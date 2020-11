Leipzig

Eine Million Gleichungen mit einer Million Unbekannten – puh! Es gibt mathematische Systeme, die so umfangreich sind, dass sogar moderne Hochleistungsrechner an ihre Grenzen stoßen und sehr lange brauchen. Der emeritierte Leipziger Mathematik-Professor Wolfgang Hackbusch hat wissenschaftliche Vorgehensweisen entwickelt, um solche elliptischen Differentialgleichungen vorteilhaft zu lösen. In Anerkennung dieser Leistung erhält der 72-Jährige am Freitag die mit 50 000 Euro höchstdotierte mathematische Auszeichnung in Deutschland: den Heinz-Gumin-Preis der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung.

Wettervorhersage und sichere Hirnoperationen

Hackbuschs Lösungswege helfen bei der Bearbeitung zahlreicher physikalischer Probleme, etwa in der Wetter- und Klimavorhersage. Auch Strömungsberechnungen, beispielsweise in der Raumfahrt, werden dadurch erleichtert. Oder wenn es darum geht, Fahrzeuge mit einem möglichst niedrigen Luftwiderstand zu bauen. Bei der Simulation elektromagnetischer Signale im menschlichen Gehirn kommen Hackbuschs Erkenntnisse ebenso zum Einsatz – zur sicheren Planung von Operationen. Seine Arbeiten „schöpfen aus tiefliegenden analytischen und komplexitätstheoretischen Einsichten elegante und effiziente numerische Methoden von hoher Relevanz“, lobt Stiftungsvorstand Thomas O. Höllmann. Die Auszeichnung existiert seit 2010. Hackbusch ist der dritte Preisträger.

Direktor am Leipziger Max-Planck-Institut

Geboren im niedersächsischen Ammerland, war er von 1999 bis 2014 Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig und lehrte parallel an der Uni. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und erhielt mehrere weitere renommierte Wissenschaftspreise. Hackbusch lebt heute mit seiner Familie in der Nähe von Kiel.

