichzeitig in zwei Räumen. Erstens jeder für sich dort, wo er real sitzt: Einmal schickte ein Student Grüße aus Hamburg und ein anderer aus Regensburg. Zweitens bilden wir zusammen einen virtuellen Raum. Dabei muss man die unterschiedlichen Bedingungen berücksichtigen. Nicht alle besitzen Webcams und Mikrofone, und die Lieferzeiten dafür sind momentan lang. Überraschenderweise hat sich aber herausgestellt, dass Text-Chats das Durcheinander kanalisieren, das vielleicht aus reiner Video- und Audio-Kommunikation resultiert.

Inwiefern?

Um Rückkopplungen zu vermeiden, sind die meisten Mikrofone eh ausgeschaltet. Aber das erhöht nur die Scheu, das eigene anzuknipsen, um etwas zu sagen. Man will ja auch niemandem ins Wort fallen. Die Studierenden fingen daher an, ihre Fragen und Anmerkungen einzutippen und das Mikro erst zu aktivieren, wenn die Tipperei zu umständlich wurde. Den Text-Chat archivieren wir. So können Seminar-Teilnehmer, die bei einer Sitzung mal fehlen, trotzdem die Diskussion nachvollziehen. Dagegen schneiden wir Sprach-Chats nicht mit. Sonst würde wahrscheinlich nicht so offen gesprochen.

Mit den digitalen Möglichkeiten spielen

Gehen alle Ihrer Kollegen so virtuos mit der digitalen Technik um? Oder halten auch viele einfach die übliche Vorlesung – nur eben vor einer Kamera?

Die meisten spielen mit den Möglichkeiten. In der Forschung sprechen wir von synchronen und asynchronen Formaten. Das erste ist das Live-Angebot, das zweite läuft zeitversetzt ab. Viele Lehrende haben sich für einen Mix aus beidem entschieden. Inhalte, die sich die Studierenden eh nur anschauen, egal wann, sind auf einer Online-Plattform hinterlegt. Dagegen erfordert ein Seminar, zu dem sich alle zu einer festen Uhrzeit vor ihren Computern versammeln, eine klare und möglichst kleinteilige Struktur: Kurzreferate, kleine Aufgaben, Diskussionen.

Welche digitalen Formate werden die Corona-Krise überleben?

Große Vorlesungen vor 150 oder mehr Studierenden lassen sich dauerhaft ins Netz verlagern – allerdings unter der Voraussetzung, dass wir den üblichen Monolog mit kleineren Phasen für Fragen und Diskussionen unterbrechen. Ein 90-minütiger Zoom-Vortrag am Stück ist unerträglich. Das Lehrbuch-Wissen eignet sich sowieso besser jeder allein an. Wenn wir zusammenkommen, geht es darum zu diskutieren. Und zu erkennen, wenn über dem Kopf eines Studierenden die Glühbirne aufgeht – um aus dem Aha-Erlebnis gemeinsam etwas Neues zu entwickeln.

Seminar am Computer – oder im Wald

Kindergärten und Schulen kehren allmählich in den Regelbetrieb zurück. Die Hochschulen hingegen werden wohl auch im Wintersemester kaum Präsenzlehre anbieten. Weil die digitalen Erfahrungen so gut sind?

Nein. Wir wünschen uns trotzdem alle, dass wir uns wieder vor Ort treffen können. Aber das Ansteckungsrisiko ist in einer festen Kita-Gruppe oder Schulklasse anders als in den ständig wechselnden Konstellationen einer Hochschule. Nach einer Vorlesung mit 150 Leuten gehen einige in den nächsten Saal und sitzen für anderthalb Stunden mit ganz anderen Kommilitonen zusammen. Gleichwohl ist die Präsenzlehre nicht völlig ausgeschlossen: In festen Gruppen versammeln wir uns ja schon jetzt wieder zu acht oder zehnt mit Masken und Abstand – im Labor, in der Werkstatt oder bei uns am Institut im Fernsehstudio. Und ein Kollege hat sich mit seinem Seminar sogar im Auwald getroffen. Geradezu das Gegenteil von digitaler Lehre!

Von Mathias Wöbking