Leipzig

Es ist nicht einfach: Ständig Abstand halten und Masken tragen ist im Hort illusorisch. „Die Kinder spielen und bewegen sich“, konstatiert Christiane Krulick-Hassel, die Geschäftsführerin der Initiative Nachbarschaftsschule. Selbstverständlich habe sich die Initiative bemüht, möglichst umsichtig und verantwortungsvoll mit der Corona-Pandemie umzugehen und sich konsequent an die Vorgaben zum Infektionsschutz zu halten. „Wir haben Konzepte entwickelt, um unseren pädagogischen Anspruch innerhalb des engen Korsetts aus Regeln so gut wie möglich umzusetzen“, erläutert sie. So treffen sich die Kinder auch im Hort in Gruppen – wie in der Schule.

Schule trennt betroffene Kinder räumlich

Die Initiative Nachbarschaftsschule ist Trägerin von Kita (50 Kinder) und Hort (rund 300 Kinder), dort werden Kinder bis zur sechsten Klasse betreut. Die Schule selbst ist eine Einrichtung der Stadt Leipzig. Dort hat es Anfang November einen Corona-Fall gegeben. Eine Lehrerin hatte Kontakt mit einer Infizierten und wurde positiv getestet. Bekannt wurde dies an einem Freitag. „Als Hort waren wir indirekt betroffen, weil die Kinder bei ihr Unterricht hatten“, so die Geschäftsführerin. Die Folge: Mindestens vier weitere Kinder haben sich angesteckt. Die Schule hat daher vorsorglich am Wochenende entschieden, die Kinder der betroffenen Klassen zu Hause zu lassen. Das Gesundheitsamt hat sie dann aber ab Dienstag wieder zum Unterricht kommen lassen. Was im Nachhinein als ein Fehler eingeräumt wurde. Die Initiative entwickelte eigenständig ein Konzept, um den Kontakt der betroffenen Klassen zu anderen Schülern zu minimieren, indem sie diese räumlich und durch einen separaten Zeitplan ab Dienstag vom restlichen Betrieb abtrennten. Die Initiative will nun, dass sich Behörden besser auf solche Ereignisse vorbereiten. Es müsse transparenter sein, welche Parameter gelten. Mit der Empfehlung, die Pandemie-Lage im Blick zu behalten, könne man wenig anfangen, sagt Oliver Schröter vom Vorstand der Initiative. „Wir sind ja keine Mediziner!“

Der Eingang des Hortes der Nachbarschaftsschule in der Gemeindeamtsstraße. Quelle: André Kempner

Gesundheitsamt : Es gibt klare Regeln

Laut Leipziger Gesundheitsamt gibt es klare Regeln: „Die Quarantäne richtet sich immer nach dem letzten Kontakt zum positiven Index und ist daher in jedem Fall individuell. Dadurch kann es auch innerhalb einer Klasse zu unterschiedlichen Daten kommen, da Schüler teilweise keinen oder an einem anderen Tag den letzten Kontakt zum positiven Fall hatten“, heißt es auf Nachfrage. Verwirrung entsteht auch, da es in weiterführenden Schulen häufig Kurssysteme gibt, in denen mal der, mal jener Schüler in einer Gruppe zusammenkommt – beispielsweise bei Aufteilung der Klassen in Religion und Ethik oder bei Teilung von Haupt- und Realschülern in einzelnen Fächern. In Absprache mit der Schulleitung und dem Landesamt für Schule und Bildung würden Klassen auch vorsorglich ins Homeschooling geschickt, heißt es, um dem Gesundheitsamt Zeit für die Ermittlung zu geben, da die Schulen häufig als Erste vom positiven Testergebnis wissen. Das sei dann aber keine Quarantäne.

Initiative : Behörden sind schlecht vorbereitet

„Es war eine Ausnahmesituation, die sich eigentlich seit mehreren Monaten angekündigt hatte“, blickt Oliver Schröter vom Vorstand der Initiative Nachbarschaftsschule zurück: Dass es zu einer zweiten Welle kommt, war klar. Die Initiative findet daher, dass die Behörden überfordert und schlecht vorbereitet waren und weiter sind. Während in der Leipziger Innenstadt eine Mundschutzpflicht sogar unter freiem Himmel besteht, während Theater, Museen und Musikschulen schließen, so argumentieren sie, habe die Politik sich in Bezug auf die pädagogischen Einrichtungen offenbar für einen riskanten Sonderweg entschieden.

In einzelnen Bereichen des Hortes der Nachbarschaftsschule gibt es auch maskenfreie Zonen. Auf die Einhaltung des Hygienekonzeptes wird penibel geachtet. Quelle: André Kempner

Vorausschauende Corona-Politik gefordert

Die Initiative fragt: Wo sind die Konzepte, die Investitionen, das Personal, um der seit Anfang des Jahres bestehenden Infektionsgefahr und den sich daraus ergebenden, ebenfalls längst bekannten Herausforderungen der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen oder beim Homeschooling flexibel und nachhaltig zu begegnen? Schröter: „Hier muss nachjustiert und die Situation jeder einzelnen Schule betrachtet werden.“ Oft werde nur von Pflegepersonal geredet. Doch auch das pädagogische Personal sei nah dran. Gefordert wird eine vorausschauende Corona-Politik, um eine dritte Welle zu verhindern.

Gesundheitsamt: Entscheidung immer im Einzelfall Die Kontaktnachverfolgung bei einem Fall an einer Schule unterscheidet sich nicht von den an anderen Orten auftretenden Fällen. Im Normalfall läuft es so: Wird dem Gesundheitsamt ein positiver Fall in einer Schule gemeldet, bekommt die Person einen sogenannten Absonderungsbescheid und muss 14 Tage in Quarantäne. Parallel beginnt, wie immer, die Kontaktnachverfolgung. Die infizierte Person muss dafür all ihre Kontakte, innerhalb und außerhalb der Schule, benennen. Kontaktpersonen 1. Grades, das heißt Personen, die zum Beispiel mit dem Infizierten mehr als 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht und ohne Mund-Nase-Bedeckung Kontakt hatten, müssen ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne. Während der Zeit der Absonderung ist häusliche Quarantäne einzuhalten, die Beobachtung und erforderlichen Untersuchungen des Gesundheitsamtes sind zu dulden, den Anweisungen des Gesundheitsamtes ist Folge zu leisten, Aussagen über den eigenen Gesundheitszustand sind zu machen, den Mitarbeitern und Beauftragten des Gesundheitsamtes ist bei Bedarf Zutritt zur Wohnung zu gestatten, der eigene Gesundheitszustand ist zu überwachen und zu dokumentieren sowie spezielle Hygieneauflagen sind einzuhalten.

Von Mathias Orbeck