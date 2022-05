Leipzig

Ausreichend Räume, eine bestens ausgestattete Bibliothek und die insgesamt gute Organisation der wissenschaftlichen Lehre sprechen laut dem Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) unter anderem für ein Psychologie-Studium in Leipzig. Auch der Fachbereich Romanistik sowie drei Studiengänge der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) schneiden in der neuesten Auswertung teilweise gut ab.

Die zur Bertelsmann-Stiftung gehörende Gütersloher Forschungseinrichtung untersucht seit 1995 Rahmenbedingungen für inzwischen 42 ausgewählte Studiengänge in Hunderten Hochschulen bundesweit und veröffentlicht diese regelmäßig als Ranking in Zusammenarbeit mit dem Wochenmagazin Die Zeit. Laut eigener Angaben fließen in den umfangreichen Datensatz jeweils auch persönliche Erfahrungen von 120.000 Studierenden mit ein.

Die Bewertung der Studiengänge an den Standorten erfolgt jeweils in 19 Unterkategorien – etwa zur quantitativen Forschungstätigkeit der Lehrenden, wie häufig die Professorinnen und Professoren in Fachmagazinen zitiert werden oder wie gut sie die Studierenden tatsächlich beim Lernen unterstützen. Die Erkenntnisse werden dann je nach Zahl oder Benotung in bundesweite Spitzengruppen, ins Mittelfeld oder in Schlussgruppen eingeordnet.

Uni Leipzig beteiligt sich nicht am Ranking – mit Ausnahmen

Neben viel Lob für das Ranking gab es in der Vergangenheit auch Kritik an den Untersuchungsmethoden. Zudem wurden mögliche wissenschaftspolitische Folgen durch den Vergleich befürchtet. Einige der Hochschulen im Bundesgebiet beteiligen sich ausdrücklich nicht an der Auswertung – darunter seit 2012 per Senatsbeschluss die Universität Leipzig. Auch jetzt nehme die Alma mater lipsiensis mit Ausnahme einzelner Fächer nicht am CHE-Ranking teil, hieß es am Mittwoch auf LVZ-Nachfrage. Zudem rufen Studierendenvertretungen dazu auf, die Fragebögen nicht auszufüllen.

Zu den Ausnahmen gehört offenbar das Institut für Psychologie. Dieses schafft es in der CHE-Auswertung insgesamt sieben Mal ins vordere Feld. Im Bereich digitale Lehre gehöre das Studium in der Messestadt allerdings eher ins hintere Drittel, heißt es aus Gütersloh. Im Gesamtblick des Rankings schafft die Leipziger Psychologie immerhin einen guten Mittelfeldplatz. Ebenfalls eine gute Einschätzung erhält das hiesige Institut der Romanistik – zumindest im Bereich Promotionen pro Professur. In allen anderen 18 Kategorien konnten für den Fachbereich in Leipzig keinerlei Angaben gemacht werden, was den Vergleich mit anderen Hochschulen kaum möglich macht.

Vereinzelte Bewertungen zu Studiengängen der HTWK

Wer an der HTWK im Leipziger Süden Bauingenieurswesen studiert, könne mit einer sehr guten Unterstützung zu Beginn des Studiums und mit vergleichsweise hohen Forschungsgeldern in der Professur rechnen. Urteile von Studierenden zur Situation vor Ort gibt es nicht, weshalb beispielsweise die Betreuung durch Lehrende, der digitale Unterricht und die Organisation im Fachbereich nicht bewertet werden konnten. Insgesamt rangiert die HTWK beim CHE-Ranking des Bauingenieurswesen so etwa im bundesdeutschen Mittelfeld.

Ihr Grundstudium der Elektrotechnik schaffen die Studierenden an der Fachhochschule laut CHE-Ranking in 92 Prozent der Fälle in der Regelstudienzeit. Das wird zur Spitze gerechnet, während die 47 Prozent beim Masterabschluss ins hintere Drittel der Liste eingeordnet werden. Weitere Auswertungen gibt es auch hier nicht. Im Fachbereich Maschinenbau gehört zumindest die Unterstützung zu Beginn des Studiums zu den besten, die anderen Kategorien blieben ebenfalls unbewertet.

Von Matthias Puppe