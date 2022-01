Leipzig

Jessica Esser ist die erste in ihrer Familie mit Abitur – und das mit einem prima Schnitt: 1,6. Danach schloss sie an ihr Freiwilliges Soziales Jahr zwar eine Pflege-Ausbildung an und blieb ein weiteres Jahr im Krankenhaus, um Geld zu verdienen. „Aber ich träumte die ganze Zeit davon, Biologie zu studieren“, sagt sie. Seit Herbst erfüllt sich die mittlerweile 24-Jährige den Traum. Von Freiburg zog sie nach Leipzig dafür.

Für die ersten zwei, drei Semester hat sie gespart. „Aber dann wird das Geld knapp“, das weiß sie bereits. Sie jobbt nebenbei, doch um ihren Lebensunterhalt während des Studiums zu finanzieren, versucht sie nun einen weiteren Weg: Jessica Esser bewirbt sich für Stipendien. Talentiert und motiviert ist sie, klar – aber sie sieht sich nicht als Überfliegerin. „Ich dachte zunächst, dass ich nicht in Frage komme“, sagt sie. „Ein Trugschluss“, entgegnet Maroš Fenik. „Leider denken viele Studienanfänger so.“ Vor allem, wenn niemand in der Familie Erfahrungen mit dem akademischen Betrieb aufweist.

„Bildungsaufsteiger“ statt „Bildungsbenachteiligte“

„Bildungsbenachteiligung“ ist das Fachwort dafür. „Wir sprechen aber lieber von Bildungsaufstieg“, betont Fenik. Mit „wir“ meint er die gemeinnützige Organisation „ApplicAid“, die 2019 in Hamburg von zwei Studierenden gegründet wurde. Das Ziel: jungen Menschen aus Einwanderer- und Flüchtlingsfamilien, Arbeiterkindern, BAföG-Berechtigten und Studierenden mit einer chronischen oder psychischen Krankheit zur Begabten-Förderung zu verhelfen. Maroš Fenik, der selbst mit einem Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes im fünften Semester Jura in Leipzig studiert, brachte das Netzwerk hierher und rief einen lokalen „Hub“ ins Leben. Mit drei Leipziger Kommilitonen verfolgt er inzwischen ehrenamtlich das Ziel, das Angebot bekannter und den Studierenden, die in Frage kommen, Mut zu machen – und ihnen konkret bei der Stipendien-Bewerbung zu helfen.

Bundesweit bringt „ApplicAid“ nach eigenen Angaben mehr als 500 Mentees wie Jessica Esser mit Mentoren wie Maroš Fenik zusammen. Die Beratung erfolgt in fünf Abschnitten, unentgeltlich und per Videochat. In Jessica Essers Fall mit Erfolg: Im Verfahren der Friedrich-Ebert-Stiftung ist die Bio-Studentin in die dritte Runde vorgedrungen. Mit ihrer Mentorin, die nicht in Leipzig studiert, simuliert sie daher bald den nächsten und finalen Schritt: das Auswahlgespräch. Wer mit wem zusammengebracht wird, entscheidet sich vor allem aufgrund des Stipendiums, für das sich ein Student interessiert. 13 Begabten-Förderprogramme sind vom Bundesbildungsministerium anerkannt. Die meisten stehen verschiedenen Parteien, Religionen, den Gewerkschaften oder Unternehmerverbänden nah.

Lesen Sie auch Studentenwerk Leipzig: Warum ist BAföG so unpopulär?

„Auf was kommt es an? Was muss ich besonders hervorheben? So etwas zu wissen, kann entscheidend sein“, glaubt Jessica Esser. Maroš Fenik vermutet, „dass Jessicas Geschichte für sie sprechen wird“. Seit sie zwölf war, sparte sie sich ihren Verdienst aus Babysitting und Hundeausführen für ihren Traum vom Studium. Heute engagiert sie sich in mehreren Ehrenämtern: bei der Klimaschutz-Initiative „Health for Future“ und in einem Entwicklungshilfeverein etwa. Mit ihrem Bio-Studium möchte sie sich vor allem für den Artenschutz qualifizieren. Auch wegen des hier ansässigen Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung und des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung hat sie sich für Leipzig als Studienort entschieden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich hatte keine Ahnung, dass ehrenamtliche Arbeit bei vielen Stiftungen Pluspunkte gibt“, sagt sie – bis Maroš Fenik bei einer Info-Veranstaltung in der Ersti-Woche unter anderem davon berichtete. Er kam selbst als Zehnjähriger mit seiner Eltern aus der Slowakei nach Brandenburg, heute ist er 24. „Die Stiftungen bemühen sich, alle zu erreichen“, seufzt er. „Aber wenn man sich anschaut, wer am Ende ein Stipendium kriegt, gibt es immer noch eine gewisse Ungerechtigkeit.“ „ApplicAid“ finanziert sich über Spenden, Preisgelder und zweckgebundene öffentliche Mittel. Die Mitarbeit ist ausschließlich ehrenamtlich. Auf 15 bis 20 Stunden schätzt Fenik den Zeitaufwand eines Mentorings. „Aber wenn man es schafft, jemandem zu einem Stipendium zu verhelfen, überträgt sich das Glücksgefühl. Und das ist mehr als jeder Stundenlohn wert.“

Von Mathias Wöbking