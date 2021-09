Impfauskunft empört Lehrervertreter in Sachsen

Leipzig

Dass Arbeitgeber in Schulen, Kitas und Pflegeheimen künftig die Möglichkeit haben sollen, den Impf- oder Genesenenstatus ihrer Angestellten einzusehen, hat unter Gewerkschaftsvertretern für Entrüstung gesorgt. Mit den Stimmen von Union und SPD brachte der Gesundheitsausschuss des Bundestags am Freitag eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg. Der Bundestag soll am Dienstag abstimmen.

Ursula Kruse, Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen, sagte der LVZ, den Beschluss nicht mitzutragen. „Ich befürchte, dass dies die Gräben zwischen Geimpften und Ungeimpften weiter vertiefen wird“, sagte sie.

Kruse betonte, dass es „dringend notwendig“ sei, möglichst viele Lehrkräfte zu impfen. Allerdings stellte sie den Nutzen für die Schulen infrage. „Dort sind nicht nur Erwachsene“, so Kruse, noch dazu sei eine Impfung für unter 12-Jährige noch gar nicht zugelassen. „Daher ist sowieso ein hohes Maß an Schutzmaßnahmen notwendig“, sagte sie.

„Klarer Widerspruch“ zur bisherigen Linie

Aus einem Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, geht hervor, dass es „im Interesse des Infektionsschutzes“ nötig sein könnte, Beschäftigte hinsichtlich ihres Corona-Impf- und Antikörper-Status „unterschiedlich einzusetzen oder von einer Beschäftigung ungeimpfter Personen (in bestimmten Bereichen) abzusehen“. Kurzum: Ungeimpfte Personen könnten in andere Bereiche versetzt werden oder von einer Tätigkeit in besonders sensiblen Bereichen ganz ausgenommen werden.

Ähnlich harte Kritik übte Michael Jung vom Sächsischen Lehrerverband: Er bezeichnete den Beschluss als „inakzeptabel“. „In Deutschland gibt es keine Impfpflicht. Der Beschluss ist zu dieser Linie ein klarer Widerspruch. Es handelt sich um hochsensible persönliche Daten“, erklärte Jung, der stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft ist, im Gespräch mit der LVZ.

Er gehe davon aus, „dass es unter der Lehrerschaft deshalb richtig Ärger geben wird.“ Auch für ihn stelle sich die Frage, was mit der Auskunft erreicht werden solle. Jung stellte die Vermutung auf, dass ein Ziel sein könnte, indirekt die Impfquote unter der Lehrerschaft zu ermitteln. Bis heute gibt es keine validen Zahlen zur Impfbereitschaft unter Lehrerinnen und Lehrern. Der Sächsische Lehrerverband vertritt nach eigener Aussage 10.000 der 30.000 Lehrkräfte im Freistaat.

Von Florian Reinke (mit Material von dpa)