Es ist ein Krebs, gegen den man sich impfen kann. Trotzdem tun das die wenigsten. Einige Ärzte und Apotheker aus Leipzig und Umgebung haben nun ein Impfprojekt gestartet. Die Immunisierung gegen HP-Viren, die Gebärmutterhalskrebs verursachen können, bieten sie in Schulen an – so wie jetzt im Neuen Nikolaigymnasium.